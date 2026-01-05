ADR Active
- Göstergeler
- Andrej Hermann
- Sürüm: 4.30
- Etkinleştirmeler: 20
Adaptif ADR, ortalama günlük aralığı (ADR) hesaplamak ve görüntülemek için tasarlanmış profesyonel bir göstergedir.
Hesaplama ve yöntemler
-
Dört yumuşatma türü: SMA, EMA, SMMA (Wilder), LWMA
-
Farklı işlem tarzlarına ve volatilite modellerine uyum sağlar
Dinamik gün mantığı
-
İşlem seansı başlarken otomatik olarak çalışır
-
Açılış fiyatı etrafında iki simetrik seviye belirler
-
ADR’ye ulaşılana kadar seviyeler daralır
-
Ulaşıldıktan sonra gün sonuna kadar sabit kalır
Görsel yönlendirme
-
İsteğe bağlı açılış çizgisi
-
Özelleştirilebilir renkler, çizgi stilleri ve görünürlük
Avantajlar
-
Net intraday yapı
-
Günlük volatilitenin hassas değerlendirmesi
-
Kırılma, ortalamaya dönüş ve volatilite stratejileri için ideal