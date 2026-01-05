ADR Active
- Indicatori
Andrej Hermann
Versione: 4.30
- Attivazioni: 20
L’ADR Adattivo è un indicatore professionale per calcolare e visualizzare il range medio giornaliero (ADR).
Calcolo e metodi
Quattro tipi di smoothing: SMA, EMA, SMMA (Wilder), LWMA
Adattabile a diversi stili di trading e modelli di volatilità
Logica giornaliera dinamica
Si avvia automaticamente con l’inizio della sessione
Imposta due livelli simmetrici attorno al prezzo di apertura
I livelli si restringono fino al primo raggiungimento dell’ADR
Dopo il raggiungimento restano fissi fino a fine giornata
Orientamento visivo
Linea di apertura giornaliera opzionale
Colori, stili e visibilità personalizzabili
Vantaggi
Struttura chiara per decisioni intraday
Valutazione precisa della volatilità giornaliera
Ideale per strategie breakout, mean reversion e volatilità