Panel Full AVARUBENUY MT5 - 究極のマルチタイムフレーム (MTF) ダッシュボード

製品概要

Panel Full AVARUBENUY は、単一の画面で市場の包括的な視界を求めるトレーダーのために設計された、高度な分析ツールです。この多機能ダッシュボードは、複数のインジケーターと時間足からのデータをリアルタイムで処理し、正確かつ迅速なトレード判断（Verdict）を提供します。

主な機能

  • リアルタイム・マーケットデータ: スプレッド、ボラティリティ (ATR)、ボリューム、および口座状況（残高、有効証拠金、含み損益）を瞬時にモニタリング。

  • オシレーター・スイート: RSI、ストキャスティクス、MACD、ADX、CCI、Williams %R、Bulls/Bears Power の統合分析。

  • 移動平均線スキャナー: 5つの重要な移動平均線（10, 20, 50, 100, 200期間）をリアルタイムで追跡。

  • マルチタイムフレーム (MTF) トレンド: M5からMN1までの価格方向を可視化し、完璧なトレンドの同期を実現。

  • スマート・バーディクト: 全てのインジケーターに基づきスコアを算出し、明確な「買い (BUY)」または「売り (SELL)」シグナルを表示。

動作原理：プロフェッショナルな洞察

Panel Full AVARUBENUY は、現代の相場において必要な優位性を提供します：

  • 確定足タイマー: 現在の足が閉じるまでの正確な残り時間（分/秒）を表示します。足の確定時にエントリーするトレーダーにとって非常に重要です。

  • ブローカーに依存しないスプレッド計測: リアルタイムで正確なスプレッドを監視し、どのブローカーを使用していても高コストなエントリーを回避できます。

  • ボラティリティ (ポイント表示): ポイント単位で計測され、価格の潜在的な動向を示します。パネルが1000ポイントのボラティリティを示している場合、価格はその距離を移動する可能性があり、正確な損切り (SL) や利確 (TP) の設定に役立ちます。

  • 出来高 (Volume): 0〜100のスケールで、現在の市場の活性度を表します。

  • 口座の健全性: 残高、有効証拠金、および現在保有中のポジションの含み損益をリアルタイムで追跡します。

  • トレンド確認: オシレーターと移動平均線が連携し、市場の状態を 売り (SELL)、強い売り (STRONG SELL)、買い (BUY)、強い買い (STRONG BUY) に分類し、直感的な赤または緑のカラーでハイライトします。

トレード戦略：スナイパー・アプローチ

「熟練のスナイパーは、片方の目でスコープを覗き、もう片方の目で周囲の状況を確認するために両目を開けている」と言われます。Panel Full AVARUBENUY も同じように機能します。自身の戦略に集中しながら、パネルで市場環境全体を監視することで、エントリーの精度を劇的に向上させます。

買い戦略 (ロング)

以下の根拠が重なった時にエントリーを推奨します：

  • 判定 (Verdict): パネルに緑色で「BUY」または「STRONG BUY」と表示されている。

  • 移動平均線: 価格が50MAおよび200MAの上にある（主要な上昇トレンド）。

  • MTFの一致: 少なくとも3つの上位足（例：H4, D1, W1）が「ALCISTA (上昇)」を示している。

  • オシレーター: 高値掴みを避けるため、RSIが買われすぎ（>70）でないことを確認。

売り戦略 (ショート)

以下の時にエントリーを推奨します：

  • 判定 (Verdict): パネルに赤色で「SELL」または「STRONG SELL」と表示されている。

  • 移動平均線: 価格が50MAおよび200MAの下にある（主要な下降トレンド）。

  • MTFの一致: 少なくとも3つの上位足が「BAJISTA (下落)」を示している。

  • オシレーター: 下落の勢いを捉えるため、ストキャスティクスまたは Williams %R が買われすぎ圏から脱出したことを確認。

開発者: AVARUBENUY (AVA INTERNACIONAL グループ)


