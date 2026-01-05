ADR Active
- Indicadores
- Andrej Hermann
- Versão: 4.30
- Ativações: 20
O ADR Adaptativo é um indicador profissional para calcular e exibir o intervalo diário médio (ADR).
Cálculo e métodos
-
Quatro tipos de suavização: SMA, EMA, SMMA (Wilder), LWMA
-
Adaptável a diferentes estilos de negociação e modelos de volatilidade
Lógica diária dinâmica
-
Inicia automaticamente com a sessão de negociação
-
Define dois níveis simétricos ao redor do preço de abertura
-
Os níveis se estreitam até o ADR ser atingido
-
Após isso, permanecem fixos até o fim do dia
Orientação visual
-
Linha de abertura diária opcional
-
Cores, estilos e visibilidade personalizáveis
Benefícios
-
Estrutura clara para decisões intradiárias
-
Avaliação precisa da volatilidade diária
-
Ideal para estratégias de breakout, reversão e volatilidade