Panel Full AVARUBENUY MT5 - 终极多时段 (MTF) 交易仪表盘

产品描述

Panel Full AVARUBENUY 是一款专为追求全方位市场视野的交易者设计的先进分析工具。该多功能仪表盘实时处理来自多个指标和时间框架的数据，为您提供精准、快速的交易判定。

核心功能

实时市场数据： 瞬时监测点差 (Spread)、波动率 (ATR)、交易量以及账户状态（余额、净值和浮动盈亏）。

全方位震荡指标： 集成分析 RSI, Stochastic, MACD, ADX, CCI, Williams %R 以及 Bulls/Bears Power。

均线扫描仪： 实时跟踪 5 条关键移动平均线（10, 20, 50, 100 和 200 周期）。

多时段 (MTF) 趋势： 可视化展示从 M5 到 MN1 的价格方向，实现完美的趋势对齐。

智能判定： 面板根据所有指标综合评分，显示清晰的“买入 (BUY)”或“卖出 (SELL)”信号。

运作原理：专业深度解析

Panel Full AVARUBENUY 为现代市场交易提供竞争优势：

蜡烛图收盘计时器： 显示当前蜡烛线关闭的精确剩余时间（分钟/小时）。对于习惯在收盘时执行订单的交易者至关重要。

独立于经纪商的点差监测： 实时监测精确点差，无论您使用哪家经纪商，都能有效避免高成本入场。

波动率（点数）： 以点数衡量，指示价格潜在的波动空间。如果面板显示 1000 点波动率，意味着价格有空间移动该距离，帮助您设定精确的止损和止盈。

操作成交量： 0-100 刻度，代表当前市场的活跃程度。

账户健康状况： 实时跟踪余额、净值以及当前活跃订单的浮动盈亏。

趋势确认： 震荡指标与移动平均线协同工作，将市场状态分类为 卖出 (SELL)、强力卖出 (STRONG SELL)、买入 (BUY) 或 强力买入 (STRONG BUY)，并以直观的红绿色彩标注。

交易策略：狙击手准则

俗话说，狙击手在射击时睁开双眼：一只眼睛盯住瞄准镜，另一只眼睛观察周围环境。Panel Full AVARUBENUY 的运作方式如出一辙——您在盯住自己策略的同时，面板为您监测整个市场环境，大幅提升入场准确率。

买入策略 (做多)

当满足以下共振条件时建议入场：

判定 (Verdict)： 面板显示绿色“BUY”或“STRONG BUY”。

移动平均线： 价格必须高于 50 和 200 均线（主趋势看涨）。

MTF 对齐： 至少 3 个高时段（如 H4, D1, W1）显示“ALCISTA”（看涨）。

震荡指标： 确保 RSI 未处于超买区 (>70)，以避免追高入场。

卖出策略 (做空)

当满足以下条件时建议入场：

判定 (Verdict)： 面板显示红色“SELL”或“STRONG SELL”。

移动平均线： 价格必须低于 50 和 200 均线（主趋势看跌）。

MTF 对齐： 至少 3 个高时段显示“BAJISTA”（看跌）。

震荡指标： 确认 Stochastic 或 Williams %R 正脱离超买区，以捕捉下行惯性。

由 AVARUBENUY 为 AVA INTERNACIONAL 集团开发。