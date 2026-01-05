ADR Active

ADR Adattivo

L’ADR Adattivo è un indicatore professionale per calcolare e visualizzare il range medio giornaliero (ADR).

Calcolo e metodi

  • Quattro tipi di smoothing: SMA, EMA, SMMA (Wilder), LWMA

  • Adattabile a diversi stili di trading e modelli di volatilità

Logica giornaliera dinamica

  • Si avvia automaticamente con l’inizio della sessione

  • Imposta due livelli simmetrici attorno al prezzo di apertura

  • I livelli si restringono fino al primo raggiungimento dell’ADR

  • Dopo il raggiungimento restano fissi fino a fine giornata

Orientamento visivo

  • Linea di apertura giornaliera opzionale

  • Colori, stili e visibilità personalizzabili

Vantaggi

  • Struttura chiara per decisioni intraday

  • Valutazione precisa della volatilità giornaliera

  • Ideale per strategie breakout, mean reversion e volatilità


Altri dall’autore
Objects synchronization
Andrej Hermann
4.6 (5)
Indicatori
The indicator synchronizes eight types of markings on several charts of one trading instrument. This indicator is convenient to use in conjunction with "Multichart Dashboard" or other similar assistant that allows you to work with several charts at the same time. "Multichart Dashboard" can be found under the link on my youtube channel. Settings: enable vertical line synchronization enable horizontal line synchronization enable Trend Line synchronization enabling Fibonacci Retracement synchron
FREE
Real and Tester Trading
Andrej Hermann
5 (13)
Utilità
Trade Simulator        With this toolbar you have both: a compact surface, which simultaneously shows you the most important information you need for trading.    You can use it with your real account or also in the strategytester mode. This toolbar allows you to trade in the strategytester as real as possible with every  option available from the MT4 platform.   Settings available: Magic Number - When the 'MagicNumber' number is 0, the toolbar will watch all orders without a 'MagicNumber'. If th
FREE
Objects synchronization for mt4
Andrej Hermann
4.25 (12)
Indicatori
The indicator synchronizes eight types of markings on several charts of one trading instrument. This indicator is convenient to use in conjunction with "Multichart Dashboard" or other similar assistant that allows you to work with several charts at the same time. "Multichart Dashboard" can be found under the link on my youtube channel. Settings: enable vertical line synchronization enable horizontal line synchronization enable Trend Line synchronization enabling Fibonacci Retracement synchron
FREE
WOz
Andrej Hermann
5 (3)
Utilità
Universal trading advisor "WOz" with a built-in trading panel The EA's capabilities can be easily tested in the strategy tester in visual mode. The EA can simulate real trading with the ability to move the SL and TP levels.  The EA has 5 modes of operation:  1. AUTOTRADING automatic trading mode on a set signal  2. ONLY SIGNAL mode of tracking the set signal without auto trading  3. RANGE MODUS mode of automatic placement of equidistant orders on Bayi Sell at a specified time  4. HAND MODUS
FREE
Clonify PRO
Andrej Hermann
Utilità
Clonify PRO - Copiatore locale di operazioni per MT5 e MT4 Strumento professionale per copiare operazioni tra account MT5 e MT4 (tramite la cartella condivisa "Common"). FUNZIONI: 1. MITTENTE (Sender): Esporta operazioni in tempo reale Invia tutto (senza filtri) Non richiede impostazioni aggiuntive 2. RICEVITORE (Receiver): Copia operazioni. Magic Number: Utilizza l'ID dell'account del mittente (predefinito) o un numero personalizzato. Modalità lotto: Analogous: Esattamente lo stesso volume del
Clonify PRO MT5
Andrej Hermann
Utilità
Clonify PRO - Copiatore locale di operazioni per MT5 e MT4 Strumento professionale per copiare operazioni tra account MT5 e MT4 (tramite la cartella condivisa "Common"). FUNZIONI: 1. MITTENTE (Sender): Esporta operazioni in tempo reale Invia tutto (senza filtri) Non richiede impostazioni aggiuntive 2. RICEVITORE (Receiver): Copia operazioni. Magic Number: Utilizza l'ID dell'account del mittente (predefinito) o un numero personalizzato. Modalità lotto: Analogous: Esattamente lo stesso volume del
Sync Master
Andrej Hermann
Indicatori
Sync Master   objects synchronization 1. SCEGLI LA MODALITÀ: - SYNC_MASTER: Installa su UN solo grafico. Copia gli oggetti su TUTTI gli altri grafici che condividono lo STESSO simbolo. - SYNC_PEER: Installa su TUTTI i grafici che desideri sincronizzare (devono avere lo stesso simbolo). 2. FUNZIONI: - Caselle di controllo: Seleziona i tipi di oggetti da sincronizzare. - Stato (Attivo/Inattivo): Attiva/disattiva la sincronizzazione senza rimuovere l'indicatore. - Sincronizzazione completa: Forza
Filtro:
Nessuna recensione
Rispondi alla recensione