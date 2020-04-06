Pure Gold Algo
- Эксперты
- Dmitriq Evgenoeviz Ko
- Версия: 1.26
- Активации: 5
Pure Gold Algo — Алгоритмическая торговля золотом на основе волатильности
Pure Gold Algo — это высокотехнологичный эксперт (EA), созданный исключительно для работы с парой XAUUSD. Робот основан на анализе импульсных движений цены и зон ценового дисбаланса. Алгоритм спроектирован для захвата краткосрочных и среднесрочных трендов, которые характерны для рынка золота в периоды высокой ликвидности.
Система не пытается предугадать направление рынка, а реагирует на подтвержденные паттерны пробоя волатильности, что делает её устойчивой к рыночному шуму.
Логика стратегии:
В основе Pure Gold Algo лежит математическая модель оценки отклонения цены от среднего значения в сочетании с анализом объемов (на основе тиковых данных). Советник идентифицирует моменты, когда золото выходит из фазы накопления, и открывает позицию в направлении импульса.
Ключевые особенности:
- Строгий риск-менеджмент: Каждая сделка имеет жесткий Stop Loss и Take Profit, устанавливаемые в момент открытия ордера.
- Отсутствие токсичных методов: Система не использует усреднение, сетки, мартингейл или пересиживание убытков. Логика основана на принципе «одна сделка — один стоп».
- Динамический Трейлинг-Стоп: Алгоритм сопровождает прибыльную позицию, переводя её в безубыток при достижении заданных условий.
- Защита от проскальзываний: Встроенный контроль исполнения позволяет избегать входов в рынок при аномальных спредах или недостаточном качестве котировок.
Технические требования:
- Символ: XAUUSD (Gold).
- Таймфрейм: M5 или H1 (оптимально для анализа волатильности).
- Тип счета: Рекомендуется ECN/Raw Spread с рыночным исполнением (Market Execution).
- Минимальный депозит: $300.
Основные настройки (Inputs):
- Fixed Lot / Auto Lot: Выбор между фиксированным объемом или расчетом лота от баланса.
- Risk Percentage: Процент риска на одну сделку (рекомендуется 0.5% – 2%).
- Volatility Filter: Настройка чувствительности алгоритма к рыночным импульсам.
- Trade Session: Выбор торговых сессий (например, только Лондон и Нью-Йорк).
Важная информация:
Для получения стабильных результатов рекомендуется использовать VPS-сервер с минимальной задержкой. Перед запуском на реальном счете обязательно проведите тестирование на демо-аккаунте в течение минимум двух недель для ознакомления с характером торговли советника.