Aurum Path
- Эксперты
- Dmitriq Evgenoeviz Ko
- Версия: 1.26
- Активации: 5
Aurum Path — Профессиональный алгоритм для торговли золотом (XAUUSD)
Aurum Path — это полностью автоматизированная торговая система, разработанная специально для рынка золота. В основе советника лежит стратегия следования за институциональными ценовыми уровнями и использование рыночной волатильности драгоценных металлов.
В отличие от многих систем, перегруженных индикаторами, Aurum Path использует авторский алгоритм анализа Price Action в сочетании с адаптивным фильтром волатильности, что позволяет находить точки входа с высокой вероятностью отработки.
Основные характеристики:
- Рабочий инструмент: XAUUSD (Gold).
- Таймфрейм: M5 - H1 (H1 рекомендуемый для стабильного анализа тренда).
- Тип стратегии: Трендовая торговля на откатах от ключевых уровней.
- Безопасность: Каждый ордер защищен фиксированным Stop Loss. Советник не использует опасные методы управления капиталом, такие как сетки (Grid) или Мартингейл.
Преимущества Aurum Path:
- Адаптивность: Алгоритм автоматически подстраивается под изменяющийся спред и волатильность рынка, что критично для золота в 2025 году.
- Защита капитала: Встроена многоуровневая система трейлинг-стопа для защиты прибыли в случае резких разворотов цены.
- Легкая настройка: Оптимизированные пресеты уже встроены в код. Вам достаточно выбрать уровень риска (Low / Medium / High).
- Чистый код: Советник разработан с учетом минимальной нагрузки на процессор терминала, что обеспечивает мгновенное исполнение операций.
Рекомендации по использованию:
- Минимальный баланс: $100 (для микро-лотов) или $500 для стандартных счетов.
- Тип счета: ECN или Raw Spread с минимальным спредом по золоту.
- VPS: Рекомендуется использование VPS с низким пингом до сервера брокера для минимизации проскальзываний.
Параметры:
- Magic Number: Уникальный идентификатор сделок.
- Lot Size: Настройка фиксированного лота или авто-лот (Risk %).
- Max Spread: Максимально допустимый спред для открытия сделки.
- Trading Hours: Настройка времени работы (по умолчанию настроено на периоды максимальной ликвидности).
Перед использованием на реальном счете рекомендуется протестировать советник на демо-счете или в тестере стратегий с качеством котировок 99%