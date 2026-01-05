ADR Active
- Индикаторы
- Andrej Hermann
- Версия: 4.30
- Активации: 20
Адаптивный ADR — профессиональный индикатор для расчёта и отображения среднего дневного диапазона (ADR).
Расчёт и методы
-
Четыре типа сглаживания: SMA, EMA, SMMA (Wilder), LWMA
-
Подходит под разные стили торговли и модели волатильности
Динамическая дневная логика
-
Автоматически запускается с началом торговой сессии
-
Устанавливает два симметричных уровня вокруг цены открытия дня
-
Уровни сужаются адаптивно до первого достижения ADR
-
После достижения ADR уровни фиксируются до конца дня
Визуальная ориентация
-
Опциональная линия открытия дня
-
Настраиваемые цвета, стили линий и видимость элементов
Преимущества
-
Чёткая структура для внутридневных решений
-
Точная оценка дневной волатильности
-
Подходит для стратегий пробоя, возврата к среднему и волатильности