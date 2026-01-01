Alpha Trend Premium
- Experts
- Cesar Henrique Alves Tomaz
- Version: 1.0
- Activations: 5
Alpha Trend Premium – Expert Advisor para MetaTrader 5
Alpha Trend Premium é um Expert Advisor desenvolvido em MQL5, projetado para operações automáticas baseadas em tendência, utilizando uma combinação objetiva de Médias Móveis Exponenciais (EMA) e RSI, com gerenciamento de risco real e regras rigorosas de controle operacional.
O robô foi criado para operar somente em condições favoráveis de mercado, priorizando disciplina, simplicidade e proteção de capital.
Não utiliza martingale, grid ou técnicas de risco elevado.
Estratégia de Operação
O Alpha Trend Premium identifica oportunidades de compra e venda com base em:
-
Cruzamento e alinhamento da EMA rápida (50) com a EMA lenta (200)
-
Confirmação da força da tendência através do RSI
-
Entradas apenas quando o mercado apresenta estrutura clara de tendência
Condições de Compra (BUY)
-
EMA rápida acima da EMA lenta
-
RSI acima de 55 e abaixo de 70
Condições de Venda (SELL)
-
EMA rápida abaixo da EMA lenta
-
RSI abaixo de 45 e acima de 30
Principais Recursos
-
Estratégia de tendência com confirmação por RSI
-
Sem martingale e sem grid
-
Apenas uma operação por vez
-
Gerenciamento de risco baseado em percentual do saldo
-
Stop Loss e Take Profit fixos em pontos
-
Filtro de spread máximo
-
Controle de horário operacional
-
Limite de perdas diárias
-
Execução 100% automática
-
Compatível com contas demo e reais
Gerenciamento de Risco
-
Cálculo automático do lote com base no percentual de risco configurado
-
Stop Loss obrigatório em todas as operações
-
Take Profit definido previamente
-
Bloqueio automático de novas operações ao atingir o limite diário de perdas
Horário de Operação
O robô opera apenas dentro do horário configurado, por padrão:
-
Sessão de Londres até Nova York
-
Evita operações fora dos períodos de maior liquidez do mercado
Timeframe e Ativos Recomendados
-
Timeframe: M5
-
Ativos: Pares Forex com alta liquidez e spread reduzido
(Ex.: EURUSD, GBPUSD, USDJPY)
Aviso de Risco
Operações no mercado financeiro envolvem riscos.
Resultados passados não garantem resultados futuros.
Recomenda-se o uso em conta demo antes de operar em conta real.