OrderFlowPro
- Indikatoren
- Alex Amuyunzu Raymond
- Version: 1.0
- Aktivierungen: 5
OrderFlow Pro - Institutioneller Orderflow-Detektor
Professionelle Orderflow-Analyse für MT5
OrderFlow Pro ist ein fortschrittlicher technischer Indikator, der entwickelt wurde, um institutionelle Orderflüsse in Echtzeit zu erkennen und zu analysieren. Der Indikator bietet Händlern einen umfassenden Einblick in die Marktdynamik, indem er Kauf- und Verkaufsdruck, Volumenungleichgewichte, Absorptionszonen, gefangene Händler und Delta-Divergenzen identifiziert.
SCHLÜSSEL-EIGENSCHAFTEN
Erkennung von Auftragsflüssen:
- Berechnung des Kauf- und Verkaufsdrucks in Echtzeit mit prozentualer Verteilung
- Erkennung von Volumenungleichgewichten mit konfigurierbaren Verhältnisschwellenwerten (1,5:1 bis 3:1)
- Delta-Volumen-Analyse mit kumulativer Delta-Verfolgung
- Aggressive Erkennung von Volumenspitzen
Erweiterte Marktanalyse:
- Erkennung von Absorptionszonen an wichtigen Unterstützungs- und Widerstandsebenen
- Identifizierung gefangener Händler bei fehlgeschlagenen Ausbruchsversuchen
- Delta-Divergenz-Analyse für frühe Trendumkehrsignale
- Multi-Timeframe-Konfluenz-Validierung
Intelligente Einstiegssignale: Der Indikator generiert hochwahrscheinliche Einstiegssignale auf der Grundlage von sechs Konfluenzfaktoren:
- Hoher Kauf-/Verkaufsdruck (konfigurierbarer Schwellenwert)
- Erkennung von Volumen-Ungleichgewichten
- Delta-Divergenz-Bestätigung
- Identifizierung der Absorptionszone
- Erkennung gefangener Trader
- Volumen-Bestätigung
Jedem Signal wird ein Confluence Score von 1 bis 6 zugewiesen, der es dem Händler ermöglicht, Signale auf der Grundlage seines bevorzugten Risikoprofils durch drei Einstiegsstile zu filtern: Konservativ (3+ Faktoren), Moderat (2+ Faktoren) oder Aggressiv (1+ Faktoren).
Visuelle Darstellung:
Separate Fensteranzeige:
- Delta-Volumen-Histogramm mit farbcodierten Balken (grün für positiv, rot für negativ)
- Kumulative Delta-Linie für die Trendanalyse
- Buy Pressure- und Sell Pressure-Indikatorlinien
- Absorptionsmarker mit deutlichen Pfeilen
On-Chart Visualisierung:
- Einstiegsmarkierungen mit großen Richtungspfeilen an Signalpunkten
- Confluence Score-Labels neben jeder Einstiegsmarkierung
- Horizontale Linien für Einstieg, Stop Loss, Take Profit 1 und Take Profit 2
- Alle Linien sind vollständig anpassbar und klar beschriftet
Umfassendes Dashboard: Echtzeit-Informationspanel, das Folgendes anzeigt:
- Aktueller Delta-Volumen-Wert
- Kaufdruck in Prozent
- Verkaufsdruck in Prozent
- Letzter Signaltyp (BUY/SELL)
- Konfluenz-Score
- Einstiegspreis-Niveau
- Stop-Loss-Niveau
- Gewinnmitnahme Level 1 und 2
- Risiko-Belohnungs-Verhältnis
Risiko-Management:
- ATR-basierte Stop-Loss-Berechnung (konfigurierbarer Multiplikator)
- Zwei Take Profit-Ebenen mit unabhängigen ATR-Multiplikatoren
- Automatische Berechnung des Risiko-Belohnungs-Verhältnisses
- Visuelle TP/SL-Linien im Chart für einfaches Handelsmanagement
Anpassungsoptionen:
Erkennungsparameter:
- Einstellbarer Schwellenwert für hohen Druck (50-80%)
- Konfigurierbarer Schwellenwert für die Erkennung von Absorption
- Empfindlichkeit für die Erkennung von gefangenen Händlern
- Einstellungen für den Volumen-Spike-Multiplikator
- Rückblickzeitraum für die Analyse
Visuelle Einstellungen:
- Vollständig anpassbare Farben für das Dashboard (Hintergrund, Rahmen, Titel, Text, Hervorhebung)
- Einstellbare Panel-Transparenz (0-255)
- Eintragsmarkierungen ein-/ausschalten
- TP/SL-Linien ein-/ausschalten
- Konfigurierbare Kauf- und Verkaufsdruckfarben
Alarmsystem:
- Popup-Warnungen mit vollständigen Informationen zum Handelsaufbau
- Ton-Benachrichtigungen
- E-Mail-Benachrichtigungen (optional)
- Push-Benachrichtigungen für Mobiltelefone (optional)
- Detaillierte Warnmeldungen einschließlich Einstiegskurs, SL, TP1, TP2 und R:R-Verhältnis
Einstiegsstil-Modi:
- Konservativ: Erfordert 3 oder mehr Confluence-Faktoren für hochwahrscheinliche Setups
- Mäßig: Erfordert 2 oder mehr Konfluenzfaktoren für einen ausgewogenen Ansatz
- Aggressiv: Erfordert 1 oder mehr Konfluenzfaktoren für eine maximale Signalfrequenz
Technische Spezifikationen:
- Funktioniert auf allen Zeitrahmen und Instrumenten
- Separater Fensterindikator mit mehreren Plotpuffern
- Nicht wiederholende Signale im strikten Echtzeitmodus
- Effiziente Berechnung mit konfigurierbarem Maximum an zu verarbeitenden Bars
- Kompatibel mit Strategy Tester für Backtesting
Volumen-Analyse:
- Unterstützt sowohl Tick Volume als auch Real Volume
- Intelligenter Algorithmus zur Verteilung des Kauf-/Verkaufsvolumens
- Gewichtete Volumenverteilung basierend auf Kerzencharakteristiken
- Volumen-Durchschnittsberechnung zur Erkennung von Spikes
Anwendungsfälle:
- Scalping und Daytrading mit präzisem Einstiegszeitpunkt
- Swing-Trading mit hochsicheren Umkehrpunkten
- Identifizierung von institutioneller Akkumulation und Distribution
- Vermeiden von falschen Ausbrüchen und gefangenen Positionen
- Bestätigung der Trendstärke durch Delta-Analyse
- Multi-Timeframe-Analyse und Confluence Trading
Leistungsmerkmale:
- Optimierte Berechnungsschleifen für schnelle Ausführung
- Konfigurierbare maximale Anzahl der zu verarbeitenden Balken für das Ressourcenmanagement
- Saubere Objektverwaltung mit automatischer Bereinigung bei Deinit
- Effiziente Pufferverwaltung und Array-Operationen
Was diesen Indikator einzigartig macht: OrderFlow Pro kombiniert mehrere Orderflow-Analysetechniken in einem einzigen, zusammenhängenden System. Im Gegensatz zu einfachen Volumenindikatoren analysiert er die Verteilung der Kauf- und Verkaufsaktivitäten, erkennt institutionelle Verhaltensmuster und bietet vollständige Handels-Setups mit automatisch berechneten Risikomanagement-Levels. Das Multi-Faktor-Confluence-System stellt sicher, dass nur dann Signale generiert werden, wenn mehrere Bedingungen zusammentreffen, was die Genauigkeit erheblich verbessert und falsche Signale reduziert.
Der Indikator ist für seriöse Händler gedacht, die verstehen wollen, was institutionelle Marktteilnehmer tun, und die mit dem "Smart Money" und nicht gegen es handeln wollen. Durch die Identifizierung von Absorptionszonen, gefangenen Händlern und Volumenungleichgewichten können sich Händler im Vorfeld größerer Kursbewegungen positionieren und häufige Fehler von Einzelhändlern vermeiden.
Installation und Verwendung: Befestigen Sie den Indikator einfach an einem beliebigen Diagramm. Konfigurieren Sie die Erkennungsschwellen und visuellen Präferenzen entsprechend Ihrem Handelsstil. Der Indikator analysiert automatisch den Orderflow und generiert Signale, wenn die Zusammenflussbedingungen erfüllt sind. Alle TP/SL-Levels werden automatisch auf Basis der ATR berechnet und bieten ein dynamisches Risikomanagement, das sich an die Marktvolatilität anpasst.
