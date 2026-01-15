SLTrailingATR
- エキスパート
- Motohiro Umehara
- バージョン: 1.5
- アクティベーション: 5
📘 SLTrailingATR ユーザーガイド
SLTrailingATR は、
🧠 EAの概要
SLTrailingATR は、
すでにエントリーされたポジションに対して、
-
M1足のATRを使用して
-
自動でストップロス（SL）を設定
-
利益方向にのみストップロスをトレーリング
を行う リスク管理専用EA です。
❗ このEAは エントリーは一切行いません。
裁量トレード・他EA・シグナルなど、どんな手法とも併用可能 です。
⚙️ できること
|機能
|内容
|初期SL設定
|SLが無いポジションに自動でATRベースのSLを設定
|トレーリングSL
|利益が伸びるとSLも自動で追従
|方向制御
|SLは必ず利益方向にしか動かない
|通貨ペア対応
|各ポジションの通貨ペアのM1 ATRを個別に参照
|他EA対応
|他のEAや手動トレードと完全互換
🧩 動作の仕組み
🟢 初期SL
ポジションにSLが設定されていない場合：
SL = エントリー価格 ± ( M1 ATR × ATR倍率 )
-
Buy → 下方向にSL
-
Sell → 上方向にSL
🔵 トレーリングSL
価格が有利な方向に進むと：
SL = 現在価格 ± ( M1 ATR × ATR倍率 )
必ず利益方向にだけ更新されます。
🛠 設定項目
|パラメータ
|説明
|Magic Number
|管理対象のポジションのマジック番号（0 = 全て）
|ATR Period
|M1のATR期間
|ATR Multiplier
|ATRに掛ける倍率
|Use Initial SL
|初期SLを有効化
|Use Trailing SL
|トレーリングSLを有効化
|Print Log
|ログ出力の有無
🧪 使用手順
1️⃣ MT5でEAを任意のチャートにセット
2️⃣ エントリー（手動または他EA）
3️⃣ EAが自動でSL管理開始
💡 チャートの通貨ペアはどれでもOK
→ 全ポジションを自動検出
🧯 注意点
-
M1のデータが不足している場合、正しく動作しません
→ 一度M1チャートを開いて履歴を読み込んでください
-
SLの最小距離はブローカーの制限に従います
-
指値・逆指値ではなく成行ポジションのみ対象
🏆 推奨設定例
|スタイル
|ATR Period
|ATR Multiplier
|デイトレ
|14
|1.5～2.0
|スイング
|14
|2.0～3.0
|短期スキャ
|7～10
|1.0～1.5
🧬 こんな人におすすめ
✔ エントリー手法はあるが、SL管理が不安
✔ 利益を最大化しつつ損失を限定したい
✔ 裁量トレードとEAを組み合わせたい
✔ 複数EAを同時に運用している
🧾 免責事項
本EAはリスク管理補助ツールです。
すべてのトレード結果に対する責任は利用者本人に帰属します。