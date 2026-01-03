Aegis Flow X
- Asesores Expertos
- Lei Sung Lau
- Versión: 1.8
- Activaciones: 10
Aegis Flow X es un sistema de trading algorítmico profesional diseñado para la supervivencia a largo plazo y la generación constante de flujo de caja. A diferencia de los sistemas de cuadrícula tradicionales que priorizan las ganancias agresivas a riesgo de llamadas de margen, nuestra filosofía central es "La preservación del capital primero".
Este EA está diseñado específicamente para AUDCAD (H1), explotando sus propiedades de reversión a la media con un motor propietario de "Salida Inteligente".
Seguimiento Real
Rendimiento en vivo: Por favor, vea las capturas de pantalla para el rendimiento verificado de la cuenta real. El sistema ha superado pruebas de estrés desde 2019 hasta la actualidad, cubriendo el crash COVID-19 y las tendencias de inflación global de 2022.
🛡️ Características principales
1. El sistema no pretende cerrar todas las órdenes con beneficios. En su lugar, calcula el Coste Medio Ponderado de toda la cesta. Cuando el mercado retrocede, el EA cierra toda la cesta con un pequeño beneficio neto (o punto de equilibrio), reduciendo significativamente el tiempo que su capital está expuesto a una reducción flotante.
2. Lasdistancias de las cuadrículas no son fijas. El algoritmo analiza la volatilidad del mercado (ATR) en tiempo real. Durante noticias de alto impacto o tendencias fuertes, la cuadrícula se expande para evitar tomar demasiadas órdenes demasiado rápido.
3. Filtros de Tendencia y Riesgo
-
Filtro RSI + MA: Evita entrar en operaciones en el pico de una tendencia agotada.
-
Filtro Spread: Evita operar en horas de baja liquidez (ampliación de spreads).
-
Protección de Noticias: Compatible con la configuración del filtro de noticias (opcional).
✅ Escalabilidad probada: Probada y verificada en cuentas de entre 1000 y 100 000 dólares.
Ajustes probados para cada trader:
-
🥈 El Crecedor ($1,000): Ajustes agresivos para voltear cuentas pequeñas.
-
🥇 El Ganador ($10,000): El punto dulce. Ajustes equilibrados (Riesgo 1000 / Cuadrícula 250) diseñados para generar ingresos mensuales consistentes mientras se sobrevive a movimientos de más de 2000 puntos.
-
💎 El Conservador (100.000 $): Configuración institucional. Drawdown bajo, crecimiento constante (+176% Beneficio Neto), diseñado para empresas de utilería y grandes capitales.
⚙️ Recomendaciones
-
Símbolo: AUDCAD
-
Marco temporal: H1 (1 Hora)
-
Tipo de cuenta: Sólo cuentas HEDGING (no admite compensación).
-
Saldo Mínimo:
-
1.000 $ para Riesgo Bajo (0,01 lotes)
-
$500 para Agresivo (No recomendado para principiantes)
-
-
VPS: Un VPS con baja latencia (<20ms) es altamente recomendado.
🔧 Parámetros (Entradas)
=== 1. Gestión de Capital ===
-
Enable_Auto_Lot: Establecer en true para habilitar la gestión automática de dinero basada en el saldo de la cuenta.
-
Risk_Factor: Controla el nivel de riesgo para Auto-Lot. Importante: Mayor valor = Menor Riesgo (Lotes más pequeños).
-
Tamaño_lote_fijo: Tamaño de lote manual utilizado si Auto-Lot está en false .
=== 2. Estrategia de Cuadrícula ===
-
Grid_Distance_Points: La distancia inicial entre órdenes de rejilla (en Puntos).
-
Grid_Dist_Multiplier: Coeficiente de expansión geométrica para la distancia entre rejillas.
-
Martingale_Multiplier: Multiplicador de volumen para órdenes posteriores.
-
Max_Grid_Orders: Número máximo de órdenes abiertas permitidas en una sola dirección (Safety Cap).
=== 3. Motor de Salida Inteligente ===
-
Use_Smart_Exit: Si es true , el sistema calcula el precio medio ponderado de toda la cesta y sale a un nivel de equilibrio o de pequeño beneficio durante los retrocesos.
-
Objetivo_Puntos_Beneficio: El objetivo de beneficio (en Puntos) calculado a partir del Precio Medio de Entrada, no de la orden inicial.
=== 4. Filtros de Entrada ===
-
Use_RSI_Filter: Evita la entrada de operaciones durante momentos extremos (sobrecompra/sobreventa).
-
Use_MA_Trend_Filter: Asegura que el EA opere en la dirección de la tendencia de la Media Móvil a largo plazo.
-
Puntos_desviación_MA: Filtro de volatilidad. Impide la entrada si el precio se ha desviado demasiado de la MA (lógica de reversión a la media).
=== 5. Sistemas de protección ===
-
Use_Time_Stop_Loss: Activa el control de riesgo basado en el tiempo.
-
Max_Holding_Days: Duración máxima (en días) para mantener una cesta. Si se supera, el sistema cerrará las operaciones para liberar capital y evitar el estancamiento.
-
Hard_Stop_DD_Percent: Freno de emergencia. Si la reducción flotante supera este % del capital (por ejemplo, 40%), todas las operaciones se cierran inmediatamente para preservar el capital restante.
=== Sistema ===
-
Número_mágico: Identificador único. Cámbielo si ejecuta varias instancias con el mismo símbolo.
⚠️ Advertencia de riesgo y descargo de responsabilidad
-
Rentabilidades pasadas: Los resultados mostrados en backtests o seguimiento en vivo no son garantía de beneficios futuros. Los mercados de criptomonedas y divisas son altamente volátiles e impredecibles.
-
Riesgo financiero: Operar con apalancamiento (margen) conlleva un alto nivel de riesgo y puede no ser adecuado para todos los inversores. Podría perder una parte o la totalidad de su inversión inicial. Por favor, opere con un capital que pueda permitirse perder.
-
Responsabilidad del usuario:
-
Se recomienda estrictamente probar el EA en una Cuenta Demo durante al menos 2 semanas antes de ejecutarlo en una cuenta real.
-
El desarrollador no se hace responsable de las pérdidas causadas por deslizamientos del broker, spreads elevados durante las noticias, fallos del VPS o errores del usuario (configuración incorrecta de los parámetros).
-
Aegis Flow X es una herramienta para ayudarle en sus operaciones; la decisión final y la gestión del riesgo son responsabilidad del usuario.
