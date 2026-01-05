ADR Active

어댑티브 ADR 

어댑티브 ADR 은 일일 평균 범위(ADR)를 계산하고 표시하는 전문 트레이딩 지표로, 하루 동안의 변동성을 체계적으로 파악하려는 트레이더에게 적합합니다. 다양한 설정 옵션을 통해 여러 시장 상황에 유연하게 대응할 수 있습니다.

계산 및 방법

  • 네 가지 평활화 방식: SMA, EMA, SMMA(Wilder), LWMA

  • 거래 스타일과 변동성 모델에 맞게 선택 가능

  • 추세장과 박스권 모두에서 활용 가능

동적 일일 로직

  • 거래 세션 시작과 동시에 자동 실행

  • 시초가를 기준으로 두 개의 대칭 레벨 설정

  • ADR 값에 도달할 때까지 레벨이 점진적으로 좁아짐

  • 도달 후 하루 종료까지 고정되어 명확한 일일 변동 범위를 제공

  • 과도한 변동성이나 비정상적 가격 움직임을 식별하는 데 도움

시각적 안내

  • 시초가 라인 표시 옵션

  • 색상, 라인 스타일, 투명도, 표시 여부를 자유롭게 설정

  • 어떤 차트 테마에도 자연스럽게 어울리는 구성

장점

  • 명확한 인트라데이 구조 제공

  • 일일 변동성의 정밀한 평가

  • 브레이크아웃, 평균회귀, 변동성 전략에 적합

  • 불필요한 진입을 줄이고 고확률 구간을 파악하는 데 유용


