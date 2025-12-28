Aquí tienes la traducción profesional al alemán, ajustada con la terminología técnica utilizada por los traders en Alemania, Suiza y Austria, optimizada para el MQL5 Market:

Panel Full AVARUBENUY MT5 - Das ultimative MTF-Dashboard

Produktbeschreibung

Panel Full AVARUBENUY ist ein hochentwickeltes Analysetool für Trader, die eine ganzheitliche Marktsicht auf einem einzigen Bildschirm benötigen. Dieses multifunktionale Dashboard verarbeitet Echtzeitdaten von mehreren Indikatoren und Zeitrahmen, um Ihnen ein präzises und schnelles Handelsurteil (Verdict) zu liefern.

Hauptmerkmale

Live-Marktdaten: Sofortige Überwachung von Spread, Volatilität (ATR), Volumen und Kontostatus (Kontostand, Equity und schwebender Gewinn).

Oszillatoren-Suite: Integrierte Analyse von RSI, Stochastic, MACD, ADX, CCI, Williams %R und Bulls/Bears Power.

Gleitender Durchschnitts-Scanner: Echtzeit-Tracking von 5 kritischen gleitenden Durchschnitten (10, 20, 50, 100 und 200 Perioden).

Multi-Timeframe (MTF) Trends: Visualisierung der Preisrichtung von M5 bis MN1 für eine perfekte Trendabstimmung.

Intelligentes Urteil: Das Panel berechnet eine Punktzahl basierend auf allen Indikatoren, um klare KAUFEN- oder VERKAUFEN-Signale anzuzeigen.

Funktionsweise: Professionelle Einblicke

Das Panel Full AVARUBENUY bietet den entscheidenden Vorteil in modernen Märkten:

Kerzenschluss-Timer: Zeigt genau an, wie viel Zeit in der aktuellen Kerze verbleibt (Minuten/Stunden). Dies ist entscheidend für Trader, die Aufträge exakt zum Kerzenschluss ausführen.

Broker-unabhängiger Spread: Überwachen Sie den exakten Spread in Echtzeit, um teure Einstiege zu vermeiden, unabhängig von Ihrem Broker.

Volatilität (Punkte): Gemessen in Punkten, zeigt dies die potenzielle Preisbewegung an. Wenn das Panel 1000 Punkte Volatilität anzeigt, bedeutet dies, dass der Preis den Spielraum hat, sich diese Distanz zu bewegen, was Ihnen hilft, genaue Stop-Loss- und Take-Profit-Levels festzulegen.

Operatives Volumen: Eine Skala von 0 bis 100, die die aktuelle Marktaktivität darstellt.

Kontostatus: Echtzeit-Verfolgung Ihres Kontostands, der Equity und des schwebenden Gewinns/Verlusts aus aktiven Trades.

Trendbestätigung: Oszillatoren und gleitende Durchschnitte arbeiten zusammen, um Marktzustände in VERKAUFEN, STARKES VERKAUFEN, KAUFEN oder STARKES KAUFEN zu kategorisieren, hervorgehoben in intuitiven roten oder grünen Farben.

Handelsstrategie: Der Scharfschützen-Ansatz

Man sagt, dass ein Scharfschütze beide Augen offen hält: eines am Zielfernrohr und das andere auf der Umgebung. Panel Full AVARUBENUY funktioniert genauso – Sie behalten Ihre Strategie im Visier, während das Panel das gesamte Marktumfeld überwacht, was Ihre Genauigkeit drastisch erhöht.

Kaufstrategie (Long)

Steigen Sie in eine Kaufposition ein, wenn diese Konfluenzbedingungen erfüllt sind:

Urteil (Verdict): Das Panel zeigt "KAUFEN" oder "STARKES KAUFEN" in Grün an.

Gleitende Durchschnitte: Der Preis muss über den MAs von 50 und 200 liegen (Hauptaufwärtstrend).

MTF-Ausrichtung: Mindestens 3 höhere Zeitrahmen (z. B. H4, D1, W1) müssen "BULLISH" (ALCISTA) anzeigen.

Oszillatoren: Stellen Sie sicher, dass der RSI nicht im überkauften Bereich (>70) liegt, um späte Einstiege zu vermeiden.

Verkaufsstrategie (Short)

Steigen Sie in eine Verkaufsposition ein, wenn:

Urteil (Verdict): Das Panel zeigt "VERKAUFEN" oder "STARKES VERKAUFEN" in Rot an.

Gleitende Durchschnitte: Der Preis muss unter den MAs von 50 und 200 liegen (Hauptabwärtstrend).

MTF-Ausrichtung: Mindestens 3 höhere Zeitrahmen müssen "BEARISH" (BAJISTA) anzeigen.

Oszillatoren: Bestätigen Sie, dass der Stochastic oder Williams %R die überkaufte Zone verlässt, um das Abwärtsmomentum zu nutzen.

Entwickelt von AVARUBENUY für die AVA INTERNACIONAL Gruppe.