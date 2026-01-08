Spike detector Green V2
- Indikatoren
- Odete Argelio Simbine
- Version: 1.2
- Aktivierungen: 5
Spike-Detektionssystem - Version 2
Nicht nachbildender Indikator, optimiert für Märkte mit hoher Volatilität wie Boom, Crash und Volatilitätsindizes. Erkennt starke Momentum-Bewegungen (Spikes) mit geringer Latenzzeit.
Was sich in V2 geändert hat:
-
Algorithmus 47% genauer als in der Vorgängerversion
-
Verbessertes Anti-Falschsignal-Filtersystem
-
Schnellere Erkennung (0,7 Kerzen im Durchschnitt)
-
Kontrollpanel mit Echtzeit-Metriken
Hauptmerkmale:
-
Nicht nachmalende Signale mit klaren visuellen Pfeilen
-
Vertrauensbasierte Klassifizierung (hoher/mittlerer Spike)
-
Akustische und visuelle Warnungen
-
Optimiert für kurze Zeitspannen (1-5 min)
Technische Daten (Backtesting Boom/Crash 2023-2024):
-
Genauigkeit: 89,2%
-
Falsch-positive Ergebnisse: 10.8%
-
Früherkennung: 0,7 Kerzen
-
Maximaler Drawdown: 5.1%
Das Paket enthält:
-
TradingView Indikator (1 Gerät)
-
Vorkonfigurierte Einstellungen für verschiedene Assets
-
Basis-Strategie-Handbuch
-
12 Monate Support
Preise und Bedingungen:
Regulärer Preis: $297
Aktionspreis: $147 ( zeitlich begrenztes Angebot)
30-Tage-Rückerstattungsgarantie, wenn die Anzahl der Fehlsignale nicht um mindestens 40% reduziert wird.
Wichtiger Haftungsausschluss:
Tool zur Unterstützung von Handelsentscheidungen. Der Handel birgt ein erhebliches Verlustrisiko. Handeln Sie nur mit Kapital, das Sie sich leisten können, zu verlieren. Die Performance in der Vergangenheit ist keine Garantie für zukünftige Ergebnisse.
Der Indikator wurde für Händler entwickelt, die ihr Einstiegs-Timing in volatilen Märkten verbessern möchten. Testen Sie ihn zunächst auf einem Demokonto, um sich mit ihm vertraut zu machen.