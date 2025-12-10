New Trend Stage 2

New Trend Stage ist ein einzigartiger Indikator der nächsten Generation, der dynamische Projektionen von Marktbewegungen auf der Grundlage von realen Daten des aktuellen Tages erstellt.

Dies sind keine klassischen Kanäle.

Es handelt sich um ein verbessertes System mit proprietärer Geometrie, das auf den Prinzipien von Zeitverschiebungen, Bereichsdynamik und adaptiven Niveaus beruht.





Der Indikator erkennt und berechnet automatisch die tatsächliche Spanne der letzten N Stunden in Bezug auf jedes Extremum und erstellt präzise, richtungsbasierte Projektionen zukünftiger Kursbewegungen.

Damit erhält der Händler ein Instrument für die vorausschauende Analyse:

Der Preis hat das Niveau noch nicht erreicht - aber die Niveaus sind bereits berechnet.





