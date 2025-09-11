Close All Trades and Custom UI

Ein-Klick-Buttons zum Kaufen/Verkaufen: Platzieren Sie Kauf- oder Verkaufsaufträge für Trades mit einem einzigen Klick und vereinfachen Sie so die Auftragsausführung vom Desktop aus.

Anpassbare Losgröße und Parameter: Geben Sie die gewünschte Losgröße, den Stop-Loss (in Dezimalstellen, z. B. 7 SL-Einheiten für 0,7 darunter oder darüber für Kauf oder Verkauf), den Take-Profit(in Dezimalstellen) und die Anzahl der Trades vor der Übermittlung (1,2,3,4,5 usw.) ein und ermöglichen Sie so eine präzise und zeitnahe Kontrolle über jeden Trade.

Handelsverwaltung: Dedizierte Schaltflächen "Alle schließen", "Alle Käufe schließen" und "Alle Verkäufe schließen" ermöglichen es dem Benutzer, mehrere Positionen in einer einzigen Aktion zu verwalten und zu beenden * die Schaltfläche "Alle Käufe schließen" oder "Alle Verkäufe schließen" schließt derzeit nur die entsprechende Position an der Spitze Ihrer Liste, aber "Alle schließen" wird wie beabsichtigt ausgeführt, und ich habe dafür gesorgt, dass es im Code schneller funktioniert, was bei der Standard-Desktop- und Mobil-App fehlt, also habe ich dies geschaffen, um meinen Arbeitsablauf zu integrieren, wenn jede Sekunde zählt, wenn die Dinge eine Wende nehmen. Dies ist das MT5 UI Tool, das in die MT5 API eingebaut werden sollte, aber nicht????.

Handelsdaten-Anzeige: Zeigt Live-Geld- und Briefkurse als sofortige Referenz an und hilft bei der Optimierung von Ein- und Ausstiegsentscheidungen.