Sync Master Andrej Hermann インディケータ

Sync Master objects synchronization 1. モード選択: - SYNC_MASTER: 1つのチャートにのみインストールします。同じ銘柄の他の すべてのチャートにオブジェクトをコピーします。 - SYNC_PEER: 同期したいすべてのチャートにインストールします（同じ銘柄である必要があります）。 2. 機能: - チェックボックス: 同期するオブジェクトの種類を選択します。 - 状態 (有効/無効): インジケーターを削除せずに同期のオン/オフを切り替えます。 - 完全同期: 既存のすべてのオブジェクトを即座にコピーします。 - 全削除: ターゲットチャート上のすべての描画オブジェクトを削除します（パネルは保持されます）。