Black Viper MT4

Der EA arbeitet nur mit schwebenden Aufträgen.

DAYTRADING-ANLEITUNG



Der Expert Advisor platziert Pending Orders auf Range Breakouts mit zusätzlichen Filtern und die Standardeinstellungen können für XAUUSD(GOLD) verwendet werden.

Der EA ist sowohl für Anfänger als auch für fortgeschrittene Forex-Händler geeignet.

Verwenden Sie für diesen Expert Advisor ein ECN-/Niedrig-Spread-Konto (idealerweise weniger als 15 bzw. 30 Spreads für AXUUSD).

Zeitrahmen : M15





NFP ANWEISUNGEN/EINSTELLUNGEN

Zeitrahmen M1.

Anzahl der Positionen -> das ist die Anzahl der Pending Orders, die platziert werden sollen.





NFP-Veröffentlichungszeit -> Wenn das Ereignis um 16:30:00 Uhr stattfindet, geben Sie stattdessen 16:29:58 Uhr ein.



