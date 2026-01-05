ADR Active
- Indicateurs
- Andrej Hermann
- Version: 4.30
- Activations: 20
L’ADR Adaptatif est un indicateur professionnel conçu pour calculer et afficher la plage quotidienne moyenne (ADR).
Calcul et méthodes
-
Quatre types de lissage : SMA, EMA, SMMA (Wilder), LWMA
-
Adaptable à différents styles de trading et modèles de volatilité
Logique quotidienne dynamique
-
Démarre automatiquement au début de la séance de trading
-
Définit deux niveaux symétriques autour du prix d’ouverture du jour
-
Les niveaux se resserrent de manière adaptative jusqu’à la première atteinte de l’ADR
-
Une fois l’ADR atteint, les niveaux restent fixés jusqu’à la fin de la journée
Orientation visuelle
-
Ligne d’ouverture quotidienne optionnelle
-
Couleurs, styles de ligne et visibilité des éléments entièrement personnalisables
Avantages d’utilisation
-
Structure claire pour les décisions intrajournalières
-
Évaluation précise du cadre de volatilité quotidien
-
Idéal pour les stratégies de breakout, de retour à la moyenne et de volatilité