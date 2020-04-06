Aurum Path - Ein professioneller Algorithmus für den Goldhandel (XAUUSD)

Aurum Path ist ein vollautomatisches Handelssystem, das speziell für den Goldmarkt entwickelt wurde. Der Advisor basiert auf einer Strategie, die institutionellen Preisniveaus folgt und die Marktvolatilität von Edelmetallen ausnutzt.

Im Gegensatz zu vielen indikatorlastigen Systemen verwendet Aurum Path einen proprietären Price-Action-Analysealgorithmus in Kombination mit einem adaptiven Volatilitätsfilter, der es ihm ermöglicht, Einstiegspunkte mit hoher Erfolgswahrscheinlichkeit zu identifizieren.

Wichtigste Merkmale:

Arbeitsinstrument: XAUUSD (Gold).

Zeitrahmen: M5 - H1 ( H1 wird für eine stabile Trendanalyse empfohlen ).

Strategie-Typ: Trendhandel bei Pullbacks von wichtigen Niveaus.

Sicherheit: Jede Order ist durch einen festen Stop Loss geschützt. Der Expert Advisor verwendet keine gefährlichen Money-Management-Methoden wie Grids oder Martingale.

Vorteile von Aurum Path:

Anpassungsfähigkeit: Der Algorithmus passt sich automatisch an sich ändernde Spreads und Marktvolatilität an, was für Gold im Jahr 2025 entscheidend ist. Kapitalschutz: Ein mehrstufiges Trailing-Stop-System ist eingebaut, um Gewinne im Falle von starken Preisumkehrungen zu schützen. Einfache Einrichtung: Optimierte Voreinstellungen sind in den Code integriert. Wählen Sie einfach die Risikostufe (Niedrig / Mittel / Hoch). Sauberer Code: Der Advisor ist so konzipiert, dass er den Prozessor des Terminals so wenig wie möglich belastet und eine sofortige Ausführung der Operationen gewährleistet.

Empfehlungen für den Einsatz:

Mindestguthaben: 100 $ (für Mikro-Lots) oder 500 $ für Standardkonten.

Kontotyp: ECN oder Raw Spread mit minimalem Spread für Gold.

VPS: Es wird empfohlen, einen VPS mit niedrigem Ping zum Server des Brokers zu verwenden, um die Slippage zu minimieren.

Parameter:

Magische Nummer: Einzigartige Kennung der Transaktionen.

Losgröße: Festes Lot oder Auto-Lot einstellen (Risiko %).

Maximale Spanne: Der maximale Spread, der für die Eröffnung eines Handels erlaubt ist.

Handelszeiten: Legen Sie die Handelszeiten fest (standardmäßig sind die Zeiten maximaler Liquidität eingestellt).

Vor der Verwendung auf einem echten Konto wird empfohlen, den Advisor auf einem Demokonto oder in einem Strategietester mit 99 % Kursqualität zu testen.