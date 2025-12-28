Aşağıda, MQL5 Market için optimize edilmiş, profesyonel finansal terimler içeren Türkçe çeviri yer almaktadır:

Panel Full AVARUBENUY MT5 - Nihai MTF Dashboard

Açıklama

Panel Full AVARUBENUY, tek bir ekranda piyasanın kapsamlı bir görünümünü isteyen yatırımcılar için tasarlanmış ileri düzey bir analitik araçtır. Bu çok fonksiyonlu panel, size kesin ve hızlı bir ticaret kararı (Verdict) sunmak için birden fazla gösterge ve zaman diliminden gelen verileri gerçek zamanlı olarak işler.

Ana Özellikler

Canlı Piyasa Verileri: Spread, Oynaklık (ATR), Hacim ve hesap durumu (Bakiye, Varlık ve Yüzer Kar) anlık olarak izlenir.

Osilatör Paketi: RSI, Stochastic, MACD, ADX, CCI, Williams %R ve Bulls/Bears Power göstergelerinin entegre analizi.

Hareketli Ortalama Tarayıcı: 5 kritik hareketli ortalamanın (10, 20, 50, 100 ve 200 periyot) gerçek zamanlı takibi.

Çoklu Zaman Dilimi (MTF) Trendleri: M5'ten MN1'e kadar fiyat yönünün görselleştirilmesi ile mükemmel trend uyumu sağlanır.

Akıllı Karar Mekanizması: Panel, tüm göstergelere dayalı bir puan hesaplayarak net ALIŞ veya SATIŞ sinyalleri gösterir.

Nasıl Çalışır: Profesyonel Bakış Açısı

Panel Full AVARUBENUY, modern piyasalarda ihtiyaç duyulan kritik avantajı sağlar:

Mum Kapanış Zamanlayıcısı: Mevcut mumun kapanmasına ne kadar süre kaldığını (dakika/saat) tam olarak gösterir. Bu, işlemlerini mum kapanışında gerçekleştiren yatırımcılar için hayati önem taşır.

Aracı Kurumdan Bağımsız Spread: Aracı kurumunuz ne olursa olsun, yüksek maliyetli girişlerden kaçınmak için gerçek zamanlı spread oranlarını izleyin.

Oynaklık (Puan Cinsinden): Puan olarak ölçülür ve fiyatın potansiyel hareket alanını gösterir. Panel 1000 puanlık bir oynaklık gösteriyorsa, fiyatın bu mesafeyi kat etme kapasitesi olduğu anlamına gelir; bu da doğru Zarar Durdur (SL) ve Kar Al (TP) seviyeleri belirlemenize yardımcı olur.

Operatif Hacim: Mevcut piyasa aktivitesini temsil eden 0-100 arası bir ölçek.

Hesap Sağlığı: Bakiyenizin, varlığınızın ve aktif işlemlerden kaynaklanan yüzer kar/zararın gerçek zamanlı takibi.

Trend Onayı: Osilatörler ve hareketli ortalamalar birlikte çalışarak piyasa durumlarını sezgisel kırmızı veya yeşil renklerle vurgulanan SATIŞ, GÜÇLÜ SATIŞ, ALIŞ veya GÜÇLÜ ALIŞ şeklinde kategorize eder.

Ticaret Stratejisi: Keskin Nişancı Yaklaşımı

Bir keskin nişancının her iki gözünü de açık tuttuğu söylenir: biri dürbünde, diğeri ise çevrededir. Panel Full AVARUBENUY da aynı şekilde çalışır; siz stratejinizi hedefte tutarken, panel tüm piyasa ortamını izleyerek giriş doğruluğunuzu büyük ölçüde artırır.

Alış Stratejisi (Buy)

Aşağıdaki doğrulama koşulları karşılandığında alış pozisyonuna girilmesi önerilir:

Karar (Verdict): Panelde yeşil renkte "BUY" veya "STRONG BUY" ibaresi görülmelidir.

Hareketli Ortalamalar: Fiyat, 50 ve 200 MA seviyelerinin üzerinde olmalıdır (Ana Yükseliş Trendi).

MTF Uyumu: En az 3 yüksek zaman dilimi (örneğin H4, D1, W1) "ALCISTA" (Yükseliş) göstermelidir.

Osilatörler: Geç girişlerden kaçınmak için RSI'ın aşırı alım bölgesinde (>70) olmadığından emin olun.

Satış Stratejisi (Sell)

Aşağıdaki durumlarda satış pozisyonuna girilmesi önerilir:

Karar (Verdict): Panelde kırmızı renkte "SELL" veya "STRONG SELL" ibaresi görülmelidir.

Hareketli Ortalamalar: Fiyat, 50 ve 200 MA seviyelerinin altında olmalıdır (Ana Düşüş Trendi).

MTF Uyumu: En az 3 yüksek zaman dilimi "BAJISTA" (Düşüş) göstermelidir.

Osilatörler: Düşüş ivmesini yakalamak için Stochastic veya Williams %R'ın aşırı alım bölgesinden çıktığını onaylayın.

AVA INTERNACIONAL Grubu için AVARUBENUY tarafından geliştirilmiştir.