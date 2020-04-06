Aureum Logic Pro Gold Avarubenuy

Dieser Roboter wurde von AVARUBENUY für die AVA Internacional Group entworfen und programmiert.

Gold Scalping & Rückgewinnungssystem

Beschreibung: Aureum Logic Pro Gold Avarubenuy ist ein fortschrittliches algorithmisches System, das speziell für den Goldmarkt(XAUUSD) entwickelt wurde. Der Roboter nutzt eine auf Volatilität basierende Einstiegslogik in Kombination mit einem intelligenten Lot-Management-System, um aus den Marktbewegungen Kapital zu schlagen und Gewinnzyklen schnell zu schließen.

Hauptmerkmale:

Optimiert für XAUUSD: Speziell konfiguriert, um mit der einzigartigen Liquidität und den Spreads von Gold umzugehen.

Hohe Rentabilität: Wie in Backtests nachgewiesen, strebt das System ein aggressives Bilanzwachstum an.

Erholungsmanagement: Verwendet einen Los-Multiplikator (InpLotMultiplier=3 ), um ungünstige Positionen effizient zu schließen.

Zeitfilter: Der Bot arbeitet während bestimmter Stunden, um hohe Spreads oder Zeiten mit geringer Volatilität zu vermeiden.

Statistische Analyse (Audit-basiert):

Gewinn-Faktor: 3 bis 5.

Gewinnrate: +80% profitable Positionen.

Rückgewinnung: Hohe Fähigkeit zur Wiederherstellung des Eigenkapitals nach Drawdown-Perioden durch progressives Lot-Management.

Empfehlungen:

Mindesteinlage: $1.000 USD wird empfohlen, wurde aber auch schon mit $500 erfolgreich getestet.

Hebelwirkung: 1:500 wird bevorzugt, aber es wurde mit 1:1000 in Live-Konten getestet.

Broker: Ein Broker mit niedrigen Gold-Spreads wird empfohlen (z.B. Pepperstone Razor-Konto, wie in den Tests gezeigt).

"Einstellen und vergessen" Dies ist ein "Einstellen und vergessen"-Roboter. Schauen Sie in ein paar Monaten wieder vorbei und entnehmen Sie Ihre Gewinne. Er hat das Potenzial, Ihr Kapital 6 bis 8 Mal pro Jahr zu vervielfachen. Obwohl er mit hohen Prozentsätzen arbeitet, ist das Risiko eines Kontoblowouts nahezu Null. Sie können die Parameter ändern, um noch bessere Ergebnisse zu erzielen. Bitte testen Sie es mit echten Ticks.