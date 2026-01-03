Aegis Flow X
- Experten
- Lei Sung Lau
- Version: 1.8
- Aktivierungen: 10
Aegis Flow X ist ein professionelles algorithmisches Handelssystem, das auf langfristiges Überleben und beständige Cashflow-Generierung ausgelegt ist. Im Gegensatz zu traditionellen Grid-Systemen, die aggressive Gewinne auf das Risiko von Margin Calls priorisieren, ist unsere Kernphilosophie "Kapitalerhalt zuerst".
Dieser EA wurde speziell für AUDCAD (H1) entwickelt und nutzt dessen Mean-Reversion-Eigenschaften mit einer proprietären "Smart Exit"-Engine aus.
📊 Reale Überwachung
Live-Performance: Bitte sehen Sie sich die Screenshots für die verifizierte Real-Account-Performance an. Das System hat Stresstests von 2019 bis heute bestanden, die den COVID-19-Crash und die globalen Inflationstrends von 2022 abdecken.
🛡️ Hauptmerkmale
1. Smart Basket Exit (kein "Death Grid") Das System zielt nicht darauf ab, jede einzelne Order mit Gewinn zu schließen. Stattdessen berechnet es die gewichteten Durchschnittskosten des gesamten Korbs. Wenn sich der Markt zurückentwickelt, schließt der EA den gesamten Korb mit einem kleinen Nettogewinn (oder Break-Even), wodurch die Zeit, in der Ihr Kapital dem Floating Drawdown ausgesetzt ist, erheblich reduziert wird.
2. Adaptive Dynamic Spacing Die Rasterabstände sind nicht festgelegt. Der Algorithmus analysiert die Marktvolatilität (ATR) in Echtzeit. Bei aufsehenerregenden Nachrichten oder starken Trends wird das Raster erweitert, um zu verhindern, dass zu viele Aufträge zu schnell angenommen werden.
3. Trend- und Risikofilter
RSI + MA-Filter: Verhindert den Einstieg in Trades auf dem Höhepunkt eines erschöpften Trends.
Spread-Filter: Vermeidet den Handel während der Stunden mit geringer Liquidität (Spread-Ausweitung).
Nachrichten-Schutz: Kompatibel mit Nachrichtenfiltereinstellungen (optional).
✅ Bewährte Skalierbarkeit: Getestet und verifiziert auf Konten von $1.000 bis $100.000.
Bewährte Einstellungen für jeden Trader:
🥈 Der Grower ($1.000): Aggressive Einstellungen, um kleine Konten zu flippen.
🥇 The Earner ($10.000): Der Sweet Spot. Ausgewogene Einstellungen (Risiko 1000 / Raster 250), um ein konsistentes monatliches Einkommen zu erzielen und gleichzeitig Bewegungen von 2000+ Punkten zu überstehen.
💎 Der Bewahrer ($100.000): Institutionelle Einstellungen. Niedriger Drawdown, stetiges Wachstum (+176% Nettogewinn), entwickelt für Prop-Firmen und großes Kapital.
⚙️ Empfehlungen
Symbol: AUDCAD
Zeitrahmen: H1 (1 Stunde)
Kontotyp: Nur HEDGING-Konten (Netting wird nicht unterstützt).
Mindestguthaben:
1.000 $ für geringes Risiko (0,01 Lots)
$500 für Aggressive (nicht empfohlen für Anfänger)
-
VPS: Ein VPS mit niedriger Latenz (<20ms) wird dringend empfohlen.
🔧 Parameter (Eingaben)
=== 1. Kapitalverwaltung ===
Enable_Auto_Lot: Setzen Sie diese Option auf true, um die automatische Geldverwaltung basierend auf dem Kontostand zu aktivieren.
Risiko_Faktor: Steuert das Risikoniveau für Auto-Lot. Wichtig: Höherer Wert = geringeres Risiko (kleinere Lots).
Feste_Losgröße: Manuelle Losgröße, die verwendet wird, wenn Auto-Lot auf false gesetzt ist.
=== 2. Grid-Strategie ===
Grid_Distance_Points: Der anfängliche Abstand zwischen den Rasteraufträgen (in Punkten).
Grid_Dist_Multiplikator: Geometrisches Expansionsverhältnis für den Rasterabstand.
Martingal_Multiplikator: Volumenmultiplikator für nachfolgende Aufträge.
Max_Grid_Orders: Maximal zulässige Anzahl offener Orders in einer Richtung (Safety Cap).
=== 3. Smart Exit Engine ===
Use_Smart_Exit: Wenn diese Option aktiviert ist, berechnet das System den gewichteten Durchschnittspreis des gesamten Korbes und steigt bei einem Break-Even- oder kleinen Gewinnniveau während Retracements aus.
Ziel_Gewinn_Punkte: Das Gewinnziel (in Punkten), das aus dem durchschnittlichen Einstiegskurs und nicht aus dem ursprünglichen Auftrag berechnet wird.
=== 4. Einstiegs-Filter ===
Use_RSI_Filter: Verhindert den Einstieg in Trades bei extremer Dynamik (Überkauft/Überverkauft).
Use_MA_Trend_Filter: Stellt sicher, dass der EA in der Richtung des langfristigen gleitenden Durchschnittstrends handelt.
MA_Abweichung_Punkte: Volatilitätsfilter. Verhindert den Einstieg, wenn der Kurs zu weit vom MA abgewichen ist (Mean Reversion-Logik).
=== 5. Schutzsysteme ===
Use_Time_Stop_Loss: Aktiviert die zeitbasierte Risikokontrolle.
Max_Holding_Days: Maximale Haltedauer (in Tagen) für einen Korb. Wird sie überschritten, schließt das System die Geschäfte, um Kapital freizusetzen und eine Stagnation zu verhindern.
Hard_Stop_DD_Percent: Notbremse. Wenn der Floating Drawdown diesen Prozentsatz des Eigenkapitals übersteigt (z. B. 40 %), werden alle Geschäfte sofort geschlossen, um das verbleibende Kapital zu erhalten.
=== System ===
Magische_Nummer: Eindeutiger Bezeichner. Ändern Sie dies, wenn Sie mehrere Instanzen auf demselben Symbol laufen lassen.
⚠️ Risikowarnung & Haftungsausschluss
Vergangene Performance: Die in Backtests oder Live-Überwachung gezeigten Ergebnisse sind keine Garantie für zukünftige Gewinne. Die Kryptowährungs- und Devisenmärkte sind sehr volatil und unberechenbar.
Finanzielles Risiko: Der Handel mit Leverage (Margin) birgt ein hohes Risiko und ist möglicherweise nicht für alle Anleger geeignet. Sie könnten Ihre ursprüngliche Investition ganz oder teilweise verlieren. Bitte handeln Sie mit einem Kapital, das Sie sich leisten können, zu verlieren.
Verantwortung des Benutzers:
Es wird dringend empfohlen, den EA mindestens 2 Wochen lang auf einem Demokonto zu testen, bevor Sie ihn auf einem echten Konto einsetzen.
Der Entwickler ist nicht verantwortlich für Verluste, die durch Broker-Slippage, hohe Spreads während Nachrichten, VPS-Ausfälle oder Benutzerfehler (falsche Parametereinstellungen) verursacht werden.
Aegis Flow X ist ein Werkzeug, das Sie beim Handel unterstützt; die endgültige Entscheidung und das Risikomanagement liegen in der Verantwortung des Benutzers.
