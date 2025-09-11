Close All Trades and Custom UI
- Soorryadeo Gaijan
- Version: 1.4
- Aktualisiert: 11 September 2025
- Aktivierungen: 5
Close All Trades - MT5 UI Tool Features - Handelsausführungen vereinfacht!
Ein-Klick-Buttons zum Kaufen/Verkaufen: Platzieren Sie Kauf- oder Verkaufsaufträge für Trades mit einem einzigen Klick und vereinfachen Sie so die Auftragsausführung vom Desktop aus.
Anpassbare Losgröße und Parameter: Geben Sie die gewünschte Losgröße, den Stop-Loss (in Dezimalstellen, z. B. 7 SL-Einheiten für 0,7 darunter oder darüber für Kauf oder Verkauf), den Take-Profit(in Dezimalstellen) und die Anzahl der Trades vor der Übermittlung (1,2,3,4,5 usw.) ein und ermöglichen Sie so eine präzise und zeitnahe Kontrolle über jeden Trade.
Handelsverwaltung: Dedizierte Schaltflächen "Alle schließen", "Alle Käufe schließen" und "Alle Verkäufe schließen" ermöglichen es dem Benutzer, mehrere Positionen in einer einzigen Aktion zu verwalten und zu beenden * die Schaltfläche "Alle Käufe schließen" oder "Alle Verkäufe schließen" schließt derzeit nur die entsprechende Position an der Spitze Ihrer Liste, aber "Alle schließen" wird wie beabsichtigt ausgeführt, und ich habe dafür gesorgt, dass es im Code schneller funktioniert, was bei der Standard-Desktop- und Mobil-App fehlt, also habe ich dies geschaffen, um meinen Arbeitsablauf zu integrieren, wenn jede Sekunde zählt, wenn die Dinge eine Wende nehmen. Dies ist das MT5 UI Tool, das in die MT5 API eingebaut werden sollte, aber nicht????.
Handelsdaten-Anzeige: Zeigt Live-Geld- und Briefkurse als sofortige Referenz an und hilft bei der Optimierung von Ein- und Ausstiegsentscheidungen.
Erweiterte Steuerelemente: Nur für die Desktop-Nutzung, da Sie von numerischen Eingabefeldern und gruppierten Steuerelementen profitieren, die auf mobilen Geräten in der Regel nicht verfügbar oder schwerer zugänglich sind. Ein Setup für den Handel zu haben, ohne den zusätzlichen Stress, Ihre offenen Trades zu verwalten oder eine rechtzeitige Handelsbewegung auszuführen. Algo Trading muss aktiviert sein, damit die Schaltflächen und eingestellten Parameter funktionieren*.
Hauptvorteil
DieBatch-Close-Funktionen des Desktop-Tools ( Schließen aller Käufe, Verkäufe oder aller Trades), die anpassbaren Order-Parameter und die visuelle Integration in den Chart verbessern direkt den Workflow für aktive Händler - Funktionen, die die MT5-App nicht nativ unterstützt, da mobile Benutzer Positionen manuell schließen müssen und es ihnen an konsolidiertem One-Click-Order-Management fehlt.
PS.
Ich werde versuchen, den Code zu aktualisieren, um die neuen MT5-Funktionen für Tickets zu nutzen, um nach diesen Kauf- und Verkaufstransaktionen zu suchen, wenn man beide offen hat und einen bestimmten Typ schließen möchte. Wenn der Verkauf dieses Produkts ansteigt und wenn mehr Bewertungen aus der Community danach verlangen. Ich werde die Version aktualisieren, wenn möglich, denn jetzt kompliziert es die Backend-Codierung. Viel Spaß im Moment!