Alpha Trend Pro Expert Advisor

📈 Professioneller Trend-Following Expert Advisor

Entwickelt für Trader, die Wert auf Konsistenz, Risikokontrolle und intelligente Automatisierung legen.

Alpha Trend Pro EA - Ultra Premium v2.0 ist ein vollautomatischer Handelsroboter, der entwickelt wurde, um strikt in Trendrichtung zu handeln, indem er fortschrittliche Marktfilter und professionelles Risikomanagement verwendet.

Kein Martingal.

Kein Raster.

Keine gefährlichen Erholungsstrategien.

🔥 S CHLÜSSEL-FEATURES

✅ Echte Trendfolgestrategie

Handelt nur dann, wenn eine klare Marktrichtung erkannt wird, und vermeidet Schwankungen und Bedingungen mit geringer Qualität.

✅ Kein Martingal / Kein Raster

Jeder Handel ist unabhängig und schützt das Konto vor übermäßigen Drawdowns.

✅ Fortschrittliches Risikomanagement

- Automatische Lot-Berechnung

- Dynamischer Stop Loss und Take Profit

- Volatilitätsbasierte Anpassungen

✅ Schutz vor hohen Spreads

Vermeidet das Eröffnen von Geschäften in Zeiten mit übermäßigem Spread.

✅ Margin- und Volumenschutz

Der EA prüft automatisch:

Verfügbarkeit einer freien Marge

Symbolvolumen-Limits

Kontohandelsbedingungen

✅ Kompatibel mit Absicherungskonten

Vollständig kompatibel mit Hedging-Konten, wie vom MQL5-Markt gefordert.



🧠 TECHNOLOGIE & LOGIK

🔹 Intelligente gleitende Durchschnittstrendfilter

🔹 Volatilitäts- und Marktbedingungsfilter

🔹 Steuerung der Handelssitzung

🔹 Sichere Ausführung mit der Trade.mqh-Bibliothek

🔹 Sauberer, optimierter Code für Strategy Tester



📊 ZUVERLÄSSIGKEIT UND TESTS

✔️ Getestet auf mehreren Symbolen

✔️ Offiziell validiert durch den MQL5-Markt

✔️ Keine kritischen Fehler

✔️ Kontrolliertes Logging (keine übermäßige Log-Ausgabe)

⚠️ Risikohinweis:

Die in der Vergangenheit erzielte Performance ist keine Garantie für zukünftige Ergebnisse. Der Handel ist mit Risiken verbunden, und die Performance hängt von den Marktbedingungen und den Risikoeinstellungen ab.

⚙️ EINFACHE EINRICHTUNG

Perfekt für:

Einsteiger, die eine sichere Automatisierung wünschen

Erfahrene Trader, die Wert auf Disziplin und Struktur legen

Einfach:

Installieren Sie den EA

Setzen Sie Ihre Risikoparameter

Lassen Sie das System automatisch handeln

🎯 F ÜR WEN IST DIESER EA GEEIGNET?

✔️ Trader, die auf Kapitalschutz bedacht sind

✔️ Diejenigen, die trendbasierte Strategien bevorzugen

✔️ Trader, die aggressive Systeme vermeiden

✔️ Jeder, der einen professionellen Langzeit-EA sucht

💎 WARUM ALPHA TREND PRO EA WÄHLEN?

✔️ Offizielles Produkt des MQL5-Marktes

✔️ Transparente und stabile Strategie

✔️ Zukünftige Updates inklusive

✔️ Unbegrenzte Nutzung auf Ihrem eigenen Konto

Intelligente Automatisierung für langfristig denkende Trader.