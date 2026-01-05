ADR Active
- インディケータ
- Andrej Hermann
- バージョン: 4.30
- アクティベーション: 20
アダプティブADR
アダプティブADR は、平均日中レンジ（ADR）を計算・表示するためのプロフェッショナル向けインジケーターで、日々の値動きの特徴を把握したいトレーダーに最適です。柔軟な設定により、さまざまな市場環境に対応できます。
計算と手法
4種類の平滑化：SMA、EMA、SMMA（Wilder）、LWMA
トレードスタイルやボラティリティモデルに合わせて選択可能
トレンド相場・レンジ相場どちらにも対応
ダイナミックデイロジック
取引開始と同時に自動起動
始値を中心に2つの対称レベルを設定
ADR到達までレベルが徐々に収束
到達後は終日固定され、日内の値動きの限界を明確化
異常なボラティリティや過伸びの判断にも役立つ
視覚ガイド
始値ラインの表示が可能
色、ラインスタイル、透明度、表示設定を自由に調整
どのチャートテーマにも自然に馴染むデザイン
メリット
明確なイントラデイ構造
日々のボラティリティを正確に評価
ブレイクアウト、平均回帰、ボラティリティ戦略に最適
過剰なエントリーを避け、効率的なトレード判断をサポート