Aquí tienes la traducción profesional al español, adaptada específicamente para la descripción de producto en el Market de MQL5, utilizando un lenguaje técnico y comercial atractivo:

Panel Full AVARUBENUY MT5 - El Dashboard MTF Definitivo

Descripción

Panel Full AVARUBENUY es una herramienta analítica de vanguardia diseñada para traders que exigen una visión integral del mercado en una sola pantalla. Este panel multifuncional procesa datos en tiempo real de múltiples indicadores y marcos temporales para ofrecerle un veredicto de trading preciso y rápido.

Características Principales

Datos del Mercado en Vivo: Monitoreo instantáneo de Spread, Volatilidad (ATR), Volumen y estado de la cuenta (Balance, Equidad y Beneficio Flotante).

Suite de Osciladores: Análisis integrado de RSI, Estocástico, MACD, ADX, CCI, Williams %R y Bulls/Bears Power.

Escáner de Medias Móviles: Seguimiento en tiempo real de 5 Medias Móviles críticas (10, 20, 50, 100 y 200 períodos).

Tendencias Multi-Timeframe (MTF): Visualización de la dirección del precio desde M5 hasta MN1 para una alineación perfecta de la tendencia.

Veredicto Inteligente: El panel calcula una puntuación basada en todos los indicadores para mostrar señales claras de COMPRA o VENTA.

Cómo Funciona: Perspectiva Profesional

El Panel Full AVARUBENUY le proporciona la ventaja necesaria en los mercados modernos:

Temporizador de Cierre de Vela: Muestra exactamente cuánto tiempo queda en la vela actual (minutos/horas). Esto es vital para los traders que ejecutan órdenes específicamente al cierre de una barra.

Spread Independiente del Broker: Monitoree el spread exacto en tiempo real para evitar entradas de alto costo, independientemente de su broker.

Volatilidad (Puntos): Medida en puntos, indica el movimiento potencial del precio. Si el panel muestra 1000 puntos de volatilidad, significa que el precio tiene el rango para moverse esa distancia, ayudándole a establecer niveles precisos de Stop Loss y Take Profit.

Volumen Operativo: Una escala de 0 a 100 que representa la actividad actual del mercado.

Salud de la Cuenta: Seguimiento en tiempo real de su Balance, Equidad y el Beneficio/Pérdida flotante de las operaciones activas.

Confirmación de Tendencia: Los osciladores y las medias móviles trabajan juntos para categorizar los estados del mercado en VENTA, VENTA FUERTE, COMPRA o COMPRA FUERTE, resaltados en colores rojo o verde intuitivos.

Estrategia de Trading: El Enfoque del Francotirador

Se dice que un francotirador mantiene ambos ojos abiertos: uno en la mira y el otro en el entorno. Panel Full AVARUBENUY funciona de la misma manera: usted mantiene su estrategia en la mira mientras el panel monitorea todo el entorno del mercado, incrementando drásticamente su precisión.

Estrategia de Compra (Long)

Entre en una posición de compra cuando se cumplan estas condiciones de confluencia:

Veredicto: El panel muestra "COMPRA" o "COMPRA FUERTE" en verde.

Medias Móviles: El precio debe estar por encima de las MA de 50 y 200 (Tendencia Alcista Mayor).

Alineación MTF: Al menos 3 marcos temporales superiores (ej. H4, D1, W1) deben mostrar "ALCISTA".

Osciladores: Asegúrese de que el RSI no esté en territorio de sobrecompra (>70) para evitar entradas tardías.

Estrategia de Venta (Short)

Entre en una posición de venta cuando:

Veredicto: El panel muestra "VENTA" o "VENTA FUERTE" en rojo.

Medias Móviles: El precio debe estar por debajo de las MA de 50 y 200 (Tendencia Bajista Mayor).

Alineación MTF: Al menos 3 marcos temporales superiores deben mostrar "BAJISTA".

Osciladores: Confirme que el Estocástico o Williams %R estén saliendo de la zona de sobrecompra para aprovechar el impulso bajista.

Desarrollado por AVARUBENUY para el Grupo AVA INTERNACIONAL.