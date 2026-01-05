ADR Active

ADR Adaptativo 

O ADR Adaptativo é um indicador profissional para calcular e exibir o intervalo diário médio (ADR).

Cálculo e métodos

  • Quatro tipos de suavização: SMA, EMA, SMMA (Wilder), LWMA

  • Adaptável a diferentes estilos de negociação e modelos de volatilidade

Lógica diária dinâmica

  • Inicia automaticamente com a sessão de negociação

  • Define dois níveis simétricos ao redor do preço de abertura

  • Os níveis se estreitam até o ADR ser atingido

  • Após isso, permanecem fixos até o fim do dia

Orientação visual

  • Linha de abertura diária opcional

  • Cores, estilos e visibilidade personalizáveis

Benefícios

  • Estrutura clara para decisões intradiárias

  • Avaliação precisa da volatilidade diária

  • Ideal para estratégias de breakout, reversão e volatilidade


