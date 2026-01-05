ADR Active

ADR Adaptatif

L’ADR Adaptatif est un indicateur professionnel conçu pour calculer et afficher la plage quotidienne moyenne (ADR).

Calcul et méthodes

  • Quatre types de lissage : SMA, EMA, SMMA (Wilder), LWMA

  • Adaptable à différents styles de trading et modèles de volatilité

Logique quotidienne dynamique

  • Démarre automatiquement au début de la séance de trading

  • Définit deux niveaux symétriques autour du prix d’ouverture du jour

  • Les niveaux se resserrent de manière adaptative jusqu’à la première atteinte de l’ADR

  • Une fois l’ADR atteint, les niveaux restent fixés jusqu’à la fin de la journée

Orientation visuelle

  • Ligne d’ouverture quotidienne optionnelle

  • Couleurs, styles de ligne et visibilité des éléments entièrement personnalisables

Avantages d’utilisation

  • Structure claire pour les décisions intrajournalières

  • Évaluation précise du cadre de volatilité quotidien

  • Idéal pour les stratégies de breakout, de retour à la moyenne et de volatilité


