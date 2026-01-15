🧠 EAの概要

SLTrailingATR は、

すでにエントリーされたポジションに対して、

M1足のATRを使用して

自動でストップロス（SL）を設定

利益方向にのみストップロスをトレーリング

を行う リスク管理専用EA です。

❗ このEAは エントリーは一切行いません。

裁量トレード・他EA・シグナルなど、どんな手法とも併用可能 です。

⚙️ できること

機能 内容 初期SL設定 SLが無いポジションに自動でATRベースのSLを設定 トレーリングSL 利益が伸びるとSLも自動で追従 方向制御 SLは必ず利益方向にしか動かない 通貨ペア対応 各ポジションの通貨ペアのM1 ATRを個別に参照 他EA対応 他のEAや手動トレードと完全互換

🧩 動作の仕組み

🟢 初期SL

ポジションにSLが設定されていない場合：

SL = エントリー価格 ± ( M1 ATR × ATR倍率 )

Buy → 下方向にSL

Sell → 上方向にSL

🔵 トレーリングSL

価格が有利な方向に進むと：

SL = 現在価格 ± ( M1 ATR × ATR倍率 )

※ すでに設定されているSLより

必ず利益方向にだけ更新されます。

🛠 設定項目

パラメータ 説明 Magic Number 管理対象のポジションのマジック番号（0 = 全て） ATR Period M1のATR期間 ATR Multiplier ATRに掛ける倍率 Use Initial SL 初期SLを有効化 Use Trailing SL トレーリングSLを有効化 Print Log ログ出力の有無

🧪 使用手順

1️⃣ MT5でEAを任意のチャートにセット

2️⃣ エントリー（手動または他EA）

3️⃣ EAが自動でSL管理開始

💡 チャートの通貨ペアはどれでもOK

→ 全ポジションを自動検出

🧯 注意点

M1のデータが不足している場合、正しく動作しません

→ 一度M1チャートを開いて履歴を読み込んでください

SLの最小距離はブローカーの制限に従います

指値・逆指値ではなく成行ポジションのみ対象

🏆 推奨設定例

スタイル ATR Period ATR Multiplier デイトレ 14 1.5～2.0 スイング 14 2.0～3.0 短期スキャ 7～10 1.0～1.5

🧬 こんな人におすすめ

✔ エントリー手法はあるが、SL管理が不安

✔ 利益を最大化しつつ損失を限定したい

✔ 裁量トレードとEAを組み合わせたい

✔ 複数EAを同時に運用している

🧾 免責事項

本EAはリスク管理補助ツールです。

すべてのトレード結果に対する責任は利用者本人に帰属します。



