OrderFlowPro

OrderFlow Pro - Institutioneller Orderflow-Detektor

Professionelle Orderflow-Analyse für MT5

OrderFlow Pro ist ein fortschrittlicher technischer Indikator, der entwickelt wurde, um institutionelle Orderflüsse in Echtzeit zu erkennen und zu analysieren. Der Indikator bietet Händlern einen umfassenden Einblick in die Marktdynamik, indem er Kauf- und Verkaufsdruck, Volumenungleichgewichte, Absorptionszonen, gefangene Händler und Delta-Divergenzen identifiziert.

SCHLÜSSEL-EIGENSCHAFTEN

Erkennung von Auftragsflüssen:

Berechnung des Kauf- und Verkaufsdrucks in Echtzeit mit prozentualer Verteilung

Erkennung von Volumenungleichgewichten mit konfigurierbaren Verhältnisschwellenwerten (1,5:1 bis 3:1)

Delta-Volumen-Analyse mit kumulativer Delta-Verfolgung

Aggressive Erkennung von Volumenspitzen

Erweiterte Marktanalyse:

Erkennung von Absorptionszonen an wichtigen Unterstützungs- und Widerstandsebenen

Identifizierung gefangener Händler bei fehlgeschlagenen Ausbruchsversuchen

Delta-Divergenz-Analyse für frühe Trendumkehrsignale

Multi-Timeframe-Konfluenz-Validierung

Intelligente Einstiegssignale: Der Indikator generiert hochwahrscheinliche Einstiegssignale auf der Grundlage von sechs Konfluenzfaktoren:

Hoher Kauf-/Verkaufsdruck (konfigurierbarer Schwellenwert) Erkennung von Volumen-Ungleichgewichten Delta-Divergenz-Bestätigung Identifizierung der Absorptionszone Erkennung gefangener Trader Volumen-Bestätigung

Jedem Signal wird ein Confluence Score von 1 bis 6 zugewiesen, der es dem Händler ermöglicht, Signale auf der Grundlage seines bevorzugten Risikoprofils durch drei Einstiegsstile zu filtern: Konservativ (3+ Faktoren), Moderat (2+ Faktoren) oder Aggressiv (1+ Faktoren).

Visuelle Darstellung:

Separate Fensteranzeige:

Delta-Volumen-Histogramm mit farbcodierten Balken (grün für positiv, rot für negativ)

Kumulative Delta-Linie für die Trendanalyse

Buy Pressure- und Sell Pressure-Indikatorlinien

Absorptionsmarker mit deutlichen Pfeilen

On-Chart Visualisierung:

Einstiegsmarkierungen mit großen Richtungspfeilen an Signalpunkten

Confluence Score-Labels neben jeder Einstiegsmarkierung

Horizontale Linien für Einstieg, Stop Loss, Take Profit 1 und Take Profit 2

Alle Linien sind vollständig anpassbar und klar beschriftet

Umfassendes Dashboard: Echtzeit-Informationspanel, das Folgendes anzeigt:

Aktueller Delta-Volumen-Wert

Kaufdruck in Prozent

Verkaufsdruck in Prozent

Letzter Signaltyp (BUY/SELL)

Konfluenz-Score

Einstiegspreis-Niveau

Stop-Loss-Niveau

Gewinnmitnahme Level 1 und 2

Risiko-Belohnungs-Verhältnis

Risiko-Management:

ATR-basierte Stop-Loss-Berechnung (konfigurierbarer Multiplikator)

Zwei Take Profit-Ebenen mit unabhängigen ATR-Multiplikatoren

Automatische Berechnung des Risiko-Belohnungs-Verhältnisses

Visuelle TP/SL-Linien im Chart für einfaches Handelsmanagement

Anpassungsoptionen:

Erkennungsparameter:

Einstellbarer Schwellenwert für hohen Druck (50-80%)

Konfigurierbarer Schwellenwert für die Erkennung von Absorption

Empfindlichkeit für die Erkennung von gefangenen Händlern

Einstellungen für den Volumen-Spike-Multiplikator

Rückblickzeitraum für die Analyse

Visuelle Einstellungen:

Vollständig anpassbare Farben für das Dashboard (Hintergrund, Rahmen, Titel, Text, Hervorhebung)

Einstellbare Panel-Transparenz (0-255)

Eintragsmarkierungen ein-/ausschalten

TP/SL-Linien ein-/ausschalten

Konfigurierbare Kauf- und Verkaufsdruckfarben

Alarmsystem:

Popup-Warnungen mit vollständigen Informationen zum Handelsaufbau

Ton-Benachrichtigungen

E-Mail-Benachrichtigungen (optional)

Push-Benachrichtigungen für Mobiltelefone (optional)

Detaillierte Warnmeldungen einschließlich Einstiegskurs, SL, TP1, TP2 und R:R-Verhältnis

Einstiegsstil-Modi:

Konservativ: Erfordert 3 oder mehr Confluence-Faktoren für hochwahrscheinliche Setups

Mäßig: Erfordert 2 oder mehr Konfluenzfaktoren für einen ausgewogenen Ansatz

Aggressiv: Erfordert 1 oder mehr Konfluenzfaktoren für eine maximale Signalfrequenz

Technische Spezifikationen:

Funktioniert auf allen Zeitrahmen und Instrumenten

Separater Fensterindikator mit mehreren Plotpuffern

Nicht wiederholende Signale im strikten Echtzeitmodus

Effiziente Berechnung mit konfigurierbarem Maximum an zu verarbeitenden Bars

Kompatibel mit Strategy Tester für Backtesting

Volumen-Analyse:

Unterstützt sowohl Tick Volume als auch Real Volume

Intelligenter Algorithmus zur Verteilung des Kauf-/Verkaufsvolumens

Gewichtete Volumenverteilung basierend auf Kerzencharakteristiken

Volumen-Durchschnittsberechnung zur Erkennung von Spikes

Anwendungsfälle:

Scalping und Daytrading mit präzisem Einstiegszeitpunkt

Swing-Trading mit hochsicheren Umkehrpunkten

Identifizierung von institutioneller Akkumulation und Distribution

Vermeiden von falschen Ausbrüchen und gefangenen Positionen

Bestätigung der Trendstärke durch Delta-Analyse

Multi-Timeframe-Analyse und Confluence Trading

Leistungsmerkmale:

Optimierte Berechnungsschleifen für schnelle Ausführung

Konfigurierbare maximale Anzahl der zu verarbeitenden Balken für das Ressourcenmanagement

Saubere Objektverwaltung mit automatischer Bereinigung bei Deinit

Effiziente Pufferverwaltung und Array-Operationen

Was diesen Indikator einzigartig macht: OrderFlow Pro kombiniert mehrere Orderflow-Analysetechniken in einem einzigen, zusammenhängenden System. Im Gegensatz zu einfachen Volumenindikatoren analysiert er die Verteilung der Kauf- und Verkaufsaktivitäten, erkennt institutionelle Verhaltensmuster und bietet vollständige Handels-Setups mit automatisch berechneten Risikomanagement-Levels. Das Multi-Faktor-Confluence-System stellt sicher, dass nur dann Signale generiert werden, wenn mehrere Bedingungen zusammentreffen, was die Genauigkeit erheblich verbessert und falsche Signale reduziert.

Der Indikator ist für seriöse Händler gedacht, die verstehen wollen, was institutionelle Marktteilnehmer tun, und die mit dem "Smart Money" und nicht gegen es handeln wollen. Durch die Identifizierung von Absorptionszonen, gefangenen Händlern und Volumenungleichgewichten können sich Händler im Vorfeld größerer Kursbewegungen positionieren und häufige Fehler von Einzelhändlern vermeiden.

Installation und Verwendung: Befestigen Sie den Indikator einfach an einem beliebigen Diagramm. Konfigurieren Sie die Erkennungsschwellen und visuellen Präferenzen entsprechend Ihrem Handelsstil. Der Indikator analysiert automatisch den Orderflow und generiert Signale, wenn die Zusammenflussbedingungen erfüllt sind. Alle TP/SL-Levels werden automatisch auf Basis der ATR berechnet und bieten ein dynamisches Risikomanagement, das sich an die Marktvolatilität anpasst.

Urheberrecht 2025, AMUYUNZU. Alle Rechte vorbehalten.