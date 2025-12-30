SMC Engine Premium
- Indikatoren
- Syamsurizal Dimjati
- Version: 1.0
- Aktivierungen: 5
RITZ Quantum Marktstruktur-Erkennung
Adaptive ZigZag + SMC Engine Gunakan Bersama Indikator : Equilibrium Matrix
RITZ Quantum Market Structure Detection ist ein generischer Indikator, der mitAdaptive ZigZag,Fractal Logic,RSI Strength Panel undSmart HH/HL/LH/LL Detection arbeitet, um die Marktstruktur in der Vorhersage zu berücksichtigen.
Dirancang untuk trader SMC, scalper, intraday, maupun swing trader yang membutuhkanmarket mapping yang akurat, ringan, dan real-time.
Indikator ini tidak hanya menggambar swing, tetapimemahami struktur, mendeteksi perubahan karakter (CHOCH), Break of Structure (BOS), equilibrium, hingga zona premium/discount secara otomatis.Höhepunkt
-
Adaptive ZigZag + Fractal Intelligence
Swing tidak lagging dan menyesuaikan volatilitas ATR.
-
Smart HH/HL/LH/LL Engine
Deteksi struktur terkonfirmasi, bukan hanya titik swing acak.
-
Real-time BOS & CHOCH Detection
Alert presisi tanpafalse trigger dari bar yang belum fix.
-
RSI Strength Panel
Menampilkan kekuatan tren, momentum, dan tekanan buyer/seller.
-
Zone Transition System
Notifikasi saat harga masuk/keluar Premium, Discount, atau Equilibrium.
-
Push-Benachrichtigung, Alert Popup, dan Log Intelligenter Filter
Benachrichtigungen, die als Spam eingestuft werden und bei gültigen Ereignissen nicht angezeigt werden.
-
Ultra Lightweight & Anti-Flicker Drawing
Stabil untuk M1-H1 meskipun multitimescale aktif.
Membaca Struktur Pasar Secara Otomatis
Indikator mengidentifikasi:
-
Höher Hoch (HH)
-
Höher Niedrig (HL)
-
Niedrig Hoch (LH)
-
Niedriger Niedrig (LL)
Struktur ditampilkan jelas sehingga Anda langsung tahu fase:
-
Trend Lanjut
-
Trend Lemah
-
Umkehrung der Tendenz
-
Perubahan karakter (CHOCH)
Deteksi BOS / CHOCH Dengan Validasi Candlestick
BOS/CHOCH ist ein fixerBalken, der im Laufe der Zeit immer wieder verändert wird.
Hasilnya:
tidak repaint
tidak muncul berulang
tidak men-trigger alert palsu
lebih akurat saat swing berbalik
RSI Stärke Motor
Panel RSI memberikan:
-
Tren jangka pendek & menengah
-
Zona ekstrem (OB/OS)
-
Momentum Käufer vs. Verkäufer
-
Stärke bar yang mudah dibaca
Cocok dipadukan dengan struktur pasar untuk:
-
Bestätigen des Einstiegs
-
Veränderung der Divergenz
-
Menilai kekuatan retest
Gleichgewicht & Premium/Discount Zone
Indikator otomatis mengidentifikasi:
-
Premium Zone (Verkaufszone)
-
Discount Zone (Kaufzone)
-
Equilibrium (50%)
Sertai dengan notifikasi:
-
Masuk ke zona
-
Keluar dari zona
-
Kreuzung des Gleichgewichts
-
Potentieller Trend lanjutan
Notifikasi Pintar Tanpa Spam
Dengan sistemlast alert memory:
-
Notifikasi hanya muncul sekali per event penting
-
Push-Benachrichtigung, Popup und Druckprotokoll sind bis zu einem gewissen Grad möglich
-
Modus "Zonenübergang" für den Übergang von Alarmen aus einer bestimmten Zone
✔ Tidak repaint
✔ Tidak berat meski banyak objek
✔ Struktur SMC real-time
✔ Panel RSI built-in
✔ Smart fractal + swing validation
✔ BOS/CHOCH bar valid only
✔ Pengaturan notifikasi lengkap
✔ Cocok untuk Scalper, Day Trader, Swing Trader
Allgemein
-
ShowStructure
-
ShowZigZag
-
ShowRSIPanel
-
ShowSwingLabels
Zone Engine
-
PremiumZone einschalten
-
EnableDiscountZone
-
ZoneTransitionMode
Benachrichtigungen
-
EnableAlerts
-
EnablePushNotif
-
EnableZoneNotification
Swing & Fractal Einstellungen
-
Fraktal_Periode
-
ATR_Filter
-
Min_Schwung_Abstand
Einige Parameter werden nicht berücksichtigt, da sie nur für den professionellen Einsatz geeignet sind, während andere nur für den professionellen Einsatz geeignet sind.Cocok Untuk Strategi
-
Smart Money Konzept (SMC)
-
Breaker / Mitigation / Liquiditätssicherung
-
Trendfolge
-
Scalping Struktur
-
Macht der Drei (PO3)
-
Markt-Mapping
-
Swing-Bestätigung
-
Momentum + Struktur Handel
Gunakan indikator ini sebagai:
-
Marktstrukturkarte utama
-
Konfirmasi arah pada M1-M15
-
Identifikasi swing utama pada H1
-
Validasi BOS + CHOCH saat retest
-
Pemetaan Premium/Discount sebelum entry
RITZ Quantum Market Structure Detection ist eine Software, die Sie für den Einstieg in den Markt nutzen können:
-
Membaca struktur dengan lebih cepat
-
Lebendige Eingabe
-
Erkennung von Passagen mit einem Schlüssel
-
Unterdrückung von Rauschen und falschen Signalen
QUANTUM MARKET STRUCTURE DETECTION
Wo Marktwissenschaft auf Trading-Kunst trifft
Entschlüsseln Sie die DNA des Marktes.
Handeln Sie die Struktur.
Meistern Sie das Quantenfeld.