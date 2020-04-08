YouTube Moving Averages

YouTube Moving Average EA es un Asesor Experto de operaciones automatizadas construido en torno a una estrategia de tres medias móviles utilizando las 200, 50 y 21 MA.

El EA identifica la tendencia del mercado utilizando la 200 MA y ejecuta operaciones basadas en cruces entre la 21 y 50 MA.

Lógica de negociación:

Estrategia de Venta:

Cuando la 200 MA está por encima de la 50 MA y la 21 MA , y la 21 MA cruza por debajo de la 50 MA , el EA abre una operación de venta .

Estrategia de Compra:

Cuando la 200 MA está por debajo de la 50 MA y la 21 MA, y la 21 MA cruza por encima de la 50 MA, el EA abre una operación de compra.

Este EA está diseñado con fines educativos y está completamente explicado en el canal de YouTube Dr Dollar To ZAR, por lo que es ideal para los traders que quieren aprender cómo se codifican las estrategias de medias móviles en MQL5, así como para aquellos que prefieren un sistema simple de seguimiento de tendencias.