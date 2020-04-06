Pure Gold Algo — это высокотехнологичный эксперт (EA), созданный исключительно для работы с парой XAUUSD. Робот основан на анализе импульсных движений цены и зон ценового дисбаланса. Алгоритм спроектирован для захвата краткосрочных и среднесрочных трендов, которые характерны для рынка золота в периоды высокой ликвидности.

Система не пытается предугадать направление рынка, а реагирует на подтвержденные паттерны пробоя волатильности, что делает её устойчивой к рыночному шуму.

Логика стратегии:

В основе Pure Gold Algo лежит математическая модель оценки отклонения цены от среднего значения в сочетании с анализом объемов (на основе тиковых данных). Советник идентифицирует моменты, когда золото выходит из фазы накопления, и открывает позицию в направлении импульса.

Ключевые особенности:

Строгий риск-менеджмент: Каждая сделка имеет жесткий Stop Loss и Take Profit, устанавливаемые в момент открытия ордера.

Отсутствие токсичных методов: Система не использует усреднение, сетки, мартингейл или пересиживание убытков. Логика основана на принципе «одна сделка — один стоп».

Динамический Трейлинг-Стоп: Алгоритм сопровождает прибыльную позицию, переводя её в безубыток при достижении заданных условий.

Защита от проскальзываний: Встроенный контроль исполнения позволяет избегать входов в рынок при аномальных спредах или недостаточном качестве котировок.

Технические требования:

Символ: XAUUSD (Gold).

Таймфрейм: M5 или H1 (оптимально для анализа волатильности).

Тип счета: Рекомендуется ECN/Raw Spread с рыночным исполнением (Market Execution).

Минимальный депозит: $300.

Основные настройки (Inputs):

Fixed Lot / Auto Lot: Выбор между фиксированным объемом или расчетом лота от баланса.

Risk Percentage: Процент риска на одну сделку (рекомендуется 0.5% – 2%).

Volatility Filter: Настройка чувствительности алгоритма к рыночным импульсам.

Trade Session: Выбор торговых сессий (например, только Лондон и Нью-Йорк).

Важная информация:

Для получения стабильных результатов рекомендуется использовать VPS-сервер с минимальной задержкой. Перед запуском на реальном счете обязательно проведите тестирование на демо-аккаунте в течение минимум двух недель для ознакомления с характером торговли советника.