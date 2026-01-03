Aegis Flow X es un sistema de trading algorítmico profesional diseñado para la supervivencia a largo plazo y la generación constante de flujo de caja. A diferencia de los sistemas de cuadrícula tradicionales que priorizan las ganancias agresivas a riesgo de llamadas de margen, nuestra filosofía central es "La preservación del capital primero".

Este EA está diseñado específicamente para AUDCAD (H1), explotando sus propiedades de reversión a la media con un motor propietario de "Salida Inteligente".

Seguimiento Real

Rendimiento en vivo: Por favor, vea las capturas de pantalla para el rendimiento verificado de la cuenta real. El sistema ha superado pruebas de estrés desde 2019 hasta la actualidad, cubriendo el crash COVID-19 y las tendencias de inflación global de 2022.

🛡️ Características principales

1. El sistema no pretende cerrar todas las órdenes con beneficios. En su lugar, calcula el Coste Medio Ponderado de toda la cesta. Cuando el mercado retrocede, el EA cierra toda la cesta con un pequeño beneficio neto (o punto de equilibrio), reduciendo significativamente el tiempo que su capital está expuesto a una reducción flotante.

2. Lasdistancias de las cuadrículas no son fijas. El algoritmo analiza la volatilidad del mercado (ATR) en tiempo real. Durante noticias de alto impacto o tendencias fuertes, la cuadrícula se expande para evitar tomar demasiadas órdenes demasiado rápido.

3. Filtros de Tendencia y Riesgo

Filtro RSI + MA: Evita entrar en operaciones en el pico de una tendencia agotada.

Filtro Spread: Evita operar en horas de baja liquidez (ampliación de spreads).

Protección de Noticias: Compatible con la configuración del filtro de noticias (opcional).

✅ Escalabilidad probada: Probada y verificada en cuentas de entre 1000 y 100 000 dólares.



Ajustes probados para cada trader:

🥈 El Crecedor ($1,000): Ajustes agresivos para voltear cuentas pequeñas.

🥇 El Ganador ($10,000): El punto dulce. Ajustes equilibrados (Riesgo 1000 / Cuadrícula 250) diseñados para generar ingresos mensuales consistentes mientras se sobrevive a movimientos de más de 2000 puntos.

💎 El Conservador (100.000 $): Configuración institucional. Drawdown bajo, crecimiento constante (+176% Beneficio Neto), diseñado para empresas de utilería y grandes capitales.

⚙️ Recomendaciones

Símbolo: AUDCAD

Marco temporal: H1 (1 Hora)

Tipo de cuenta: Sólo cuentas HEDGING (no admite compensación).

Saldo Mínimo: 1.000 $ para Riesgo Bajo (0,01 lotes) $500 para Agresivo (No recomendado para principiantes)

VPS: Un VPS con baja latencia (<20ms) es altamente recomendado.

🔧 Parámetros (Entradas)