Panel Full AVARUBENUY MT5 — Ультимативный MTF Дашборд

Описание

Panel Full AVARUBENUY — это передовой аналитический инструмент, созданный для трейдеров, которым необходим полный обзор рынка на одном экране. Этот многофункциональный интерфейс обрабатывает данные множества индикаторов и таймфреймов в режиме реального времени, предоставляя точный и быстрый торговый вердикт.

Основные характеристики

  • Живые рыночные данные: Мгновенный мониторинг спреда, волатильности (ATR), объема и состояния счета (баланс, средства и плавающая прибыль).

  • Комплекс осцилляторов: Интегрированный анализ RSI, Stochastic, MACD, ADX, CCI, Williams %R и Bulls/Bears Power.

  • Сканер скользящих средних: Отслеживание 5 критически важных скользящих средних (10, 20, 50, 100 и 200 периодов) в реальном времени.

  • Мультитаймфреймовые тренды (MTF): Визуализация направления цены от M5 до MN1 для идеального согласования трендов.

  • Интеллектуальный вердикт: Панель рассчитывает оценку на основе всех индикаторов для отображения четких сигналов «ПОКУПКА» или «ПРОДАЖА».

Как это работает: Профессиональный взгляд

Панель AVARUBENUY дает преимущество, необходимое на современных рынках:

  • Таймер закрытия свечи: Отображает точное время до закрытия текущей свечи (в минутах/часах). Это критически важно для трейдеров, открывающих сделки именно в момент закрытия бара.

  • Спред независимо от брокера: Контролируйте точный спред в реальном времени, чтобы избежать дорогостоящих входов.

  • Волатильность (в пунктах): Указывает на потенциал движения цены. Если панель показывает волатильность в 1000 пунктов, это означает, что у цены есть запас хода на такое расстояние, что помогает правильно установить Stop Loss и Take Profit.

  • Операционный объем: Шкала от 0 до 100, отражающая текущую активность на рынке.

  • Здоровье счета: Отслеживание баланса, средств и плавающей прибыли/убытка по активным сделкам.

  • Подтверждение тренда: Осцилляторы и скользящие средние работают вместе, классифицируя состояние рынка как ПРОДАЖА, АКТИВНАЯ ПРОДАЖА, ПОКУПКА или АКТИВНАЯ ПОКУПКА, подсвечивая их интуитивно понятными цветами.

Торговая стратегия: Метод Снайпера

Говорят, что снайпер держит оба глаза открытыми: один в прицеле, другой — на окружении. Panel Full AVARUBENUY работает так же — вы держите свою стратегию в прицеле, а панель мониторит всю рыночную среду, значительно повышая точность входов.

Стратегия Покупки (Long)

Рекомендуется входить в покупку при выполнении следующих условий:

  • Вердикт: На панели отображается «BUY» или «STRONG BUY» зеленым цветом.

  • Скользящие средние: Цена находится выше MA 50 и 200 (основной бычий тренд).

  • Согласование MTF: Минимум 3 старших таймфрейма (например, H4, D1, W1) должны показывать «ALCISTA» (бычий тренд).

  • Осцилляторы: RSI не должен находиться в зоне перекупленности (>70), чтобы избежать запоздалых входов.

Стратегия Продажи (Short)

Рекомендуется входить в продажу, когда:

  • Вердикт: На панели отображается «SELL» или «STRONG SELL» красным цветом.

  • Скользящие средние: Цена находится ниже MA 50 и 200 (основной медвежий тренд).

  • Согласование MTF: Минимум 3 старших таймфрейма должны показывать «BAJISTA» (медвежий тренд).

  • Осцилляторы: Подтвердите, что Stochastic или Williams %R выходят из зоны перекупленности для поимки нисходящего импульса.

Разработано AVARUBENUY для группы AVA INTERNACIONAL.


