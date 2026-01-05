ADR Active

アダプティブADR 

アダプティブADR は、平均日中レンジ（ADR）を計算・表示するためのプロフェッショナル向けインジケーターで、日々の値動きの特徴を把握したいトレーダーに最適です。柔軟な設定により、さまざまな市場環境に対応できます。

計算と手法

  • 4種類の平滑化：SMA、EMA、SMMA（Wilder）、LWMA

  • トレードスタイルやボラティリティモデルに合わせて選択可能

  • トレンド相場・レンジ相場どちらにも対応

ダイナミックデイロジック

  • 取引開始と同時に自動起動

  • 始値を中心に2つの対称レベルを設定

  • ADR到達までレベルが徐々に収束

  • 到達後は終日固定され、日内の値動きの限界を明確化

  • 異常なボラティリティや過伸びの判断にも役立つ

視覚ガイド

  • 始値ラインの表示が可能

  • 色、ラインスタイル、透明度、表示設定を自由に調整

  • どのチャートテーマにも自然に馴染むデザイン

メリット

  • 明確なイントラデイ構造

  • 日々のボラティリティを正確に評価

  • ブレイクアウト、平均回帰、ボラティリティ戦略に最適

  • 過剰なエントリーを避け、効率的なトレード判断をサポート


作者のその他のプロダクト
Objects synchronization
Andrej Hermann
4.6 (5)
インディケータ
The indicator synchronizes eight types of markings on several charts of one trading instrument. This indicator is convenient to use in conjunction with "Multichart Dashboard" or other similar assistant that allows you to work with several charts at the same time. "Multichart Dashboard" can be found under the link on my youtube channel. Settings: enable vertical line synchronization enable horizontal line synchronization enable Trend Line synchronization enabling Fibonacci Retracement synchron
FREE
Real and Tester Trading
Andrej Hermann
5 (13)
ユーティリティ
Trade Simulator        With this toolbar you have both: a compact surface, which simultaneously shows you the most important information you need for trading.    You can use it with your real account or also in the strategytester mode. This toolbar allows you to trade in the strategytester as real as possible with every  option available from the MT4 platform.   Settings available: Magic Number - When the 'MagicNumber' number is 0, the toolbar will watch all orders without a 'MagicNumber'. If th
FREE
Objects synchronization for mt4
Andrej Hermann
4.25 (12)
インディケータ
The indicator synchronizes eight types of markings on several charts of one trading instrument. This indicator is convenient to use in conjunction with "Multichart Dashboard" or other similar assistant that allows you to work with several charts at the same time. "Multichart Dashboard" can be found under the link on my youtube channel. Settings: enable vertical line synchronization enable horizontal line synchronization enable Trend Line synchronization enabling Fibonacci Retracement synchron
FREE
WOz
Andrej Hermann
5 (3)
ユーティリティ
Universal trading advisor "WOz" with a built-in trading panel The EA's capabilities can be easily tested in the strategy tester in visual mode. The EA can simulate real trading with the ability to move the SL and TP levels.  The EA has 5 modes of operation:  1. AUTOTRADING automatic trading mode on a set signal  2. ONLY SIGNAL mode of tracking the set signal without auto trading  3. RANGE MODUS mode of automatic placement of equidistant orders on Bayi Sell at a specified time  4. HAND MODUS
FREE
Clonify PRO
Andrej Hermann
ユーティリティ
Clonify PRO - Local Trade Copier for MT5 and MT4 Professional tool for copying trades between MT5 and MT4 accounts (via the shared "Common" folder). FEATURES: 1. SENDER: Exports trades in real-time Sends everything (no filters) Requires no additional settings 2. RECEIVER: Copies trades. Magic Number: Uses the sender's account ID (default) or a custom number. Lot Modes: Analogous: Exactly the same volume as the sender. The Lot Multiplier allows you to decrease or increase the transmitted lot. Pr
Clonify PRO MT5
Andrej Hermann
ユーティリティ
Clonify PRO - Local Trade Copier for MT5 and MT4 Professional tool for copying trades between MT5 and MT4 accounts (via the shared "Common" folder). FEATURES: 1. SENDER: Exports trades in real-time Sends everything (no filters) Requires no additional settings 2. RECEIVER: Copies trades. Magic Number: Uses the sender's account ID (default) or a custom number. Lot Modes: Analogous: Exactly the same volume as the sender. The Lot Multiplier allows you to decrease or increase the transmitted lot. Pr
Sync Master
Andrej Hermann
インディケータ
Sync Master   objects synchronization 1. モード選択:    - SYNC_MASTER: 1つのチャートにのみインストールします。同じ銘柄の他の      すべてのチャートにオブジェクトをコピーします。    - SYNC_PEER: 同期したいすべてのチャートにインストールします（同じ銘柄である必要があります）。 2. 機能:    - チェックボックス: 同期するオブジェクトの種類を選択します。    - 状態 (有効/無効): インジケーターを削除せずに同期のオン/オフを切り替えます。    - 完全同期: 既存のすべてのオブジェクトを即座にコピーします。    - 全削除: ターゲットチャート上のすべての描画オブジェクトを削除します（パネルは保持されます）。
フィルタ:
レビューなし
レビューに返信