Aegis Flow X ist ein professionelles algorithmisches Handelssystem, das auf langfristiges Überleben und beständige Cashflow-Generierung ausgelegt ist. Im Gegensatz zu traditionellen Grid-Systemen, die aggressive Gewinne auf das Risiko von Margin Calls priorisieren, ist unsere Kernphilosophie "Kapitalerhalt zuerst".

Dieser EA wurde speziell für AUDCAD (H1) entwickelt und nutzt dessen Mean-Reversion-Eigenschaften mit einer proprietären "Smart Exit"-Engine aus.

📊 Reale Überwachung

Live-Performance: Bitte sehen Sie sich die Screenshots für die verifizierte Real-Account-Performance an. Das System hat Stresstests von 2019 bis heute bestanden, die den COVID-19-Crash und die globalen Inflationstrends von 2022 abdecken.

🛡️ Hauptmerkmale

1. Smart Basket Exit (kein "Death Grid") Das System zielt nicht darauf ab, jede einzelne Order mit Gewinn zu schließen. Stattdessen berechnet es die gewichteten Durchschnittskosten des gesamten Korbs. Wenn sich der Markt zurückentwickelt, schließt der EA den gesamten Korb mit einem kleinen Nettogewinn (oder Break-Even), wodurch die Zeit, in der Ihr Kapital dem Floating Drawdown ausgesetzt ist, erheblich reduziert wird.

2. Adaptive Dynamic Spacing Die Rasterabstände sind nicht festgelegt. Der Algorithmus analysiert die Marktvolatilität (ATR) in Echtzeit. Bei aufsehenerregenden Nachrichten oder starken Trends wird das Raster erweitert, um zu verhindern, dass zu viele Aufträge zu schnell angenommen werden.

3. Trend- und Risikofilter

RSI + MA-Filter: Verhindert den Einstieg in Trades auf dem Höhepunkt eines erschöpften Trends.

Spread-Filter: Vermeidet den Handel während der Stunden mit geringer Liquidität (Spread-Ausweitung).

Nachrichten-Schutz: Kompatibel mit Nachrichtenfiltereinstellungen (optional).

✅ Bewährte Skalierbarkeit: Getestet und verifiziert auf Konten von $1.000 bis $100.000.



Bewährte Einstellungen für jeden Trader:

🥈 Der Grower ($1.000): Aggressive Einstellungen, um kleine Konten zu flippen.

🥇 The Earner ($10.000): Der Sweet Spot. Ausgewogene Einstellungen (Risiko 1000 / Raster 250), um ein konsistentes monatliches Einkommen zu erzielen und gleichzeitig Bewegungen von 2000+ Punkten zu überstehen.

💎 Der Bewahrer ($100.000): Institutionelle Einstellungen. Niedriger Drawdown, stetiges Wachstum (+176% Nettogewinn), entwickelt für Prop-Firmen und großes Kapital.

⚙️ Empfehlungen

Symbol: AUDCAD

Zeitrahmen: H1 (1 Stunde)

Kontotyp: Nur HEDGING-Konten (Netting wird nicht unterstützt).

Mindestguthaben: 1.000 $ für geringes Risiko (0,01 Lots) $500 für Aggressive (nicht empfohlen für Anfänger)

VPS: Ein VPS mit niedriger Latenz (<20ms) wird dringend empfohlen.

🔧 Parameter (Eingaben)