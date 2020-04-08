YouTube Moving Averages

YouTube Moving Average EA est un Expert Advisor de trading automatisé basé sur une stratégie utilisant trois moyennes mobiles : 200, 50 et 21 MA.

L’EA identifie la tendance du marché à l’aide de la moyenne mobile 200 et exécute les transactions en fonction des croisements entre les moyennes mobiles 21 et 50.

Logique de trading :

Stratégie de vente (Sell) :

Lorsque la MA 200 est au-dessus des MA 50 et 21, et que la MA 21 croise la MA 50 à la baisse, l’EA ouvre une position de vente.

Stratégie d’achat (Buy) :

Lorsque la MA 200 est en dessous des MA 50 et 21, et que la MA 21 croise la MA 50 à la hausse, l’EA ouvre une position d’achat.

Cet Expert Advisor est conçu à des fins éducatives et est entièrement expliqué sur la chaîne YouTube Dr Dollar To ZAR. Il est idéal pour les traders souhaitant apprendre comment les stratégies basées sur les moyennes mobiles sont codées en MQL5, ainsi que pour ceux qui préfèrent un système simple de suivi de tendance.