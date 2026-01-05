Telegram SDK MT5

Wichtig: Dieses Produkt ist eine Bibliothek für Entwickler. Es ist nur für Benutzer geeignet, die MQL5-Code schreiben/verändern und eine kompilierte Bibliothek in ihren eigenen EA/Skript integrieren können. Es handelt sich nicht um einen "Drag & Run"-Melder.

Telegram SDK hilft Ihnen, Telegram-Nachrichten und Fotos von MetaTrader 5 aus auf einfache und zuverlässige Weise zu versenden. Verwenden Sie es, wenn Sie Telegram-Benachrichtigungen innerhalb Ihrer eigenen Automatisierungs-Tools wünschen.

Die wichtigsten Funktionen

Senden Sie Telegram-Textnachrichten (optionale HTML/Markdown-Formatierung).

Senden von Fotos aus einer lokalen Datei innerhalb des Terminals.

Thread-ähnlicher Workflow (gruppieren Sie zusammenhängende Aktualisierungen in einer Telegram-Konversation) mit einer einfachen Taste.

Timeout- und Retry-Unterstützung sowie Informationen über den letzten Fehler bzw. die letzte Antwort zur Fehlersuche.

Keine DLL erforderlich.

Anforderungen

Telegram Bot Token und Ziel Chat ID (oder Channel ID).

und Ziel (oder Channel ID). WebRequest muss in MetaTrader 5 aktiviert und für Telegram API-Anfragen zugelassen sein.

Dokumentation

Eine vollständige Schritt-für-Schritt-Anleitung wird im MQL5 Blog veröffentlicht (MT4/MT5 shared guide):

Telegram SDK (MT4/MT5) - Anleitung für Entwickler (Nachrichten senden + Fotos + Threading)

Anmerkungen