Panel Full Avarubenuy

Voici la traduction professionnelle en français, adaptée à la terminologie technique utilisée par les traders francophones et optimisée pour le MQL5 Market :

Panel Full AVARUBENUY MT5 - Le Dashboard MTF Ultime

Description

Le Panel Full AVARUBENUY est un outil analytique de pointe conçu pour les traders exigeant une vision intégrale du marché sur un seul écran. Ce panneau multifonctionnel traite les données en temps réel de multiples indicateurs et unités de temps pour vous offrir un verdict de trading précis et rapide.

Caractéristiques Principales

  • Données du Marché en Direct : Surveillance instantanée du Spread, de la Volatilité (ATR), du Volume et de l'état du compte (Solde, Équité et Profit Flottant).

  • Suite d'Oscillateurs : Analyse intégrée du RSI, Stochastique, MACD, ADX, CCI, Williams %R et Bulls/Bears Power.

  • Scanner de Moyennes Mobiles : Suivi en temps réel de 5 moyennes mobiles critiques (10, 20, 50, 100 et 200 périodes).

  • Tendances Multi-Timeframe (MTF) : Visualisation de la direction des prix de M5 à MN1 pour un alignement parfait de la tendance.

  • Verdict Intelligent : Le panneau calcule un score basé sur tous les indicateurs pour afficher des signaux clairs d'ACHAT ou de VENTE.

Fonctionnement : L'Approche Professionnelle

Le Panel Full AVARUBENUY offre l'avantage nécessaire sur les marchés modernes :

  • Minuteur de Clôture de Bougie : Affiche exactement le temps restant avant la clôture de la bougie actuelle (minutes/heures). Crucial pour les traders qui entrent en position à la clôture d'une barre.

  • Spread Indépendant du Courtier : Surveillez le spread exact en temps réel pour éviter les entrées coûteuses, quel que soit votre courtier.

  • Volatilité (Points) : Mesurée en points, elle indique le mouvement potentiel du prix. Si le panneau affiche 1000 points de volatilité, cela signifie que le prix a la capacité de parcourir cette distance, vous aidant à fixer des Stop Loss et Take Profit précis.

  • Volume Opérationnel : Une échelle de 0 à 100 représentant l'activité actuelle du marché.

  • Santé du Compte : Suivi en temps réel de votre Solde, Équité et du Profit/Perte flottant des positions actives.

  • Confirmation de Tendance : Les oscillateurs et moyennes mobiles travaillent ensemble pour catégoriser les états du marché en VENTE, VENTE FORTE, ACHAT ou ACHAT FORT, mis en évidence par des couleurs rouge ou verte intuitives.

Stratégie de Trading : L'Approche du Sniper

On dit qu'un sniper garde les deux yeux ouverts : l'un sur la lunette et l'autre sur son environnement. Le Panel Full AVARUBENUY fonctionne de la même manière — vous gardez votre stratégie en vue tout en surveillant l'ensemble de l'environnement de marché, augmentant ainsi considérablement votre précision.

Stratégie d'Achat (Buy)

Entrez en position d'achat lorsque ces conditions de confluence sont réunies :

  • Verdict : Le panneau affiche "ACHAT" ou "ACHAT FORT" en vert.

  • Moyennes Mobiles : Le prix doit être au-dessus des MA 50 et 200 (Tendance Haussière Majeure).

  • Alignement MTF : Au moins 3 unités de temps supérieures (ex: H4, D1, W1) doivent afficher "HAUSSIER" (ALCISTA).

  • Oscillateurs : Assurez-vous que le RSI n'est pas en surachat (>70) pour éviter les entrées tardives.

Stratégie de Vente (Sell)

Entrez en position de vente lorsque :

  • Verdict : Le panneau affiche "VENTE" ou "VENTE FORTE" en rouge.

  • Moyennes Mobiles : Le prix doit être en dessous des MA 50 et 200 (Tendance Baissière Majeure).

  • Alignement MTF : Au moins 3 unités de temps supérieures doivent afficher "BAISSIER" (BAJISTA).

  • Oscillateurs : Confirmez que le Stochastique ou le Williams %R sort de la zone de surachat pour capturer l'élan baissier.

Développé par AVARUBENUY pour le Groupe AVA INTERNACIONAL.


Produits recommandés
HMA Trend Professional MT5
Pavel Zamoshnikov
4.25 (4)
Indicateurs
Improved version of the free HMA Trend indicator (for MetaTrader 4) with statistical analysis. HMA Trend is a trend indicator based on the Hull Moving Average (HMA) with two periods. HMA with a slow period identifies the trend, while HMA with a fast period determines the short-term movements and signals in the trend direction. The main differences from the free version: Ability to predict the probability of a trend reversal using analysis of history data. Plotting statistical charts for analyzi
Gecko EA MT5
Profalgo Limited
5 (1)
Experts
NEW PROMO: Only a few copies copies available at 349$ Next price: 449$ Make sure to check out our " Ultimate EA combo package " in our   promo blog ! Gecko runs a simple, yet very effective, proven strategy.  It looks for important recent support and resistance levels and will trade the breakouts.  This is a "real" trading system, which means it will use a SL to protect the account.  It also means it will not use any dangerous techniques like martingale, grid or averaging down. The EA shows its
Mercaria Professional Trading Zones
Anton Serozhkin
Indicateurs
##   ONLY GOLD ##   Тiльки Золото ## **Mercaria Professional Trading Zones - Complete Guide** ## **Mercaria Professional Trading Zones - Повний посібник** ### **How Mercaria Zones Work / Як працюють зони Mercaria** **English:** Mercaria Zones is an advanced trading indicator that identifies high-probability support and resistance areas using ZigZag extremes combined with mathematical zone calculations. The indicator works on multiple timeframes simultaneously, providing a comprehensive view
Maximum Trend Arrows OT MT5
Mulweli Valdaz Makulana
Indicateurs
STRICTLY FOR BOOM INDEX ONLY!!!!! Here I bring the Maximum Trend Arrows OT1.0 MT5 indicator. This indicator is made up of a combination of different trend indicators for entries and exits, for entries an orange arrow will paint on the chart below the current market and a red flag for closing of trades and it produces buy arrows only. When the orange arrow appears, it will appear along with it's sound to notify you. The 1H timeframe is recommended, don't use it anywhere else than on the 1H timefr
Ultimate Boom and Crash Spike Indicator
Hendrik Lodewyk Coetsee
Indicateurs
Ultimate Boom and Crash Indicator The Ultimate Boom and Crash Indicator is a cutting-edge tool developed by  Coetsee Digital , designed to identify potential spike opportunities in the market. Crafted for traders focusing on Deriv and Weltrade synthetic markets, this indicator is optimized to operate exclusively on the 3-minute (M3), 5-minute (M5), 15-minute (M15), 30-minute (M30), and 1-hour (H1) timeframes and supports only the following pairs: PainX 1200, PainX 999, PainX 800, PainX 600, Pai
Rainbow EA MT5
Jamal El Alama
Experts
Description : Rainbow EA MT5 is a simple Expert advisor based on   Rainbow MT5 indicator witch is based on Moving average with period 34. The indicator is incorporated in the EA, therefore, it is not required for the EA to operate, but if you wish, you can download it from   my product page . The Expert Advisor settings are as follows : Suitable for Timeframes up to H1 The parameters below can be set according to your trading rules. StopLoss ( Stop Loss in pips) TakeProfit ( Take Profit in pips
Riko Trend mt5
Nadiya Mirosh
Indicateurs
The Riko Trend indicator is a revolutionary trend trading and filtering solution with all the important features of a trend tool built into one tool! The Riko Trend indicator is good for any trader, suitable for any trader for both forex and binary options. You don’t need to configure anything, everything is perfected by time and experience, it works great during a flat and in a trend. The Riko Trend indicator is a technical analysis tool for financial markets that reflects the current price f
Alien Scalper MTF
Gianfranco Piccolo
Indicateurs
Rivoluziona il Tuo Trading con l'Indicatore di Segnali Scalping su Timeframe Multipli   Scopri il segreto del successo nel trading con il nostro esclusivo indicatore di SEGNALI scalping su timeframe multipli. Questo strumento avanzato è progettato per trovare segnali efficienti e precisi, aiutandoti a massimizzare i profitti e a ridurre i rischi associati al trading veloce L'indicatore di segnali Alien Scalper MTF è uno strumento di analisi tecnica altamente efficace, progettato per identificare
Scaled vidya trends indicator
Ekaterina Saltykova
Indicateurs
Introducing to your attention the unique trading system/indicator "Scaled Vidya Trends", designed for dynamic scalp trading on trend volatility pairs hour + timeframes. Main features of Scaled Vidya Trends: -Multi-level market analysis: it works on H1, H2, H3 timeframes; -Uses the most popular currency pairs: EURUSD, GBPUSD, USDCAD. Brokers usually set one of the lowest spreads for these pairs; -Applies a scalping method based on local targets for signals; -Signals appears at the new open of
Trend Turn
Ivan Simonika
Indicateurs
The implementation of the Trend Turn trend indicator is simple - in the form of lines of two colors. The indicator algorithm is based on standard indicators as well as its own mathematical calculations. The indicator will help users determine the direction of the trend. It will also become an indispensable advisor for entering the market or closing a position. This indicator is recommended for everyone, both beginners and professionals. How to interpret information from the indicator. We sell
Antique Trend
Nadiya Mirosh
Indicateurs
The Antique Trend Indicator is a revolutionary trend trading and filtering solution with all the important features of a trend tool built into one tool! The Antique Trend indicator is good for any trader, suitable for any trader both for Forex and binary options. There is no need to configure anything, everything has been perfected by time and experience, it works great during flats and trends. The Antique Trend indicator is a tool for technical analysis of financial markets, reflecting curren
CS Bollinger
MIKHAIL VINOGRADOV
Indicateurs
CS Bollinger – est un indicateur de signaux basé sur les bandes de Bollinger, conçu pour identifier rapidement les niveaux clés de support et de résistance grâce à des signaux visuels de trading. Grâce à une logique améliorée de changement de niveaux, l'indicateur ajuste automatiquement les niveaux sur le graphique et affiche des flèches de signal dès qu'une inversion de prix est confirmée. Cela permet aux traders d'identifier rapidement les moments favorables pour entrer ou sortir du marché. L'
History Pattern Search mt5
Yevhenii Levchenko
Indicateurs
L'indicateur construit les cotations actuelles, qui peuvent être comparées aux cotations historiques et, sur cette base, faire une prévision de l'évolution des prix. L'indicateur dispose d'un champ de texte pour une navigation rapide jusqu'à la date souhaitée. Option : Symbole - sélection du symbole que l'indicateur affichera ; SymbolPeriod - sélection de la période à partir de laquelle l'indicateur prendra des données ; IndicatorColor - couleur de l'indicateur ; HorisontalShift - décalage
Heiken Ashi Candle Color Change Alerts Serie MT5
Boris Armenteros
5 (1)
Indicateurs
Be notified of every color change of Heiken Ashi (HA) candles. The indicator will trigger past and new signals every time that HA candles change their colors. ( Note : this tool is based on the code of Heiken Ashi indicator developed by MetaQuotes Software Corp.) Features The signals are triggered at closing of last bar/opening of a new bar; Any kind of alerts can be enabled: Dialog Box, Email message, SMS notifications for smartphones and tablets, and Sound alerts; By default, up arrows are pl
Golden Scalp System V2 MT5
Md Meraz Mahmud
Indicateurs
Hello There, Today I want to show you my new researchable fore BUY SELL indicator, Golden Scalp System v2 it work all asset, it work all time frame, but i recommend start 5 minute to H1 when you receive a signal just take trade and stay wait for your take profit asset All Major Pair And minor IT WORK ALSO XAUUSD Fantastic results,  for more info,,, message us thank you 
Owl Smart Levels MT5
Sergey Ermolov
4.03 (32)
Indicateurs
Version MT4   |  FAQ L' indicateur Owl Smart Levels est un système de trading complet au sein d'un seul indicateur qui comprend des outils d'analyse de marché populaires tels que les fractales avancées de Bill Williams , Valable ZigZag qui construit la structure d'onde correcte du marché et les niveaux de Fibonacci qui marquent les niveaux exacts d'entrée. sur le marché et les endroits où prendre des bénéfices. Description détaillée de la stratégie Mode d'emploi de l'indicateur Conseiller-Assis
Gold Crazy EA MT5
Nguyen Nghiem Duy
Experts
Gold Crazy EA   is an Expert Advisor designed specifically for trading Gold H1/ EU M15. It use some indicators to find the good Entry. And you can set SL or you can DCA if you want. It can be an Scalping or an Grid/ Martingale depend yours setting. This EA can Auto lot by Balance, set risk per trade. You also can set TP/ SL for earch trade or for basket of trade. - RSI_PERIOD - if = -1, then the default strategy works, if >0, then the RSI strategy works - MAX_ORDERS - to trade with only 1 order,
Manus Pro
Itumeleng Mohlouwa Kgotso Tladi
Experts
MANUS PRO EA The Trading Revolution You've Been Waiting For Are you TIRED of watching other traders make consistent profits while your account bleeds red?   The financial markets don't wait for anyone – and neither should you. MANUS PRO isn't just another Expert Advisor... it's your   TICKET TO FINANCIAL FREEDOM . Why MANUS PRO is Different (And Why Everyone's Talking About It) FOR BEGINNERS: Your Trading Mentor That Never Sleeps Zero Learning Curve   – Install, activate, and watch it wo
Advanced Trading Chaos
Sergei Gurov
5 (1)
Indicateurs
Advanced Trading Chaos  The main purpose of the indicator is to help the trader detect the signals described by Bill Williams in his books to make a quick and correct trading decision. 1)Bullish/Bearish Reversal Bar(BDB) 2) Divergent Bar(DB) 3) Second Sage Signal — the third consecutive Awesome Oscillator bar  4) Working fractals (Fractals that worked above/below the red forehead  5) Three bar coloring modes 5.1) Coloring of bars according to the AO indicator (Including the squatting bar) 5.2
TPO Profile MT5
Kyra Nickaline Watson-gordon
Indicateurs
Definition : TPO is a Time Price Opportunity. Instead of using bars or candles with an Open, High, Low, and Close price, each "bar" in a Market Profile is represented by horizontal bars against the price It is called Market Profile terminology. In other words time-price-opportunity (TPO) profiles are histograms of how much time was spent at each price within the span of the profile. By using a TPO chart, you are able to analyze the amount of trading activity, based on time, for each price level
Apex Trader MT5
Profalgo Limited
5 (2)
Experts
PROMOTION DE LANCEMENT : Seulement 2 exemplaires disponibles à 199 $ Prix ​​final : 999$ NOUVEAU : Achetez maintenant et obtenez 1 EA gratuitement !   (pour 2 comptes commerciaux) Résultats en direct :   https://www.mql5.com/en/signaux/1836525 high risk account Présentation du dernier ajout à notre gamme de robots de trading forex -     l'Apex Trader   . Développé grâce à des années d'expérience dans la création de conseillers experts, Apex Trader est un puissant outil de trading pour le march
Advanced 4xZeovo MT5 Indicator
Muhammad Ismail
Indicateurs
Advanced 4xZeovo MT5 Indicator (MetaTrader 5)   Product Description  4xZeovo is a powerful trading indicator system monitoring 24/7 financial markets. Metatrader5 tool designed to find the best buying/selling opportunities and notifies the user.    Making life easy for traders in helping with the two most difficult decisions with the use of advanced innovate trading indicators aiming to encourage users to hold the winning positions and take profit at the best times.    Equipped with a unique tra
Hybrid trend impulse indicator
Ekaterina Saltykova
Indicateurs
The Hybrid Trend Impulse indicator is an advanced tool that combines modern approaches to trend and impulse analysis, offering unique capabilities for effective deposit management. Key advantages of the HybridTrendImpulse_indicator: Nonlinear dynamics: The method of interaction between opening prices forms a unique nonlinear model that is particularly sensitive to significant price fluctuations, increasing their significance and making the indicator ideal for working in high volatility conditio
SMMA Bands Indicator
Elie Baptiste Granger
Indicateurs
The SMMA Bands indicator is an advanced volatility-based trading tool that creates 6 dynamic support and resistance levels around an envelope formed by two Smoothed Moving Averages (SMMA).  This indicator combines the reliability of SMMA trend identification with the precision of standard deviation-based volatility bands, making it suitable for both trend-following and mean-reversion strategies. Every band has its own buffer for use in EA. feel free to make suggestions and add reviews , i will
Regulus exclusive advisor
Oleg Konovalov
Experts
Outils de gain et de recherche. Le cœur des signaux de trading et de la stratégie est basé sur l'algorithme de l'auteur pour la formation des modèles de prévision des prix. Applicable à n'importe quel instrument ! Complété par un système de contrôle basé sur le MA "Nine-Tailed Fox" , mettant à jour et ajustant le signal aussi précisément que possible pour le marché, l'instrument et la période de travail. Éligible : Tous les instruments sur tous les marchés (il y a des exceptions). À qui s'adr
Global Markets ExpertAdvisor
Gabriel Leite Nunes
Experts
This is my first ExpertAdvisor, but it came along with more than 7 years in experience trading Forex , Crypto and Index.                                                                                SHEERAN: The Advanced Multi-Timeframe EA for Dynamic and Adaptive Trading   EA SHEERAN, is designed for traders who demand precision, flexibility, and reliability across multiple timeframes. Whether you’re targeting short-term gains on the M30 chart or looking for sustained moves on the H4, this E
SolarTrade Suite LaunchPad Market Expert
Adam Gerasimov
Experts
SolarTrade Suite Financial Robot: LaunchPad Market Expert - conçu pour ouvrir des transactions ! Il s'agit d'un robot de trading qui utilise des algorithmes spéciaux innovants et avancés pour calculer ses valeurs, votre assistant dans le monde des marchés financiers. Utilisez notre ensemble d'indicateurs de la série SolarTrade Suite pour mieux choisir le moment de lancer ce robot. Découvrez nos autres produits de la série SolarTrade Suite en bas de la description. Vous souhaitez naviguer en
Dashboard Scanner Kalman MT5
Agus Santoso
Indicateurs
Version MT4 : https://www.mql5.com/en/market/product/129411 Version MT5 : https://www.mql5.com/en/market/product/129412 Dashboard Scanner Kalman – Scanner multi-paires et multi-périodes Scanner tout-en-un pour une détection intelligente des tendances grâce à la technologie du filtre de Kalman Dashboard Scanner Kalman est un scanner avancé basé sur l'algorithme modifié des niveaux de tendance du filtre de Kalman. Il est conçu pour surveiller simultanément la direction, les niveaux de signal e
Ugenesys AI MT5
Odaine Ramon Mcmillan
Indicateurs
uGenesys AI - 90% Accurate Daytrading Indicator Introducing the ultimate forex trading indicator system, uGenesys AI, powered by cutting-edge AI technology and advanced analytical techniques, including Time-Series Analysis and Genetic Algorithms. Our AI-powered trading system leverages the power of time-series analysis to identify trends and patterns in historical price data, allowing traders to make informed predictions about future market movements. By analyzing vast amounts of data, our syst
VR Grid Mt5
Vladimir Pastushak
3.25 (8)
Indicateurs
L'indicateur VR Grid est conçu pour créer une grille graphique avec des paramètres définis par l'utilisateur. Contrairement à la grille standard , VR Grid est utilisée pour créer des niveaux circulaires . Selon le choix de l'utilisateur, le pas entre les niveaux ronds peut être arbitraire. De plus, contrairement à d'autres indicateurs et utilitaires, VR Grid maintient la position de la grille même lorsque la période de temps change ou que le terminal est redémarré. Les paramètres, les fichiers d
FREE
Les acheteurs de ce produit ont également acheté
Azimuth Pro
Ottaviano De Cicco
Indicateurs
LAUNCH PROMO Azimuth Pro price is initially set at 299 $ for the first 100 buyers. Final price will be 499 $ . THE DIFFERENCE BETWEEN RETAIL AND INSTITUTIONAL ENTRIES ISN'T THE INDICATOR — IT'S THE LOCATION. Most traders enter at arbitrary price levels, chasing momentum or reacting to lagging signals. Institutions wait for price to reach structured levels where supply and demand actually shift. Azimuth Pro maps these levels automatically: swing-anchored VWAP, multi-timeframe structure lines,
Smart Price Action Concepts MT5
Issam Kassas
4 (14)
Indicateurs
Tout d'abord, il convient de souligner que cet outil de trading est un indicateur non repeint, non redessiné et non retardé, ce qui le rend idéal pour le trading professionnel. Cours en ligne, manuel utilisateur et démonstration. L'indicateur Smart Price Action Concepts est un outil très puissant à la fois pour les nouveaux et les traders expérimentés. Il regroupe plus de 20 indicateurs utiles en un seul, combinant des idées de trading avancées telles que l'analyse du trader Inner Circle et le
RelicusRoad Pro MT5
Relicus LLC
5 (24)
Indicateurs
Combien de fois avez-vous acheté un indicateur de trading avec d' excellents backtests, des preuves de performance sur compte réel avec des chiffres fantastiques et des statistiques partout , mais après l'avoir utilisé, vous finissez par faire sauter votre compte ? Vous ne devriez pas faire confiance à un signal seul, vous devez savoir pourquoi il est apparu en premier lieu, et c'est ce que RelicusRoad Pro fait de mieux ! Manuel d'utilisation + Stratégies + Vidéos de formation + Groupe privé ave
ARIPoint
Temirlan Kdyrkhan
1 (1)
Indicateurs
ARIPoint is a powerful trading companion designed to generate high-probability entry signals with dynamic TP/SL/DP levels based on volatility. Built-in performance tracking shows win/loss stats, PP1/PP2 hits, and success rates all updated live. Key Features: Buy/Sell signals with adaptive volatility bands Real-time TP/SL/DP levels based on ATR Built-in MA Filter with optional ATR/StdDev volatility Performance stats panel (Success, Profit/Loss, PP1/PP2) Alerts via popup, sound, push, or email Cu
SynaptixQuant Dominance Matrix
Devie Arevalo Montemayor
5 (1)
Indicateurs
SynaptixQuant Dominance Matrix: Institutional-Grade Market State Extraction Engineered for traders who require a data-driven view of market behaviour beyond surface-level indicators. The Synaptix Quant (SQ) Dominance Matrix is not a conventional currency strength display. Behind its intentionally streamlined interface runs a sophisticated analytical architecture designed to quantify market conditions with precision. Every output is generated through layered signal processing built to identify d
Impulse correction and SCOB mapper WinWorld
LEGEX LTD
Indicateurs
DESCRIPTION ICSM (Impulse-Correction SCOB Mapper) est l'indicateur qui analyse le mouvement des prix et identifie les impulsions valides, les corrections et les SCOB (Single Candle Order Block). C'est un outil puissant qui peut être utilisé avec tout type d'analyse technique car il est flexible, informatif, facile à utiliser et améliore considérablement la conscience du trader des zones d'intérêt les plus liquides. PARAMÈTRES Général | Visuels Thème de couleur — définit le thème de couleur
Macroeconomic Analyzer
DARIO GALLIONE
Indicateurs
Prices move for many reasons and these can vary from one operator to another: software, private and institutional traders simultaneously contribute to the formation of the price, making predictive art very difficult. However, there are measurable factors that bind the price to an underlying trend in line with the physical reality that the financial asset represents: these are the macroeconomic indicators. Large investors use this information wisely to set their strategies. Understanding these m
Matreshka
Dimitr Trifonov
5 (2)
Indicateurs
Matreshka self-testing and self-optimizing indicator: 1. Is an interpretation of the Elliott Wave Analysis Theory. 2. Based on the principle of the indicator type ZigZag, and the waves are based on the principle of interpretation of the theory of DeMark. 3. Filters waves in length and height. 4. Draws up to six levels of ZigZag at the same time, tracking waves of different orders. 5. Marks Pulsed and Recoil Waves. 6. Draws arrows to open positions 7. Draws three channels. 8. Notes support and re
ARIScalping
Temirlan Kdyrkhan
Indicateurs
ARIScalp is a powerful trading companion designed to generate high-probability entry signals with dynamic TP/SL/DP levels based on volatility. Built-in performance tracking shows win/loss stats, PP1/PP2 hits, and success rates all updated live. Key Features: Buy/Sell signals with adaptive volatility bands Real-time TP/SL/DP levels based on ATR Built-in MA Filter with optional ATR/StdDev volatility Performance stats panel (Success, Profit/Loss, PP1/PP2) Alerts via popup, sound, push, or email Cus
AriX
Temirlan Kdyrkhan
1 (4)
Indicateurs
AriX Indicator for MT5 A powerful trend-following and signal-evaluation tool AriX is a custom MT5 indicator that combines Moving Averages and ATR-based risk/reward logic to generate clear buy/sell signals. It visualizes dynamic SL/TP levels, evaluates past trade outcomes, and displays win/loss statistics in a clean on-chart panel. Key features include: Buy/Sell signals based on MA crossovers ATR-based SL/TP1/TP2/TP3 levels with visual lines and labels Signal outcome tracking with real-time stat
ARICoins
Temirlan Kdyrkhan
Indicateurs
ARICoin is a powerful trading companion designed to generate high-probability entry signals with dynamic TP/SL/DP levels based on volatility. Built-in performance tracking shows win/loss stats, PP1/PP2 hits, and success rates all updated live. Key Features: Buy/Sell signals with adaptive volatility bands Real-time TP/SL/DP levels based on ATR Built-in MA Filter with optional ATR/StdDev volatility Performance stats panel (Success, Profit/Loss, PP1/PP2) Alerts via popup, sound, push, or email Cust
TrendMaestro5
Stefano Frisetti
Indicateurs
note: this indicator is for METATRADER4, if you want the version for METATRADER5 this is the link:  https://www.mql5.com/it/market/product/108106 TRENDMAESTRO ver 2.5 TRENDMAESTRO recognizes a new TREND from the start, he never makes mistakes. The certainty of identifying a new TREND is priceless. DESCRIPTION TRENDMAESTRO identifies a new TREND in the bud, this indicator examines the volatility, volumes and momentum to identify the moment in which there is an explosion of one or more of these da
Elliot Waves Analyzer Pro
Viktor Weidenthal
2.67 (3)
Indicateurs
Elliot Waves Analyzer Pro calculates Elliot Waves to Help Identify Trend direction and Entry Levels. Mainly for Swing Trading Strategies. Usually one would open a Position in trend direction for Wave 3 or a Correction for Wave C . This Indicator draws Target Levels for the current and next wave. Most important Rules for Elliot Wave Analysis are verified by the Indicator.  The Pro version analyzes Multiple Timeframes and shows the Subwaves and Target-Levels.   For an Overview  " Elliot Waves Anal
MetaForecast M5
Vahidreza Heidar Gholami
5 (3)
Indicateurs
MetaForecast prédit et visualise l'avenir de n'importe quel marché en se basant sur les harmoniques des données de prix. Bien que le marché ne soit pas toujours prévisible, s'il y a un motif dans les prix, MetaForecast peut prédire l'avenir aussi précisément que possible. Comparé à d'autres produits similaires, MetaForecast peut générer des résultats plus précis en analysant les tendances du marché. Paramètres d'entrée Past size (Taille passée) Spécifie le nombre de barres que MetaForecast util
Gold Indicator MT5
MQL TOOLS SL
Indicateurs
Step into the world of Forex trading with confidence, clarity, and precision using Gold Indicator a next-generation tool engineered to take your trading performance to the next level. Whether you’re a seasoned professional or just beginning your journey in the currency markets, Gold Indicator equips you with powerful insights and help you trade smarter, not harder. Built on the proven synergy of three advanced indicators, Gold Indicator focuses exclusively on medium and long-term trends elimina
BookMap HeatMap
Roberto Spadim
1 (2)
Indicateurs
This Indicator creates a heatmap based on depth of market of the current symbol or another symbol. Other symbol is useful when you trade futures market and a contract has 'mini' and 'full' split. For example, in Brazil (B3 - BMF&Bovespa), WDO and DOL are future Forex contract of BRL/USD (where 1 DOL = 5 WDO) and big banks work mostly with DOL (where liquidity is important). Please use with M1 timeframe , objects are too small to be displayed at higher timeframes (MT5 limit). The number of level
Dynamic Scalper System MT5
Vitalyi Belyh
Indicateurs
L'indicateur « Dynamic Scalper System MT5 » est conçu pour la méthode de scalping, permettant de trader au sein des vagues de tendance. Testé sur les principales paires de devises et l'or, il est compatible avec d'autres instruments de trading. Fournit des signaux pour l'ouverture de positions à court terme le long de la tendance, avec un support supplémentaire pour les fluctuations de prix. Principe de l'indicateur : De grandes flèches déterminent la direction de la tendance. Un algorithme de
Divergence In Chaos Environment
Arief
Indicateurs
Obtenez l’indicateur AUX GRATUIT et le support EA   Téléchargement direct — Cliquez ici [ D.I.C.E ] The DICE Indicator  Divergence in Chaos Environment est un outil MT5 spécialisé conçu pour les traders appliquant la théorie des vagues d’Elliott dans le cadre des techniques de Trading Chaos. Il identifie les divergences cachées et régulières du prix, synchronisées avec l’environnement de marché chaotique décrit par Bill Williams. Caractéristiques clés Divergence alignée sur les vagues d’Elliott
MT5 Forecast System
Peter Maggen
Indicateurs
+++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++ +++ Link to EURUSD Only Free Version -->  https://www.mql5.com/en/market/product/156904?source=Unknown +++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++ Hallo Trader, This is a traditional GANN & FIBONACCI strategy based on detection of an impulsive move in the opposite direction. This is called a Breakout. At the moment of Breakout, the indicator draw
Frontier Pivots
Nestor Jose Mendez Boza
Indicateurs
FRONTIER PIVOTS - Geometric Levels Indicator This indicator plots support and resistance levels/ranges on the chart using mathematical calculations. It helps traders identify potential price reaction zones based on geometric patterns. Main Features: Automatically calculates and displays key price levels Plots both support and resistance lines Uses daily price data for level calculation Clean visual presentation with different colors for different level types No repainting - levels remain static
Orderflow Scalp Pro
TitanScalper
Indicateurs
Orderflow Scalp Pro v2.4   delivers institutional-grade trading intelligence through advanced volume analysis, dynamic VWAP calculations, real-time aggressive score monitoring, and precision arrow signals. This complete trading system transforms complex market data into clear, actionable signals for consistent profitability on 3-4 minute timeframes. Full Documentation: [Download PDF] Four Powerful Components in One System Volume Profile HeatMap with POC/VAH/VAL Transform your charts into inst
Volume Spread Analysis MT5 Indicator by PipTick
Michal Jurnik
5 (3)
Indicateurs
The Volume Spread Analysis indicator is based on the original Volume Spread Analysis method. It was designed for quick and easy recognition of VSA patterns. Even though this indicator looks very simple, it is the most sophisticated tool we've ever made. It is a really powerful analytical tool that generates very reliable trading signals. Because it is very user-friendly and understandable, it is suitable for every type of trader, regardless of his experience. What is VSA? VSA - Volume Spread A
Gold 100 Pip Signals
Allen Mwaniki Mwangi
Indicateurs
100PIPSsignals — Système de croisement d'EMA rapide pour l'or (M1) Un indicateur de croisement d'EMA léger, conçu pour les CFD sur l'or sur le graphique 1 minute. Il indique les points d'entrée à faible risque à l'aide de flèches claires et de cercles dorés, valide les mouvements selon un objectif de pip minimum configurable et peut envoyer des alertes/notifications. Fonctionnement (simple) L'indicateur utilise deux moyennes mobiles exponentielles (EMA rapide et EMA moyenne). Lorsque l'EMA ra
TPTSyncX
Arief
Indicateurs
Obtenez l’indicateur AUX GRATUIT, le support EA et le guide complet, veuillez visiter – https://www.mql5.com/en/blogs/post/763955 Repérez la Tendance. Lisez le Motif. Chronométrez l'Entrée. 3 étapes en moins de 30 secondes ! Négociez sans effort — aucune analyse requise, votre assistant intelligent est prêt à simplifier votre flux de travail Fini la surcharge de graphiques. Négociez en toute confiance grâce à la détection intelligente de biais. Compatible avec toutes les devises, crypto-monnai
Support Resistance Breakout MT5
Temitayo Lawal
Indicateurs
This indicator uses support and resistance, volume and some special formula to calculate the volume to filter the candles. If the volume reaches a specific value, And at the same time, Candle breaks the support/resistance line, There would be a signal and we can enter the market. Signals appear when the current candle closes. then you can enter the trade when a new candle appears. Please don't forget to follow your money management plan. MT4 Version Support/Resistance Breakout MT4 :   https:/
Elliott Wave Trend MT5
Young Ho Seo
4 (4)
Indicateurs
Elliott Wave Trend was designed for the scientific wave counting. This tool focuses to get rid of the vagueness of the classic Elliott Wave Counting using the guideline from the template and pattern approach. In doing so, firstly Elliott Wave Trend offers the template for your wave counting. Secondly, it offers Wave Structural Score to assist to identify accurate wave formation. It offers both impulse wave Structural Score and corrective wave Structure Score. Structural Score is the rating to sh
The iChannels
BeeXXI Corporation
5 (2)
Indicateurs
Ultra-fast recognition of parabolic channels (as well as linear, horizontal and wavy channels) throughout the depth of history, creating a hierarchy of channels. Required setting: Max bars in chart: Unlimited This indicator is designed primarily for algorithmic trading, but can also be used for manual trading.  This indicator will have a very active evolution in the near future and detailed descriptions on how to apply to create robots
TrendHarmony MTF Trend Phase Level Visualizer MT5
Andras Salamon
Indicateurs
TREND HARMONY MT5 – Multi Timeframe Trend and Phase and Pullback Level Visualizer indicator for Metatrader5 The TREND HARMONY indicator automates deep trend analysis and generates visualizations for you. Take control of your trades by eliminating uncertainty! Revolutionize your trading experience with precision and insight through the TREND HARMONY Multi Timeframe indicator – your ultimate MT5 trend visualization indicator. [  Features and Manual   | MT4 version |   All Products   ] Are you tir
Order Blocks ICT Multi TF MT5
Diego Arribas Lopez
Indicateurs
[ MT4 Version ]  [ Kill Zones ]  [ SMT Divergences ] How to trade using Order Blocks:  Click here User Interface Performance:  During testing in the strategy tester, the UI may experience lag. Rest assured, this issue is specific to the testing environment and does not affect the indicator's performance in live trading. Elevate your trading strategy with the  Order Blocks ICT Multi TF  indicator, a cutting-edge tool designed to enhance your trading decisions through advanced order block analysis
Key level wedge pro MT5
Presley Annais Tatenda Meck
Indicateurs
Its our anniversary! To give back enjoy this 60% discount for the next week (original price $239) We have combined all of our beloved indicators the likes of: Key level order block ,   Key level supply and demand ,   Key level liquidity grab   and   Key level wedge   into one single indicator and dashboard. Whats new Dashboard : There is an easy access dashboard for all your needs. Multi-timeframe button : There is now a multi-timeframe option for Order Blocks and Supply and demand zones, maki
Plus de l'auteur
Aureum Logic Pro Gold Avarubenuy
Ruben Jesus Gonzalez Rodriguez
Experts
Aquí tienes la traducción al francés, con un tono profesional y directo, ideal para captar la atención en el mercado europeo y africano francófono: Aureum Logic Pro Gold Avarubenuy Ce robot a été conçu et programmé par AVARUBENUY pour le Groupe AVA Internacional . Gold Scalping & Recovery System Description : Aureum Logic Pro Gold Avarubenuy est un système algorithmique avancé conçu spécifiquement pour le marché de l'Or ( XAUUSD ). Le robot utilise une logique d'entrée basée sur la volatilité et
Aureum one millon shot Avarubenuy
Ruben Jesus Gonzalez Rodriguez
Experts
Voici la traduction professionnelle en français, adaptée aux standards de la communauté de trading MQL5 : Conçu et programmé par AVARUBENUY pour le Groupe AVA International. Aureum One Million Shot – Gold Terminal Velocity Aureum One Million Shot est un système algorithmique à haute fréquence conçu exclusivement pour les traders recherchant une croissance explosive sur le marché de l'Or ( XAUUSD ). Ce robot a été optimisé dans des conditions réelles de marché pour capitaliser sur la volatilité e
Filtrer:
Aucun avis
Répondre à l'avis