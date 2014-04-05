OrderFlowPro

OrderFlow Pro - Institutioneller Orderflow-Detektor

Professionelle Orderflow-Analyse für MT5

OrderFlow Pro ist ein fortschrittlicher technischer Indikator, der entwickelt wurde, um institutionelle Orderflüsse in Echtzeit zu erkennen und zu analysieren. Der Indikator bietet Händlern einen umfassenden Einblick in die Marktdynamik, indem er Kauf- und Verkaufsdruck, Volumenungleichgewichte, Absorptionszonen, gefangene Händler und Delta-Divergenzen identifiziert.

SCHLÜSSEL-EIGENSCHAFTEN

Erkennung von Auftragsflüssen:

  • Berechnung des Kauf- und Verkaufsdrucks in Echtzeit mit prozentualer Verteilung
  • Erkennung von Volumenungleichgewichten mit konfigurierbaren Verhältnisschwellenwerten (1,5:1 bis 3:1)
  • Delta-Volumen-Analyse mit kumulativer Delta-Verfolgung
  • Aggressive Erkennung von Volumenspitzen

Erweiterte Marktanalyse:

  • Erkennung von Absorptionszonen an wichtigen Unterstützungs- und Widerstandsebenen
  • Identifizierung gefangener Händler bei fehlgeschlagenen Ausbruchsversuchen
  • Delta-Divergenz-Analyse für frühe Trendumkehrsignale
  • Multi-Timeframe-Konfluenz-Validierung

Intelligente Einstiegssignale: Der Indikator generiert hochwahrscheinliche Einstiegssignale auf der Grundlage von sechs Konfluenzfaktoren:

  1. Hoher Kauf-/Verkaufsdruck (konfigurierbarer Schwellenwert)
  2. Erkennung von Volumen-Ungleichgewichten
  3. Delta-Divergenz-Bestätigung
  4. Identifizierung der Absorptionszone
  5. Erkennung gefangener Trader
  6. Volumen-Bestätigung

Jedem Signal wird ein Confluence Score von 1 bis 6 zugewiesen, der es dem Händler ermöglicht, Signale auf der Grundlage seines bevorzugten Risikoprofils durch drei Einstiegsstile zu filtern: Konservativ (3+ Faktoren), Moderat (2+ Faktoren) oder Aggressiv (1+ Faktoren).

Visuelle Darstellung:

Separate Fensteranzeige:

  • Delta-Volumen-Histogramm mit farbcodierten Balken (grün für positiv, rot für negativ)
  • Kumulative Delta-Linie für die Trendanalyse
  • Buy Pressure- und Sell Pressure-Indikatorlinien
  • Absorptionsmarker mit deutlichen Pfeilen

On-Chart Visualisierung:

  • Einstiegsmarkierungen mit großen Richtungspfeilen an Signalpunkten
  • Confluence Score-Labels neben jeder Einstiegsmarkierung
  • Horizontale Linien für Einstieg, Stop Loss, Take Profit 1 und Take Profit 2
  • Alle Linien sind vollständig anpassbar und klar beschriftet

Umfassendes Dashboard: Echtzeit-Informationspanel, das Folgendes anzeigt:

  • Aktueller Delta-Volumen-Wert
  • Kaufdruck in Prozent
  • Verkaufsdruck in Prozent
  • Letzter Signaltyp (BUY/SELL)
  • Konfluenz-Score
  • Einstiegspreis-Niveau
  • Stop-Loss-Niveau
  • Gewinnmitnahme Level 1 und 2
  • Risiko-Belohnungs-Verhältnis

Risiko-Management:

  • ATR-basierte Stop-Loss-Berechnung (konfigurierbarer Multiplikator)
  • Zwei Take Profit-Ebenen mit unabhängigen ATR-Multiplikatoren
  • Automatische Berechnung des Risiko-Belohnungs-Verhältnisses
  • Visuelle TP/SL-Linien im Chart für einfaches Handelsmanagement

Anpassungsoptionen:

Erkennungsparameter:

  • Einstellbarer Schwellenwert für hohen Druck (50-80%)
  • Konfigurierbarer Schwellenwert für die Erkennung von Absorption
  • Empfindlichkeit für die Erkennung von gefangenen Händlern
  • Einstellungen für den Volumen-Spike-Multiplikator
  • Rückblickzeitraum für die Analyse

Visuelle Einstellungen:

  • Vollständig anpassbare Farben für das Dashboard (Hintergrund, Rahmen, Titel, Text, Hervorhebung)
  • Einstellbare Panel-Transparenz (0-255)
  • Eintragsmarkierungen ein-/ausschalten
  • TP/SL-Linien ein-/ausschalten
  • Konfigurierbare Kauf- und Verkaufsdruckfarben

Alarmsystem:

  • Popup-Warnungen mit vollständigen Informationen zum Handelsaufbau
  • Ton-Benachrichtigungen
  • E-Mail-Benachrichtigungen (optional)
  • Push-Benachrichtigungen für Mobiltelefone (optional)
  • Detaillierte Warnmeldungen einschließlich Einstiegskurs, SL, TP1, TP2 und R:R-Verhältnis

Einstiegsstil-Modi:

  • Konservativ: Erfordert 3 oder mehr Confluence-Faktoren für hochwahrscheinliche Setups
  • Mäßig: Erfordert 2 oder mehr Konfluenzfaktoren für einen ausgewogenen Ansatz
  • Aggressiv: Erfordert 1 oder mehr Konfluenzfaktoren für eine maximale Signalfrequenz

Technische Spezifikationen:

  • Funktioniert auf allen Zeitrahmen und Instrumenten
  • Separater Fensterindikator mit mehreren Plotpuffern
  • Nicht wiederholende Signale im strikten Echtzeitmodus
  • Effiziente Berechnung mit konfigurierbarem Maximum an zu verarbeitenden Bars
  • Kompatibel mit Strategy Tester für Backtesting

Volumen-Analyse:

  • Unterstützt sowohl Tick Volume als auch Real Volume
  • Intelligenter Algorithmus zur Verteilung des Kauf-/Verkaufsvolumens
  • Gewichtete Volumenverteilung basierend auf Kerzencharakteristiken
  • Volumen-Durchschnittsberechnung zur Erkennung von Spikes

Anwendungsfälle:

  • Scalping und Daytrading mit präzisem Einstiegszeitpunkt
  • Swing-Trading mit hochsicheren Umkehrpunkten
  • Identifizierung von institutioneller Akkumulation und Distribution
  • Vermeiden von falschen Ausbrüchen und gefangenen Positionen
  • Bestätigung der Trendstärke durch Delta-Analyse
  • Multi-Timeframe-Analyse und Confluence Trading

Leistungsmerkmale:

  • Optimierte Berechnungsschleifen für schnelle Ausführung
  • Konfigurierbare maximale Anzahl der zu verarbeitenden Balken für das Ressourcenmanagement
  • Saubere Objektverwaltung mit automatischer Bereinigung bei Deinit
  • Effiziente Pufferverwaltung und Array-Operationen

Was diesen Indikator einzigartig macht: OrderFlow Pro kombiniert mehrere Orderflow-Analysetechniken in einem einzigen, zusammenhängenden System. Im Gegensatz zu einfachen Volumenindikatoren analysiert er die Verteilung der Kauf- und Verkaufsaktivitäten, erkennt institutionelle Verhaltensmuster und bietet vollständige Handels-Setups mit automatisch berechneten Risikomanagement-Levels. Das Multi-Faktor-Confluence-System stellt sicher, dass nur dann Signale generiert werden, wenn mehrere Bedingungen zusammentreffen, was die Genauigkeit erheblich verbessert und falsche Signale reduziert.

Der Indikator ist für seriöse Händler gedacht, die verstehen wollen, was institutionelle Marktteilnehmer tun, und die mit dem "Smart Money" und nicht gegen es handeln wollen. Durch die Identifizierung von Absorptionszonen, gefangenen Händlern und Volumenungleichgewichten können sich Händler im Vorfeld größerer Kursbewegungen positionieren und häufige Fehler von Einzelhändlern vermeiden.

Installation und Verwendung: Befestigen Sie den Indikator einfach an einem beliebigen Diagramm. Konfigurieren Sie die Erkennungsschwellen und visuellen Präferenzen entsprechend Ihrem Handelsstil. Der Indikator analysiert automatisch den Orderflow und generiert Signale, wenn die Zusammenflussbedingungen erfüllt sind. Alle TP/SL-Levels werden automatisch auf Basis der ATR berechnet und bieten ein dynamisches Risikomanagement, das sich an die Marktvolatilität anpasst.

Urheberrecht 2025, AMUYUNZU. Alle Rechte vorbehalten.


Weitere Produkte dieses Autors
Engulfing Zone Sniper MT5
Alex Amuyunzu Raymond
Indikatoren
Engulfing Zone Sniper MT5 - Multi-Timeframe Signal & Zonen Indikator Der Engulfing Zone Sniper MT5 ist ein technisches Analysewerkzeug, das Engulfing-Candlestick-Muster in Kombination mit adaptiven Unterstützungs-/Widerstandszonen aufzeigt. Er bietet visuelle Marker und optionale Alarme, um Händler bei der Identifizierung von Marktstrukturreaktionen über mehrere Zeitrahmen zu unterstützen. Hauptmerkmale Multi-Timeframe-Erkennung - Option zum Scannen von Engulfing-Setups auf höheren Zeitebenen m
Ict Gold Scalper
Alex Amuyunzu Raymond
5 (1)
Experten
ICTVALID EA - Smart Money Concepts Automatisierter Handel Der ICTVALID EA ist ein professionelles Handelssystem, das auf Smart Money Concepts (ICT-Methodik) basiert. Es erkennt und handelt automatisch institutionelle Setups und ermöglicht es Ihnen, der Marktstruktur mit Präzision und Beständigkeit zu folgen. Hauptmerkmale Duale Handelsmodi - Wählen Sie zwischen Scalping (kurzfristige präzise Einstiege) oder Swing Trading (längerfristige Trends). Smart Money Logic - Beinhaltet Change of Character
Gold swing dragon
Alex Amuyunzu Raymond
5 (1)
Experten
Gold Swing Dragon ist ein Expert Advisor, der speziell für den Handel mit XAUUSD (Gold) mit einem Swing-basierten Ansatz entwickelt wurde. Der EA wendet eine Trendfolgelogik zusammen mit einem Swing-Entry-Timing an, um Chancen für Rücksetzer, Ausbrüche und Umkehrungen zu erkennen. Er umfasst integrierte Handelsmanagement- und Risikokontrollfunktionen, die für unterschiedliche Marktbedingungen geeignet sind. Hauptmerkmale Swing-basiertes Einstiegssystem : Erkennt potenzielle Swing-Setups und plat
Goldilocks GG
Alex Amuyunzu Raymond
Experten
Goldilocks GG - Der ultimative Präzisions-Scalper Goldilocks GG ist ein Expert Advisor der nächsten Generation, der entwickelt wurde, um Gold (XAU/USD) und andere volatile Märkte mit präzisem Scalping, adaptiver Intelligenz und leistungsstarker Risikokontrolle zu dominieren. Er wurde für Händler entwickelt, die Geschwindigkeit, Konsistenz und Rentabilität verlangen, und kombiniert eine hochmoderne Einstiegslogik mit intelligenten Filtern, die sich an jede Marktbedingung anpassen. Wichtigste Vort
Smart Prop Risk Manager
Alex Amuyunzu Raymond
Indikatoren
Smart Risk Manager Dashboard ist ein MetaTrader 5-Indikator zur Unterstützung von Händlern bei der strukturierten Risikokontrolle und Echtzeit-Kontoüberwachung. Er bietet eine visuelle Schnittstelle für die Verwaltung der Positionsgröße, die Verfolgung von Verlusten und Gewinnen und die Festlegung individueller Handelslimits. Hauptmerkmale SL/TP-Risikorechner Zeigt das geschätzte Risiko und den Ertrag direkt auf dem Diagramm mit einstellbaren horizontalen Linien an. Live-Dashboard mit Metriken
T3 Matrix Pro
Alex Amuyunzu Raymond
Indikatoren
T3 Matrix Pro - Adaptive Trend Fusion EA T3 Matrix Pro ist ein fortschrittlicher Trendfolge-Expert Advisor, der die Leistung von T3 Moving Averages , Parabolic SAR und Heikin-Ashi-Analyse in einem einzigen präzisionsgesteuerten System vereint. Er wurde sowohl für den Scalping- als auch für den Swing-Trading-Handel entwickelt, erkennt Marktstrukturverschiebungen frühzeitig und bestätigt sie mit einer vielschichtigen Momentum-Logik. Kern-Logik T3 Fast & Slow Algorithmus - Erkennt frühe Trendübergä
Trend Reversal Candles
Alex Amuyunzu Raymond
Indikatoren
Trend Reversal Candles ist ein Indikator, der gängige Candlestick-Umkehr- und -Fortsetzungsmuster direkt auf dem Chart anzeigt. Er markiert erkannte Setups mit Pfeilen und Beschriftungen, um die visuelle Erkennung zu erleichtern und die Notwendigkeit einer manuellen Mustersuche zu reduzieren. Erkannte Muster Bullish und Bearish Engulfing Hammer und Hanging Man Sternschnuppe Doji-Variationen Andere weit verbreitete Umkehrmuster Merkmale Zeigt Pfeile und Musternamen auf dem Chart an Funktioniert m
SMC Gold master
Alex Amuyunzu Raymond
Experten
SMC GOLD MASTER - Institutionelle Smart Money Concept Engine für Gold und darüber hinaus SMC GOLD MASTER ist eine professionelle Smart Money Concept (SMC) Trading Engine, die für ernsthafte Trader entwickelt wurde, die die Marktstruktur mit institutioneller Klarheit lesen wollen. Er erkennt automatisch Strukturbruch (BOS) , Charakterwechsel (CHoCH) , Orderblöcke (OB) , Liquiditätszonen und Fair Value Gaps (FVG) und erstellt eine vollständige visuelle Karte der tatsächlichen Preisbewegungen. SMC
Aureus Volatility
Alex Amuyunzu Raymond
Experten
Aureus Volatilitätsmatrix - Professionelles adaptives Handelssystem Universeller Multi-Asset Expert Advisor für Gold, Indizes & Forex Aureus Volatility Matrix ist ein hochentwickelter, brokerunabhängiger Expert Advisor, der für professionelle Händler entwickelt wurde, die Zuverlässigkeit, Präzision und Anpassungsfähigkeit über mehrere Anlageklassen hinweg verlangen. Dieser EA wurde von Grund auf entwickelt, um die einzigartigen Herausforderungen des modernen algorithmischen Handels zu meistern.
VoltArx Volatility
Alex Amuyunzu Raymond
Experten
VoltArx Volatility Engine - Institutioneller Breakout-Algorithmus Nutzen Sie die Kraft der Volatilitätskompression und explosive Marktausbrüche mit präzisem Timing Die VoltArx Volatility Engine ist ein hochentwickeltes Multi-Market-Handelssystem, das entwickelt wurde, um Ereignisse mit hoher Wahrscheinlichkeit einer Volatilitätsausweitung zu identifizieren und zu nutzen. VoltArx basiert auf institutionellem Research und fortschrittlicher Analyse der Marktmikrostruktur und erkennt, wann sich die
Quantum Zone
Alex Amuyunzu Raymond
Experten
Quantum Zone Trader - Professioneller Price Action Expert Advisor Überblick Quantum Zone Trader ist ein fortschrittliches algorithmisches Handelssystem, das auf reinen Price-Action-Prinzipien basiert. Der EA identifiziert automatisch hochwahrscheinliche Angebots- und Nachfragezonen über mehrere Zeitrahmen und führt präzise Einstiege basierend auf institutionellen Handelskonzepten aus. Dieser EA wurde für seriöse Trader entwickelt, die die Marktstruktur verstehen. Er kombiniert die Erkennung von
Zone Breaker
Alex Amuyunzu Raymond
Experten
ZoneBreaker Pro - Fortgeschrittene kombinierte Zonenausbruchsstrategie ZoneBreaker Pro ist ein hochentwickeltes automatisiertes Handelssystem für MetaTrader 4, das eine präzisionsbasierte Zone-Breout-Methode implementiert. Dieser Expert Advisor identifiziert Handelsmöglichkeiten mit hoher Wahrscheinlichkeit, indem er gegensätzliche Kerzenformationen während bestimmter Marktöffnungszeiten analysiert und Trades ausführt, wenn der Preis durch definierte Zonen bricht. Kernstrategie-Methodik Der EA a
Noise Killer Kernel Line
Alex Amuyunzu Raymond
Indikatoren
Advanced Kernel Smoother - Professioneller Multi-Kernel-Regressionsindikator Der Advanced Kernel Smoother stellt einen hochentwickelten Ansatz für die Preisaktionsanalyse dar, der fortschrittliche mathematische Kernel-Regressionstechniken nutzt, um Marktgeräusche herauszufiltern und hochwahrscheinliche Handelsmöglichkeiten mit außergewöhnlicher Klarheit zu identifizieren. Kern-Technologie Dieser Indikator verwendet 17 verschiedene Kernel-Funktionen - darunter Gauß, Laplace, Epanechnikov, Silverm
Arrow Signal System
Alex Amuyunzu Raymond
Indikatoren
MV-Pfeil-Signalsystem Indikator-Übersicht Das MV Arrow Signal System ist ein umfassendes Multi-Indikator-Handelssystem für MetaTrader 4, das potenzielle Kauf- und Verkaufssignale auf der Grundlage der Erkennung von Swing-Points in Kombination mit mehreren technischen Bestätigungsfiltern identifiziert. Kernkonzept Das System scannt Kurscharts, um Swing-Hochs und Swing-Tiefs zu identifizieren, und wendet dann ein auf mehreren technischen Indikatoren basierendes Scoring-System an, um diese potenzie
Killer Combo System
Alex Amuyunzu Raymond
Indikatoren
Killer Combo System ist ein Multi-Strategie-Indikator, der durch die Kombination mehrerer technischer Module in einem einzigen Tool potenzielle Umkehr- und Fortsetzungs-Setups aufzeigt. Es bietet eine flexible Konfiguration, die es dem Benutzer ermöglicht, verschiedene Bestätigungsfilter je nach seinem eigenen Handelsansatz zu aktivieren oder zu deaktivieren. Verfügbare Module RSI und CCI Divergenzerfassung MACD-Überkreuzungen Erkennung von Candlestick-Mustern Multi-Timeframe-Filterung Gleitende
Quantum Scalper Engine
Alex Amuyunzu Raymond
Experten
Quantum Scalper EA ist ein Expert Advisor für MetaTrader 5, der eine mehrschichtige Filterung anwendet, um Scalping-Möglichkeiten während aktiver Marktphasen zu identifizieren. Er kombiniert Marktstruktur, Volatilitätsbewusstsein und Risikokontrollmodule, um eine systematische Handelsausführung ohne Martingale oder Grid-Methoden zu ermöglichen. Hauptmerkmale Liquiditätszonenfilter - Vermeidet Einstiege in der Nähe von Ablehnungsbereichen, die häufig mit Stop Hunts verbunden sind. Adaptive Risk E
Sentient Trend Sculptor
Alex Amuyunzu Raymond
Experten
Sentient Trend Sculptor EA ist ein Expert Advisor, der für den automatisierten trendbasierten Handel entwickelt wurde. Er wendet Multi-Timeframe-Filterung, Volatilitätsanpassung und Sitzungslogik an, um Trades über verschiedene Instrumente hinweg zu identifizieren und zu verwalten. Das System verwendet keine Martingale- oder Grid-Methoden. Hauptmerkmale Trend-Engine: Filtert Kursbewegungen mit Ausrichtung auf höhere und niedrigere Zeitrahmen. Einstiegslogik: Konzentriert sich auf Pullback-Einst
Adaptive SR Zones Breakout
Alex Amuyunzu Raymond
Indikatoren
Adaptive SR Zones - Ausbruch Edition Adaptive SR Zones ist ein MetaTrader 5-Indikator der nächsten Generation, der automatisch Unterstützungs- und Widerstandszonen abbildet und Ausbruchsaktivitäten in Echtzeit verfolgt. Er wurde für Händler entwickelt, die sich auf die Marktstruktur und das Zusammentreffen von Zonen verlassen. Er kombiniert Multi-Timeframe-Analysen , eine Logik zur Bestätigung von Ausbrüchen und anpassbare Alarme in einem leistungsstarken Tool. Kein Neulackieren. Hauptmerkmale D
AlphaBreak Pro
Alex Amuyunzu Raymond
Experten
AlphaPro EA - Technischer Überblick 1. Einführung AlphaPro EA ist ein Expert Advisor für MetaTrader 4 und MetaTrader 5. Er wendet mehrere algorithmische Strategien mit Risikokontrollfunktionen an und unterstützt verschiedene Handelsmanagement-Modi. Das System ist für den Einsatz auf verschiedenen Zeitrahmen und mehreren Währungspaaren konzipiert. 2. Wesentliche Merkmale Algorithmische Ausführung - Verwendet eine mehrschichtige Einstiegs-/Ausstiegslogik, die Scalping-, Breakout- und trendbasiert
SmartZone Horizon
Alex Amuyunzu Raymond
Indikatoren
Smart HORIZON - Volumen + SMC-Indikator Smart HORIZON ist ein TradingView-Indikator, der Volumenprofilebenen mit Smart Money Concepts (SMC)-K omponenten kombiniert, um eine strukturierte Chartanalyse zu ermöglichen. Er hebt Elemente der Marktstruktur und wichtige Referenzzonen hervor und erleichtert so die Überwachung der Preisinteraktion mit institutionellen Niveaus. Hauptmerkmale Volumen-Profil-Levels Wöchentliches und monatliches VAH (grüne gestrichelte Linie) und VAL (rote gestrichelte Linie
MartiMaster EA
Alex Amuyunzu Raymond
Experten
MetaTrader 5 Expert Advisor (EA), der eine Martingale-Strategie mit flexibler Konfiguration implementiert. Der EA unterstützt bis zu drei Währungspaare mit benutzerdefinierten Losgrößen und Handelsrichtungen. Er ermöglicht die Festlegung von Schwellenwerten (in Pips oder Währungen) für das Öffnen zusätzlicher Martingale-Ebenen und bietet Optionen für das Schließen von Positionen nach Zyklusregeln (nur erste Ebene oder alle Ebenen zusammen). Das System kann nach jedem abgeschlossenen Zyklus die R
QQQ Trendmaster PRO
Alex Amuyunzu Raymond
Experten
QQQ TrendMaster Pro - MT5 Indikator Dies ist ein technisches Analysetool, das für den Handel mit dem Invesco QQQ Trust (Nasdaq: QQQ) entwickelt wurde. Es kombiniert mehrere konfigurierbare Module, um die Marktstruktur und die Trendbedingungen zu analysieren: Moving Average Crossovers - 200-Perioden- und 21-Perioden-MA-Signale. MACD-Modul - Anpassbare Schnell/Langsam/Signaleinstellungen (Standard 10/26/9). Chaikin Money Flow - Für volumenbasierte Bestätigung. Directional Movement Index (DMI) - Mi
Hedging Gridder
Alex Amuyunzu Raymond
Experten
Hedging Grid EA - Adaptives Multi-Strategie Handelssystem Hedging Grid EA ist ein vollautomatischer Expert Advisor, der für Händler entwickelt wurde, die einen robusten Grid-Handel mit dynamischem Hedging, adaptiver Losgrößenbestimmung und mehreren Schutzmechanismen wünschen. Er wurde mit Flexibilität und Präzision entwickelt und kann sowohl für aggressives Wachstum als auch für eine konservative, risikobewusste Performance optimiert werden, was ihn für eine breite Palette von Handelsstilen geei
ReversionProX
Alex Amuyunzu Raymond
Experten
Reversion Pro X - Fortgeschrittenes Mean-Reversion-Handelssystem Reversion Pro X ist ein intelligentes und effizientes automatisches Handelssystem , das auf einer leistungsstarken Mean-Reversion-Strategie basiert. Es erfasst Kursbewegungen zurück zum Durchschnitt nach starken Richtungsimpulsen und ermöglicht Ihnen, Überreaktionen des Marktes mit Präzision zu handeln. Das System wurde für Forex, Gold und Indizes entwickelt, passt sich an unterschiedliche Marktbedingungen an und ist vollständig fü
PulseTrader Pro
Alex Amuyunzu Raymond
Experten
PulseTrader Pro ist ein Expert Advisor der nächsten Generation für Trader, die ein zuverlässiges, flexibles und anpassungsfähiges Handelssystem wünschen. Er wurde mit einem Gleichgewicht aus Scalping-Präzision und Swing-Trading-Stärke entwickelt, liest den "Puls" des Marktes und passt sich an veränderte Bedingungen an. Im Gegensatz zu starren EAs, die in dynamischen Märkten versagen, kombiniert PulseTrader Pro fortschrittliche technische Filter, robustes Risikomanagement und intelligente Handel
GoldRushTrader
Alex Amuyunzu Raymond
Indikatoren
GoldRushTrader EA - Smart Money Concepts automatisch auf MT5 handeln GoldRushTrader EA ist ein vollautomatisches Handelssystem, das auf Smart Money Concepts (SMC) basiert. Es kombiniert institutionelle Handelslogik mit fortschrittlichem Markt-Scanning, um Trades automatisch zu generieren und zu verwalten. Hauptmerkmale: SMC Trading Engine - Erkennt Liquiditätsengpässe, Orderblöcke und Strukturbrüche. Automatisierte Ausführung - Platziert und verwaltet Trades direkt ohne manuelle Eingaben. Multi
CryptoGrid AI Pro
Alex Amuyunzu Raymond
Experten
CryptoGrid AI Pro - Handeln Sie Bitcoin, Kryptowährungen und USD-Devisenpaare mit intelligenter Candlestick-Mustererkennung und einem leistungsstarken Multi-Level-Grid-System. Übersicht CryptoGrid AI Pro ist ein fortschrittlicher Expert Advisor, der Candlestick-Mustererkennung mit einem robusten Grid-Handelssystem verbindet. Er ist für Bitcoin (BTCUSD) optimiert, arbeitet aber auch effektiv mit den wichtigsten USD-Devisenpaaren (EURUSD, GBPUSD, USDJPY, XAUUSD, etc.) und anderen volatilen Kryp
Pyramid Master EA
Alex Amuyunzu Raymond
Experten
ProfitPyramid X - Erweiterte Compounding-Strategie EA ProfitPyramid X ist ein professioneller Expert Advisor, der die Vorteile der Pyramidenlogik nutzt, um Ihre Gewinne während starker Markttrends zu maximieren. Im Gegensatz zu riskanten Martingale- oder Averaging-Down-Systemen fügt dieser EA nur dann neue Trades hinzu , wenn sich der Markt zu Ihren Gunsten bewegt - so werden Gewinne sicher und effektiv verdichtet. Der EA wurde für die wichtigsten Devisenmärkte (EURUSD, GBPUSD, USDJPY, USDCAD us
Gann Fusion Activator Pro
Alex Amuyunzu Raymond
Indikatoren
Gann Fusion Activator Pro - Adaptives Trendfolgesystem Gann Fusion Activator Pro ist eine Weiterentwicklung des klassischen Gann High-Low Activator , die mit einer Multi-Timeframe-Logik , visuellen Trendzonen und einer anpassbaren Signal-Engine ausgestattet ist. Er verwandelt die traditionelle Trendanalyse in ein modernes, dynamisches System, das sich an die Volatilität anpasst und präzise visuelle Hinweise auf Trendwechsel und Momentumänderungen liefert. Hauptmerkmale Adaptiver Gann-Kanal - Dyn
PulseZones MTF
Alex Amuyunzu Raymond
Indikatoren
PulseZones MTF-Unterstützung und -Widerstand PulseZones MTF Support & Resistance ist ein Präzisionswerkzeug, das entwickelt wurde, um wichtige Unterstützungs- und Widerstandsniveaus aus mehreren Zeitrahmen direkt auf einem einzigen Chart zu identifizieren und anzuzeigen. Es hilft Händlern, die Marktstruktur auf einen Blick zu verstehen, indem es zeigt, wie der Preis mit den wichtigsten Zonen in den Zeitrahmen M15, H1, H4 und D1 interagiert. Dieser Indikator wurde für Händler entwickelt, die bei
