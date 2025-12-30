SMC Engine Premium

RITZ Quantum Marktstruktur-Erkennung

Adaptive ZigZag + SMC Engine Gunakan Bersama Indikator : Equilibrium Matrix

RITZ Quantum Market Structure Detection ist ein generischer Indikator, der mitAdaptive ZigZag,Fractal Logic,RSI Strength Panel undSmart HH/HL/LH/LL Detection arbeitet, um die Marktstruktur in der Vorhersage zu berücksichtigen.

Dirancang untuk trader SMC, scalper, intraday, maupun swing trader yang membutuhkanmarket mapping yang akurat, ringan, dan real-time.

Indikator ini tidak hanya menggambar swing, tetapimemahami struktur, mendeteksi perubahan karakter (CHOCH), Break of Structure (BOS), equilibrium, hingga zona premium/discount secara otomatis.

Adaptive ZigZag + Fractal Intelligence

Swing tidak lagging dan menyesuaikan volatilitas ATR.

Smart HH/HL/LH/LL Engine

Deteksi struktur terkonfirmasi, bukan hanya titik swing acak.

Real-time BOS & CHOCH Detection

Alert presisi tanpafalse trigger dari bar yang belum fix.

RSI Strength Panel

Menampilkan kekuatan tren, momentum, dan tekanan buyer/seller.

Zone Transition System

Notifikasi saat harga masuk/keluar Premium, Discount, atau Equilibrium.

Push-Benachrichtigung, Alert Popup, dan Log Intelligenter Filter

Benachrichtigungen, die als Spam eingestuft werden und bei gültigen Ereignissen nicht angezeigt werden.

Ultra Lightweight & Anti-Flicker Drawing

Stabil untuk M1-H1 meskipun multitimescale aktif.

Membaca Struktur Pasar Secara Otomatis

Indikator mengidentifikasi:

Höher Hoch (HH)

Höher Niedrig (HL)

Niedrig Hoch (LH)

Niedriger Niedrig (LL)

Struktur ditampilkan jelas sehingga Anda langsung tahu fase:

Trend Lanjut

Trend Lemah

Umkehrung der Tendenz

Perubahan karakter (CHOCH)

Deteksi BOS / CHOCH Dengan Validasi Candlestick

BOS/CHOCH ist ein fixerBalken, der im Laufe der Zeit immer wieder verändert wird.

Hasilnya:

tidak repaint

tidak muncul berulang

tidak men-trigger alert palsu

lebih akurat saat swing berbalik

RSI Stärke Motor

Panel RSI memberikan:

Tren jangka pendek & menengah

Zona ekstrem (OB/OS)

Momentum Käufer vs. Verkäufer

Stärke bar yang mudah dibaca

Cocok dipadukan dengan struktur pasar untuk:

Bestätigen des Einstiegs

Veränderung der Divergenz

Menilai kekuatan retest

Gleichgewicht & Premium/Discount Zone

Indikator otomatis mengidentifikasi:

Premium Zone (Verkaufszone)

Discount Zone (Kaufzone)

Equilibrium (50%)

Sertai dengan notifikasi:

Masuk ke zona

Keluar dari zona

Kreuzung des Gleichgewichts

Potentieller Trend lanjutan

Notifikasi Pintar Tanpa Spam

Dengan sistemlast alert memory:

Notifikasi hanya muncul sekali per event penting

Push-Benachrichtigung, Popup und Druckprotokoll sind bis zu einem gewissen Grad möglich

Modus "Zonenübergang" für den Übergang von Alarmen aus einer bestimmten Zone

✔ Tidak repaint

✔ Tidak berat meski banyak objek

✔ Struktur SMC real-time

✔ Panel RSI built-in

✔ Smart fractal + swing validation

✔ BOS/CHOCH bar valid only

✔ Pengaturan notifikasi lengkap

✔ Cocok untuk Scalper, Day Trader, Swing Trader

Allgemein

ShowStructure

ShowZigZag

ShowRSIPanel

ShowSwingLabels

Zone Engine

PremiumZone einschalten

EnableDiscountZone

ZoneTransitionMode

Benachrichtigungen

EnableAlerts

EnablePushNotif

EnableZoneNotification

Swing & Fractal Einstellungen

Fraktal_Periode

ATR_Filter

Min_Schwung_Abstand

Einige Parameter werden nicht berücksichtigt, da sie nur für den professionellen Einsatz geeignet sind, während andere nur für den professionellen Einsatz geeignet sind.

Smart Money Konzept (SMC)

Breaker / Mitigation / Liquiditätssicherung

Trendfolge

Scalping Struktur

Macht der Drei (PO3)

Markt-Mapping

Swing-Bestätigung

Momentum + Struktur Handel

Gunakan indikator ini sebagai:

Marktstrukturkarte utama

Konfirmasi arah pada M1-M15

Identifikasi swing utama pada H1

Validasi BOS + CHOCH saat retest

Pemetaan Premium/Discount sebelum entry

RITZ Quantum Market Structure Detection ist eine Software, die Sie für den Einstieg in den Markt nutzen können:

Membaca struktur dengan lebih cepat

Lebendige Eingabe

Erkennung von Passagen mit einem Schlüssel

Unterdrückung von Rauschen und falschen Signalen



