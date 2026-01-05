Telegram SDK MT5
- Bibliotecas
- The Hung Ngo
- Versión: 1.0
- Activaciones: 5
Importante: Este producto es una Biblioteca para desarrolladores. Es adecuado sólo para usuarios que pueden escribir/modificar código MQL5 e integrar una librería compilada en su propio EA/Script. No es un notificador de "arrastrar y ejecutar".
El SDK de Telegram le ayuda a enviar mensajes y fotos de Telegram desde MetaTrader 5 de una forma sencilla y fiable. Utilícelo cuando desee notificaciones de Telegram dentro de sus propias herramientas de automatización.
Características principales
- Enviar mensajes de texto de Telegram (formato HTML/Markdown opcional).
- Enviar fotos desde un archivo local dentro del terminal.
- Flujo de trabajo estilo hilo (agrupa actualizaciones relacionadas en una conversación de Telegram) usando una simple tecla.
- Soporte de tiempo de espera y reintentos, además de información del último error/respuesta para la resolución de problemas.
- No requiere DLL.
Requisitos
- Telegram Bot Token y Chat ID de destino (o Channel ID).
- WebRequest debe estar habilitado en MetaTrader 5 y permitido para peticiones Telegram API.
Documentación
Se publicará una guía completa paso a paso en el Blog de MQL5 (guía compartida MT4/MT5):
Telegram SDK (MT4/MT5) - Guía para desarrolladores (Enviar mensajes + Fotos + Threading)
Notas
- Este es un producto de biblioteca compilado destinado a la integración.
- No se incluye ninguna estrategia de negociación y no se promete ningún beneficio.
- Si usted no se siente cómodo con la codificación, por favor no compre este producto.