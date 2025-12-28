Aquí tienes la traducción profesional al coreano, adaptada con la terminología técnica utilizada por los traders en Corea del Sur y optimizada para el MQL5 Market:

Panel Full AVARUBENUY MT5 - 궁극의 멀티 타임프레임 (MTF) 대시보드

제품 설명

Panel Full AVARUBENUY는 단일 화면에서 시장의 포괄적인 시야를 확보하려는 트레이더를 위해 설계된 고급 분석 도구입니다. 이 다기능 패널은 여러 지표와 타임프레임의 데이터를 실시간으로 처리하여 정확하고 신속한 거래 판단(Verdict)을 제공합니다.

주요 특징

실시간 시장 데이터: 스프레드, 변동성(ATR), 거래량 및 계정 상태(잔액, 자산 및 평가 손익)를 즉시 모니터링합니다.

오실레이터 스위트: RSI, Stochastic, MACD, ADX, CCI, Williams %R 및 Bulls/Bears Power의 통합 분석을 제공합니다.

이동평균선 스캐너: 5개의 핵심 이동평균선(10, 20, 50, 100, 200 기간)을 실시간으로 추적합니다.

멀티 타임프레임(MTF) 추세: 완벽한 추세 정렬을 위해 M5부터 MN1까지의 가격 방향을 시각화합니다.

스마트 판단 시스템: 패널은 모든 지표를 기반으로 점수를 계산하여 명확한 매수(BUY) 또는 매도(SELL) 신호를 표시합니다.

작동 원리: 전문가의 통찰

Panel Full AVARUBENUY는 현대 시장에서 필요한 결정적인 우위를 제공합니다:

캔들 마감 타이머: 현재 캔들이 마감되기까지 남은 시간(분/초)을 정확히 표시합니다. 이는 바 마감 시점에 주문을 실행하는 트레이더에게 매우 중요합니다.

브로커 독립적 스프레드: 브로커에 관계없이 실시간으로 정확한 스프레드를 감시하여 높은 비용의 진입을 방지합니다.

변동성(포인트 단위): 포인트 단위로 측정되어 가격의 잠재적 움직임 범위를 나타냅니다. 패널에 1000포인트의 변동성이 표시되면 가격이 해당 거리만큼 이동할 공간이 있음을 의미하며, 이는 정확한 손절(SL) 및 익절(TP) 설정에 도움이 됩니다.

운용 거래량: 현재 시장의 활동성을 나타내는 0-100 척도입니다.

계정 건전성: 잔액, 자산 및 활성 거래의 평가 손익을 실시간으로 추적합니다.

추세 확인: 오실레이터와 이동평균선이 협력하여 시장 상태를 매도, 강력 매도, 매수, 강력 매수로 분류하고 직관적인 빨간색 또는 초록색으로 강조 표시합니다.

매매 전략: 스나이퍼 접근법

스나이퍼는 한 눈은 조준경에, 다른 한 눈은 주변 환경에 두어 양쪽 눈을 모두 뜨고 있다고 합니다. Panel Full AVARUBENUY도 이와 동일하게 작동합니다. 자신의 전략을 조준경에 유지하면서 패널로 전체 시장 환경을 모니터링하여 진입 정확도를 획기적으로 높입니다.

매수 전략 (Long)

다음의 컨플루언스(Confluence) 조건이 충족될 때 진입을 권장합니다:

판단(Verdict): 패널에 초록색으로 "BUY" 또는 "STRONG BUY"가 표시되어야 합니다.

이동평균선: 가격이 50MA 및 200MA 위에 있어야 합니다(주요 상승 추세).

MTF 정렬: 최소 3개 이상의 상위 타임프레임(예: H4, D1, W1)이 "BULLISH(상승)"를 나타내야 합니다.

오실레이터: 추격 매수를 피하기 위해 RSI가 과매수 구역(>70)에 있지 않은지 확인합니다.

매도 전략 (Short)

다음과 같은 경우 진입을 권장합니다:

판단(Verdict): 패널에 빨간색으로 "SELL" 또는 "STRONG SELL"이 표시되어야 합니다.

이동평균선: 가격이 50MA 및 200MA 아래에 있어야 합니다(주요 하락 추세).

MTF 정렬: 최소 3개 이상의 상위 타임프레임이 "BEARISH(하락)"를 나타내야 합니다.

오실레이터: 하락 모멘텀을 잡기 위해 Stochastic 또는 Williams %R이 과매수 구역에서 벗어나고 있는지 확인합니다.

AVA INTERNACIONAL 그룹을 위해 AVARUBENUY가 개발함.