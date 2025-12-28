Voici la traduction professionnelle en français, adaptée à la terminologie technique utilisée par les traders francophones et optimisée pour le MQL5 Market :

Panel Full AVARUBENUY MT5 - Le Dashboard MTF Ultime

Description

Le Panel Full AVARUBENUY est un outil analytique de pointe conçu pour les traders exigeant une vision intégrale du marché sur un seul écran. Ce panneau multifonctionnel traite les données en temps réel de multiples indicateurs et unités de temps pour vous offrir un verdict de trading précis et rapide.

Caractéristiques Principales

Données du Marché en Direct : Surveillance instantanée du Spread, de la Volatilité (ATR), du Volume et de l'état du compte (Solde, Équité et Profit Flottant).

Suite d'Oscillateurs : Analyse intégrée du RSI, Stochastique, MACD, ADX, CCI, Williams %R et Bulls/Bears Power.

Scanner de Moyennes Mobiles : Suivi en temps réel de 5 moyennes mobiles critiques (10, 20, 50, 100 et 200 périodes).

Tendances Multi-Timeframe (MTF) : Visualisation de la direction des prix de M5 à MN1 pour un alignement parfait de la tendance.

Verdict Intelligent : Le panneau calcule un score basé sur tous les indicateurs pour afficher des signaux clairs d'ACHAT ou de VENTE.

Fonctionnement : L'Approche Professionnelle

Le Panel Full AVARUBENUY offre l'avantage nécessaire sur les marchés modernes :

Minuteur de Clôture de Bougie : Affiche exactement le temps restant avant la clôture de la bougie actuelle (minutes/heures). Crucial pour les traders qui entrent en position à la clôture d'une barre.

Spread Indépendant du Courtier : Surveillez le spread exact en temps réel pour éviter les entrées coûteuses, quel que soit votre courtier.

Volatilité (Points) : Mesurée en points, elle indique le mouvement potentiel du prix. Si le panneau affiche 1000 points de volatilité, cela signifie que le prix a la capacité de parcourir cette distance, vous aidant à fixer des Stop Loss et Take Profit précis.

Volume Opérationnel : Une échelle de 0 à 100 représentant l'activité actuelle du marché.

Santé du Compte : Suivi en temps réel de votre Solde, Équité et du Profit/Perte flottant des positions actives.

Confirmation de Tendance : Les oscillateurs et moyennes mobiles travaillent ensemble pour catégoriser les états du marché en VENTE, VENTE FORTE, ACHAT ou ACHAT FORT, mis en évidence par des couleurs rouge ou verte intuitives.

Stratégie de Trading : L'Approche du Sniper

On dit qu'un sniper garde les deux yeux ouverts : l'un sur la lunette et l'autre sur son environnement. Le Panel Full AVARUBENUY fonctionne de la même manière — vous gardez votre stratégie en vue tout en surveillant l'ensemble de l'environnement de marché, augmentant ainsi considérablement votre précision.

Stratégie d'Achat (Buy)

Entrez en position d'achat lorsque ces conditions de confluence sont réunies :

Verdict : Le panneau affiche "ACHAT" ou "ACHAT FORT" en vert.

Moyennes Mobiles : Le prix doit être au-dessus des MA 50 et 200 (Tendance Haussière Majeure).

Alignement MTF : Au moins 3 unités de temps supérieures (ex: H4, D1, W1) doivent afficher "HAUSSIER" (ALCISTA).

Oscillateurs : Assurez-vous que le RSI n'est pas en surachat (>70) pour éviter les entrées tardives.

Stratégie de Vente (Sell)

Entrez en position de vente lorsque :

Verdict : Le panneau affiche "VENTE" ou "VENTE FORTE" en rouge.

Moyennes Mobiles : Le prix doit être en dessous des MA 50 et 200 (Tendance Baissière Majeure).

Alignement MTF : Au moins 3 unités de temps supérieures doivent afficher "BAISSIER" (BAJISTA).

Oscillateurs : Confirmez que le Stochastique ou le Williams %R sort de la zone de surachat pour capturer l'élan baissier.

Développé par AVARUBENUY pour le Groupe AVA INTERNACIONAL.