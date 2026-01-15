SLTrailingATR

📘 SLTrailingATR ユーザーガイド

🧠 EAの概要

SLTrailingATR は、
すでにエントリーされたポジションに対して、

  • M1足のATRを使用して

  • 自動でストップロス（SL）を設定

  • 利益方向にのみストップロスをトレーリング

を行う リスク管理専用EA です。

❗ このEAは エントリーは一切行いません。
裁量トレード・他EA・シグナルなど、どんな手法とも併用可能 です。

⚙️ できること

機能 内容
初期SL設定 SLが無いポジションに自動でATRベースのSLを設定
トレーリングSL 利益が伸びるとSLも自動で追従
方向制御 SLは必ず利益方向にしか動かない
通貨ペア対応 各ポジションの通貨ペアのM1 ATRを個別に参照
他EA対応 他のEAや手動トレードと完全互換

🧩 動作の仕組み

🟢 初期SL

ポジションにSLが設定されていない場合：

SL = エントリー価格 ± ( M1 ATR × ATR倍率 )

  • Buy → 下方向にSL

  • Sell → 上方向にSL

🔵 トレーリングSL

価格が有利な方向に進むと：

SL = 現在価格 ± ( M1 ATR × ATR倍率 )

※ すでに設定されているSLより
必ず利益方向にだけ更新されます。

🛠 設定項目

パラメータ 説明
Magic Number 管理対象のポジションのマジック番号（0 = 全て）
ATR Period M1のATR期間
ATR Multiplier ATRに掛ける倍率
Use Initial SL 初期SLを有効化
Use Trailing SL トレーリングSLを有効化
Print Log ログ出力の有無

🧪 使用手順

1️⃣ MT5でEAを任意のチャートにセット
2️⃣ エントリー（手動または他EA）
3️⃣ EAが自動でSL管理開始

💡 チャートの通貨ペアはどれでもOK
全ポジションを自動検出

🧯 注意点

  • M1のデータが不足している場合、正しく動作しません
    一度M1チャートを開いて履歴を読み込んでください

  • SLの最小距離はブローカーの制限に従います

  • 指値・逆指値ではなく成行ポジションのみ対象

🏆 推奨設定例

スタイル ATR Period ATR Multiplier
デイトレ 14 1.5～2.0
スイング 14 2.0～3.0
短期スキャ 7～10 1.0～1.5

🧬 こんな人におすすめ

✔ エントリー手法はあるが、SL管理が不安
✔ 利益を最大化しつつ損失を限定したい
✔ 裁量トレードとEAを組み合わせたい
✔ 複数EAを同時に運用している

🧾 免責事項

本EAはリスク管理補助ツールです。
すべてのトレード結果に対する責任は利用者本人に帰属します。



