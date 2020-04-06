Aurum Path - Un algoritmo profesional para operar con oro (XAUUSD)

Aurum Path es un sistema de trading totalmente automatizado diseñado específicamente para el mercado del oro. El asesor se basa en una estrategia de seguimiento de los niveles de precios institucionales y de explotación de la volatilidad del mercado de metales preciosos.

A diferencia de muchos sistemas pesados en indicadores, Aurum Path utiliza un algoritmo propio de análisis Price Action combinado con un filtro de volatilidad adaptativo, lo que le permite identificar puntos de entrada con una alta probabilidad de éxito.

Características principales:

Instrumento de trabajo: XAUUSD (Oro).

Marco temporal: M5 - H1 ( H1 recomendado para análisis de tendencia estable).

Tipo de estrategia: Trading tendencial en pullbacks desde niveles clave.

Seguridad: Cada orden está protegida por un Stop Loss fijo. El Asesor Experto no utiliza métodos peligrosos de gestión monetaria como las rejillas o Martingala.

Ventajas de Aurum Path:

Adaptabilidad: El algoritmo se ajusta automáticamente a los cambios en los diferenciales y la volatilidad del mercado, lo que es crítico para el oro en 2025. Protección del capital: Incorpora un sistema de trailing stop multinivel para proteger los beneficios en caso de fuertes retrocesos de los precios. Fácil configuración: Los preajustes optimizados están integrados en el código. Simplemente seleccione el nivel de riesgo (Bajo / Medio / Alto). Código limpio: El Advisor está diseñado para minimizar la carga del procesador del terminal, garantizando la ejecución instantánea de las operaciones.

Recomendaciones de uso:

Saldo mínimo: 100$ (para micro lotes) o 500$ para cuentas estándar.

Tipo de cuenta: ECN o Raw Spread con spread mínimo en oro.

VPS: Se recomienda utilizar un VPS con un ping bajo al servidor del broker para minimizar el slippage.

Parámetros:

Número Mágico: Identificador único de las transacciones.

Tamaño del Lote: Establecer lote fijo o lote automático (Riesgo %).

Spread Máximo: El spread máximo permitido para abrir una operación.

Horario de negociación: Establecer las horas de negociación (por defecto se establece en periodos de máxima liquidez).

Antes de utilizarlo en una cuenta real, se recomienda probar el asesor en una cuenta demo o en un probador de estrategias con una calidad de cotización del 99%.