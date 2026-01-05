ADR Active
- Indicadores
- Andrej Hermann
- Versión: 4.30
- Activaciones: 20
El ADR Adaptativo es un indicador profesional para calcular y mostrar el rango diario promedio (ADR).
Cálculo y métodos
-
Cuatro tipos de suavizado: SMA, EMA, SMMA (Wilder), LWMA
-
Adaptable a distintos estilos de trading y modelos de volatilidad
Lógica diaria dinámica
-
Se inicia automáticamente al comenzar la sesión
-
Establece dos niveles simétricos alrededor del precio de apertura
-
Los niveles se estrechan hasta alcanzar el ADR por primera vez
-
Tras alcanzarlo, los niveles permanecen fijos hasta el final del día
Orientación visual
-
Línea de apertura diaria opcional
-
Colores, estilos de línea y visibilidad personalizables
Beneficios
-
Estructura clara para decisiones intradía
-
Evaluación precisa de la volatilidad diaria
-
Ideal para estrategias de ruptura, reversión y volatilidad