Spike detector Green V2

Spike DETECTOR Grün V2

Spike-Detektionssystem - Version 2

Nicht nachbildender Indikator, optimiert für Märkte mit hoher Volatilität wie Boom, Crash und Volatilitätsindizes. Erkennt starke Momentum-Bewegungen (Spikes) mit geringer Latenzzeit.

Was sich in V2 geändert hat:

Algorithmus 47% genauer als in der Vorgängerversion

Verbessertes Anti-Falschsignal-Filtersystem

Schnellere Erkennung (0,7 Kerzen im Durchschnitt)

Kontrollpanel mit Echtzeit-Metriken

Hauptmerkmale:

Nicht nachmalende Signale mit klaren visuellen Pfeilen

Vertrauensbasierte Klassifizierung (hoher/mittlerer Spike)

Akustische und visuelle Warnungen

Optimiert für kurze Zeitspannen (1-5 min)

Technische Daten (Backtesting Boom/Crash 2023-2024):

Genauigkeit: 89,2%

Falsch-positive Ergebnisse: 10.8%

Früherkennung: 0,7 Kerzen

Maximaler Drawdown: 5.1%

Das Paket enthält:

TradingView Indikator (1 Gerät)

Vorkonfigurierte Einstellungen für verschiedene Assets

Basis-Strategie-Handbuch

12 Monate Support

Preise und Bedingungen:

Regulärer Preis: $297

Aktionspreis: $147 ( zeitlich begrenztes Angebot)

30-Tage-Rückerstattungsgarantie, wenn die Anzahl der Fehlsignale nicht um mindestens 40% reduziert wird.

Wichtiger Haftungsausschluss:

Tool zur Unterstützung von Handelsentscheidungen. Der Handel birgt ein erhebliches Verlustrisiko. Handeln Sie nur mit Kapital, das Sie sich leisten können, zu verlieren. Die Performance in der Vergangenheit ist keine Garantie für zukünftige Ergebnisse.

Der Indikator wurde für Händler entwickelt, die ihr Einstiegs-Timing in volatilen Märkten verbessern möchten. Testen Sie ihn zunächst auf einem Demokonto, um sich mit ihm vertraut zu machen.