Panel Full AVARUBENUY MT5 - Il Dashboard MTF Definitivo
Descrizione
Il Panel Full AVARUBENUY è uno strumento analitico avanzato progettato per i trader che richiedono una visione integrale del mercato su un unico schermo. Questo pannello multifunzionale elabora dati in tempo reale da molteplici indicatori e timeframes per offrirti un verdetto di trading preciso e rapido.
Caratteristiche Principali
Dati di Mercato in Diretta: Monitoraggio istantaneo di Spread, Volatilità (ATR), Volume e stato dell'account (Bilancio, Equity e Profitto Fluttuante).
Suite di Oscillatori: Analisi integrata di RSI, Stocastico, MACD, ADX, CCI, Williams %R e Bulls/Bears Power.
Scanner di Medie Mobili: Monitoraggio in tempo reale di 5 medie mobili critiche (10, 20, 50, 100 e 200 periodi).
Tendenze Multi-Timeframe (MTF): Visualizzazione della direzione dei prezzi da M5 a MN1 per un perfetto allineamento del trend.
Verdetto Intelligente: Il pannello calcola un punteggio basato su tutti gli indicatori per visualizzare segnali chiari di ACQUISTO o VENDITA.
Funzionamento: Prospettiva Professionale
Il Panel Full AVARUBENUY fornisce il vantaggio necessario nei mercati moderni:
Timer Chiusura Candela: Visualizza esattamente quanto tempo manca alla chiusura della candela attuale (minuti/ore). Questo è fondamentale per i trader che eseguono ordini esattamente alla chiusura di una barra.
Spread Indipendente dal Broker: Monitora lo spread esatto in tempo reale per evitare ingressi a costi elevati, indipendentemente dal tuo broker.
Volatilità (Punti): Misurata in punti, indica il movimento potenziale del prezzo. Se il pannello mostra 1000 punti di volatilità, significa che il prezzo ha la capacità di percorrere tale distanza, aiutandoti a impostare Stop Loss e Take Profit precisi.
Volume Operativo: Una scala da 0 a 100 che rappresenta l'attività attuale del mercato.
Salute del Conto: Monitoraggio in tempo reale di Bilancio, Equity e Profitto/Perdita fluttuante delle posizioni attive.
Conferma del Trend: Gli oscillatori e le medie mobili lavorano insieme per categorizzare gli stati del mercato in VENDITA, VENDITA FORTE, ACQUISTO o ACQUISTO FORTE, evidenziati da intuitivi colori rosso o verde.
Strategia di Trading: L'Approccio del Cecchino
Si dice che un cecchino tenga entrambi gli occhi aperti: uno nel mirino e l'altro sull'ambiente circostante. Il Panel Full AVARUBENUY funziona allo stesso modo: mantieni la tua strategia nel mirino mentre il pannello monitora l'intero contesto di mercato, aumentando drasticamente la tua precisione.
Strategia di Acquisto (Buy)
Si raccomanda di entrare in una posizione di acquisto quando si verificano le seguenti condizioni di confluenza:
Verdetto: Il pannello visualizza "BUY" o "STRONG BUY" in verde.
Medie Mobili: Il prezzo deve essere superiore alle MA 50 e 200 (Trend Rialzista Maggiore).
Allineamento MTF: Almeno 3 timeframe superiori (es. H4, D1, W1) devono mostrare "ALCISTA" (Rialzista).
Oscillatori: Assicurati che l'RSI non sia in territorio di ipercomprato (>70) per evitare ingressi tardivi.
Strategia di Vendita (Sell)
Si raccomanda di entrare in una posizione di vendita quando:
Verdetto: Il pannello visualizza "SELL" o "STRONG SELL" in rosso.
Medie Mobili: Il prezzo deve essere inferiore alle MA 50 e 200 (Trend Ribassista Maggiore).
Allineamento MTF: Almeno 3 timeframe superiori devono mostrare "BAJISTA" (Ribassista).
Oscillatori: Conferma che lo Stocastico o il Williams %R stiano uscendo dalla zona di ipercomprato per catturare lo slancio ribassista.
