Orderflow Absorption MT5

OrderFlow Absorption – Professioneller Delta- & Absorptionssignal-Indikator für MT5

Entfesseln Sie die Kraft echter Orderflow-Analyse mit OrderFlow Absorption – dem ultimativen Delta-Histogramm- und Absorptionssignal-Indikator für MetaTrader 5. Entwickelt für Trader, die wissen wollen, was wirklich hinter jeder Kursbewegung steckt, zeigt dieses Tool versteckten Kauf-/Verkaufsdruck und Absorptionsereignisse, die den Markt bewegen.

Funktionen

  • Delta-Histogramm-Visualisierung: Sehen Sie Kauf- und Verkaufsdruck sofort mit klaren, farbcodierten Histogrammen.
  • Absorptionssignal-Erkennung: Fortschrittliche Logik erkennt bullische und bärische Absorptionsereignisse und warnt frühzeitig vor möglichen Umkehrpunkten.
  • Chart-Markierungen: Absorptionssignale werden direkt auf Ihrem Chart markiert – für eine einfache visuelle Orientierung.
  • Popup-Benachrichtigungen: Erhalten Sie Echtzeit-Benachrichtigungen, wenn neue Absorptionssignale auftreten.
  • Anpassbare Schwellenwerte: Filtern Sie schwache Signale heraus und konzentrieren Sie sich auf Setups mit hoher Wahrscheinlichkeit.
  • Ressourcenmanagement: Effiziente Berechnung für schnelle Performance, auch bei großen Charts.
  • Kompatibel mit allen Instrumenten: Funktioniert auf jedem Symbol und jeder Zeiteinheit, einschließlich Forex, Indizes und Rohstoffen.
  • Einfache Integration: Einfache Parameter für schnelle Einrichtung und Anpassung.

Logik hinter OrderFlow Absorption

OrderFlow Absorption verwendet einen proprietären Algorithmus, um den Kauf- und Verkaufsdruck (Delta) jeder Kerze zu schätzen – selbst bei Brokern ohne vollständige Tickdaten. Es analysiert Volumen, Kursverlauf, Kerzenstruktur und Dochtlänge, um versteckte Absorptionsereignisse zu erkennen – Momente, in denen aggressives Kaufen oder Verkaufen von großen Gegenorders absorbiert wird, was oft auf eine Umkehr oder starke Bewegung hindeutet.

  • Bärische Absorption: Wird erkannt, wenn starker Kaufdruck (positives Delta) vorliegt, die Kerze aber bärisch schließt – Verkäufer haben die Käufe absorbiert.
  • Bullische Absorption: Wird erkannt, wenn starker Verkaufsdruck (negatives Delta) vorliegt, die Kerze aber bullisch schließt – Käufer haben die Verkäufe absorbiert.

Diese Signale werden auf Ihrem Chart markiert und können sofortige Benachrichtigungen auslösen, damit Sie kein wichtiges Marktereignis verpassen.

Anwendung

  1. Indikator hinzufügen: Fügen Sie OrderFlow Absorption zu jedem Chart und jeder Zeiteinheit hinzu.
  2. Einstellungen anpassen: Legen Sie Ihren bevorzugten Delta-Schwellenwert und die Anzahl der zu analysierenden Balken fest.
  3. Histogramm beobachten: Grüne Balken zeigen Kaufdruck, rote Balken zeigen Verkaufsdruck.
  4. Absorptionssignale suchen: „*“-Markierungen auf dem Chart heben Absorptionsereignisse hervor. Popup-Benachrichtigungen informieren Sie sofort.
  5. Clever handeln: Nutzen Sie Absorptionssignale, um Umkehrpunkte zu erkennen, Einstiege zu bestätigen oder Fehlausbrüche zu vermeiden.

Jetzt testen – Demo herunterladen!

Erleben Sie die Kraft von OrderFlow Absorption selbst. Laden Sie die kostenlose Demo herunter und sehen Sie, wie sie Ihr Trading verändert. Verpassen Sie keine versteckten Marktchancen – fügen Sie OrderFlow Absorption noch heute zu Ihrem Werkzeugkasten hinzu!

OrderFlow Absorption – Erkennen Sie die wahren Absichten des Marktes. Laden Sie die Demo herunter und handeln Sie mit Vertrauen!


Empfohlene Produkte
Volume Profile V6
Andrey Kolesnik
4.67 (3)
Indikatoren
Der Volumenprofilindikator des Marktes + ein intelligenter Oszillator. Er funktioniert für fast alle Instrumente - Währungspaare, Aktien, Futures, Kryptowährungen - sowohl für reale Volumina als auch für Tickvolumina. Sie können sowohl die automatische Definition des Profilbereichs einstellen, z.B. für eine Woche oder einen Monat usw., als auch den Bereich manuell festlegen, indem Sie die Grenzen verschieben (zwei vertikale Linien, rot und blau). Es wird als Histogramm dargestellt. Die Breite d
Blahtech Market Profile MT5
Blahtech Limited
5 (10)
Indikatoren
War: $249 Jetzt: $99 Market Profile definiert eine Reihe von Tagestypen, die dem Händler helfen können, das Marktverhalten zu bestimmen. Ein Schlüsselmerkmal ist der Value-Bereich, der den Bereich der Kursbewegung darstellt, in dem 70 % des Handels stattfand. Das Verständnis des Value-Bereichs kann Händlern einen wertvollen Einblick in die Marktrichtung geben und den Handel mit höheren Gewinnchancen festlegen. Es ist eine hervorragende Ergänzung zu jedem System, das Sie verwenden. Inspiriert von
Delta Profile Volume
Teresinha Moraes Correia
Indikatoren
Technische Beschreibung – Delta Profile für MetaTrader 5 Der Delta Profile -Indikator für MetaTrader 5 ist ein Werkzeug zur detaillierten Analyse von Volumenflüssen innerhalb eines definierten Kerzenbereichs. Er strukturiert und visualisiert das Ungleichgewicht zwischen positivem Volumen (mit Aufwärtsbewegungen verbunden) und negativem Volumen (mit Abwärtsbewegungen verbunden) auf unterschiedlichen Preisniveaus. Dadurch können Anwender klar erkennen, in welchen Zonen die meisten Transaktionen st
SMC Venom Model BPR MT5
Ivan Butko
Indikatoren
Der SMC Venom Model BPR Indikator ist ein professionelles Tool für Trader, die mit dem Smart Money (SMC)-Konzept arbeiten. Er identifiziert automatisch zwei wichtige Muster im Kurschart: FVG   (Fair Value Gap) ist eine Kombination aus drei Kerzen, wobei zwischen der ersten und dritten Kerze eine Lücke besteht. Diese bildet eine Zone zwischen den Niveaus, in der es keine Volumenunterstützung gibt, was häufig zu einer Kurskorrektur führt. BPR   (Balanced Price Range) ist eine Kombination aus zwe
Premium level Pro
Dmitriy Kashevich
Indikatoren
Premium-Level ist ein einzigartiger Indikator mit mehr als 80% Genauigkeit der richtigen Vorhersagen! Dieser Indikator wurde von den besten Trading-Spezialisten seit mehr als zwei Monaten getestet! Den Indikator des Autors finden Sie nirgendwo anders! Anhand der Screenshots können Sie sich von der Genauigkeit dieses Tools überzeugen! 1 ist ideal für den Handel mit binären Optionen mit einer Ablaufzeit von 1 Kerze. 2 funktioniert bei allen Währungspaaren, Aktien, Rohstoffen, Kryptowährungen
Market Profile 3 ForexArby com
Hussien Abdeltwab Hussien Ryad
4 (15)
Indikatoren
Market Profile 3 MetaTrader 5 Indikator Version 4.70- ist eine klassische Marktprofil-Implementierung, die die Preisdichte im Laufe der Zeit anzeigen kann und die wichtigsten Preisniveaus, den Wertbereich und den Kontrollwert einer bestimmten Handelssitzung umreißt. Dieser Indikator kann an Zeitrahmen zwischen M1 und D1 angehängt werden und zeigt das Marktprofil für tägliche, wöchentliche, monatliche oder sogar Intraday-Sessions an. Niedrigere Zeitrahmen bieten eine höhere Präzision. Höhere Time
FREE
FootprintOrderflow
Jingfeng Luo
5 (3)
Indikatoren
FOOTPRINTORDERFLOW: Der maßgebliche Leitfaden ( Dieser Indikator ist auch mit Wirtschaftsanbietern kompatibel, die keine DOM-Daten und BID/ASK-Daten anbieten, er unterstützt auch verschiedene Devisengeschäfte ) 1. Überblick FOOTPRINTORDERFLOW ist ein fortschrittliches Orderflow-Analysetool , das für MetaTrader 5 (MT5) entwickelt wurde. Im Gegensatz zu traditionellen Candlestick-Charts, die nur OHLC (Open, High, Low, Close) anzeigen, analysiert dieser Indikator die Tick-Daten in Echtzeit, um die
OrderBook Cumulative Indicator
Stanislav Korotky
5 (1)
Indikatoren
Orderbuch, auch bekannt als Marktbuch, Markttiefe, Level 2, - ist eine dynamisch aktualisierte Tabelle mit den aktuellen Volumina der Kauf- und Verkaufsaufträge für ein bestimmtes Finanzinstrument zu Preisen nahe Bid und Ask. MetaTrader 5 bietet die Möglichkeit, das Marktbuch von Ihrem Broker zu erhalten, allerdings nur in Echtzeit und ohne Zugriff auf die Historie. Der Indikator OrderBook Cumulative Indicator akkumuliert die Marktbuchdaten online und stellt sie auf dem Chart dar. Darüber hinaus
Mine Farm
Maryna Kauzova
Experten
Mine Farm ist eine der klassischsten und bewährtesten Scalping-Strategien, die auf dem Zusammenbruch starker Kursniveaus basiert. Mine Farm ist die Modifikation des Autors des Systems für die Bestimmung der Eintritts- und Austrittspunkte in den Markt... Mine Farm - ist die Kombination von großem Potential mit Zuverlässigkeit und Sicherheit. Warum Mine Farm?! - jede Order hat einen kurzen dynamischen Stop Loss - der Advisor verwendet keine riskanten Methoden (Averaging, Martingale, Grid, Lo
BoxChart MT5
Evgeny Shevtsov
5 (7)
Indikatoren
Der Markt ist schon allein deshalb unfair, weil 10 % der Teilnehmer 90 % der Mittel verwalten. Ein gewöhnlicher Händler hat kaum eine Chance, sich gegen diese "Geier" durchzusetzen. Dieses Problem kann gelöst werden. Man muss nur zu diesen 10 % gehören, lernen, ihre Absichten vorherzusehen und sich mit ihnen zu bewegen. Das Volumen ist der einzige präventive Faktor, der bei jedem Zeitrahmen und Symbol einwandfrei funktioniert. Zuerst erscheint das Volumen und wird kumuliert, und erst dann bewegt
History Pattern Search mt5
Yevhenii Levchenko
Indikatoren
Der Indikator erstellt aktuelle Notierungen, die mit historischen verglichen werden können, und auf dieser Grundlage eine Preisbewegungsprognose erstellen. Der Indikator verfügt über ein Textfeld zur schnellen Navigation zum gewünschten Datum. Optionen: Symbol - Auswahl des Symbols, das der Indikator anzeigen soll; SymbolPeriod - Auswahl des Zeitraums, aus dem der Indikator Daten aufnimmt; IndicatorColor - Indikatorfarbe; HorisontalShift - Verschiebung der vom Indikator gezeichneten Kurse u
Accuracy M1 Scalper MT5
German Pablo Gori
Indikatoren
Genauigkeit M1 Scalper MT5 - Scalping-Indikator ÜBERBLICK Accuracy M1 Scalper ist ein technischer Indikator, der für Scalping auf dem M1-Zeitrahmen im MetaTrader 5 entwickelt wurde. Der Indikator bietet eine schnelle Signalgenerierung für kurzfristige Handelsgelegenheiten mit Fokus auf schnellem Ein- und Ausstieg. SCALPING-METHODIK Signalgenerierung - Schnelle Indikatorberechnungen - Mehrfaches Bestätigungssystem - Niedrige Latenzzeit bei der Signalübermittlung - Analyse der Preisentwicklun
Owl Smart Levels MT5
Sergey Ermolov
4.03 (32)
Indikatoren
MT4-Version  |  FAQ Der Owl Smart Levels Indikator ist ein komplettes Handelssystem innerhalb eines Indikators, der so beliebte Marktanalysetools wie die fortschrittlichen Fraktale von Bill Williams , Valable ZigZag, das die richtige Wellenstruktur des Marktes aufbaut, und Fibonacci-Levels , die die genauen Einstiegslevels markieren, enthält in den Markt und Orte, um Gewinne mitzunehmen. Detaillierte Strategiebeschreibung Anleitung zur Verwendung des Indikators Berater-Assistent im Handel Owl H
Moving VVC mt5
Andriy Sydoruk
Indikatoren
Der Visual Volatility Clustering-Indikator gruppiert den Markt auf der Grundlage der Volatilität. Der Indikator wird nicht neu gezeichnet und liefert genaue Daten, er verwendet keine Schlusskurse. Er verwendet die Eröffnungskurse oder die Höchst- und Tiefstwerte des letzten abgeschlossenen Balkens. Daher werden alle Informationen klar und eindeutig sein. Das Wesen des Indikators besteht darin, den Kursmarkt in bestimmte Bereiche zu unterteilen, die eine ähnliche Volatilität aufweisen. Dies kann
Volume Candle Indicator
Pablo Filipe Soares De Almeida
Indikatoren
Volumen-Farbhistogramm für MetaTrader 5 Dieser Indikator zeigt das Volumen als Histogramm in einem separaten Fenster an. Die Balken werden entsprechend der Richtung der Kerze gefärbt: Grün für bullische (Schlusskurs > Eröffnung) und Rot für bärische (Schlusskurs < Eröffnung). Hauptfunktionen Volumenquelle: Tick-Volumen oder reales Volumen (benutzerdefinierbar). Optionale gleitende Durchschnittslinie über dem Volumenhistogramm, über Eingabe aktivierbar. Unterstützte Durchschnittstypen: SMA, EMA,
Weis Wave Scouter
Jean Carlos Martins Roso
Indikatoren
Entdecken Sie die Kraft der fortschrittlichen Volumenanalyse mit dem Weis Wave Scouter, einem revolutionären Indikator für MetaTrader 5, der die bewährten Prinzipien der Wyckoff-Methode und der Volume Spread Analysis (VSA) vereint. Entwickelt für Trader, die Präzision und Tiefe in ihren Operationen suchen, bietet dieser Indikator eine taktische Marktlesung durch die Analyse von kumulierten Volumenwellen und hilft dabei, Schlüsselpunkte für Trendwenden und -fortsetzungen zu identifizieren. Weis W
No Demand No Supply MT5
Trade The Volume Waves Single Member P.C.
Indikatoren
Keine Nachfrage, kein Angebot Dieser Indikator identifiziert No Demand-No Supply-Kerzen auf Ihrem Chart und stellt entsprechend dem Signal farbige Volumenbalken dar. Er kann auf alle Zeitrahmen oder nur auf einen bestimmten angewendet werden. Er kann auch als regulärer Volumenindikator mit dem außergewöhnlichen Future von WEIGHTED VOLUME verwendet werden. Darüber hinaus verfügt er über eine Alarmbenachrichtigung, einen Ton und eine E-Mail, wenn ein Signal auftritt. Der Indikator malt nicht neu,
Noize Absorption Index
Ekaterina Saltykova
Indikatoren
Noize Absorption Index - ist das manuelle Handelssystem, das den Druckunterschied zwischen den Kräften der Bären und der Bullen misst. Die grüne Linie - ist ein noizefreier Index, der die aktuelle Situation anzeigt. Werte über dem Nullniveau zeigen an, wie stark die bullische Welle ist und Werte unter dem Nullniveau messen die bärischen Kräfte. Das System verfügt über mehrere Handelsmodi, die Sie während des Handels direkt auf dem Chart ändern können. Hauptmerkmale des Indikators Die Signale we
Time and Sales Tick
Pablo Filipe Soares De Almeida
Indikatoren
Der Time & Sales Tick Indicator für MetaTrader 5 zeigt Tick-Daten in Echtzeit direkt im Chart an. Er stellt Preis, Tick-Volumen und Zeit dar, um die Marktaktivität besser zu verstehen. Funktionen Zeigt Tick-Daten (Preis, Volumen und Zeit) in einem Panel im Chart an. Gruppiert Ticks nach benutzerdefinierten Intervallen, farbcodiert (grün für Aufwärtsbewegung, rot für Abwärtsbewegung). Das Panel kann in jede Ecke des Charts verschoben werden.
VisualVol EURUSD
Maxim Kuznetsov
Indikatoren
Der Indikator hebt die Punkte hervor, die ein professioneller Händler in gewöhnlichen Indikatoren sieht. VisualVol zeigt visuell verschiedene Volatilitätsindikatoren auf einer einzigen Skala und einer gemeinsamen Ausrichtung an. Hebt den Überschuss an Volumenindikatoren farblich hervor. Gleichzeitig können Tick und Real Volume, Actual Range, ATR, Kerzengröße und Return (Open-Close-Differenz) angezeigt werden. Dank VisualVol werden Sie die Marktperioden und den richtigen Zeitpunkt für verschiede
FREE
Your Trend Friend
Luigi Nunes Labigalini
5 (1)
Indikatoren
Der Trend ist Ihr Freund! Achten Sie auf die Farbe des Indikators und handeln Sie in diese Richtung. Er wird nicht neu gemalt. Nachdem jede Kerze geschlossen ist, ist das die Farbe des Trends. Sie können sich auf kürzere, schnellere Trends oder auf größere Trends konzentrieren. Testen Sie einfach, was für das Symbol und den Zeitrahmen, in dem Sie handeln, am besten geeignet ist. Ändern Sie einfach den Parameter "Länge" und der Indikator wird sich automatisch anpassen. Sie können auch die Farbe
Fibaction
Abdelkhalek Orabi
Indikatoren
Indikator Name: Fibaction - Preisaktionskerzen-Detektor Beschreibung: Fibo Signal Boxes ist ein leistungsfähiges Smart Money Concept (SMC)-inspirierten Indikator, der automatisch erkennt Preis-Aktion Kerzen. bullish Hämmer und Sternschnuppen, dann zeichnet präzise Fibonacci-Entry-Zonen und mehrere Take-Profit-Levels direkt auf dem Chart. als für die SL persönlich benutze ich 40 Pips Regeln Hauptmerkmale: Erkennt bullische Hammer- und Shooting-Star-Umkehrkerzen. Automatisch zeichnet Fib
Wapv Price and volume
Eduardo Da Costa Custodio Santos
Indikatoren
Der WAPV Price and Volume Indicator for MT5 ist Teil des Toolsets (Wyckoff Academy Wave Market) und (Wyckoff Academy Price and Volume). Der WAPV-Preis- und Volumenindikator für MT5 wurde entwickelt, um die Volumenbewegung auf dem Chart auf intuitive Weise einfach zu visualisieren. Damit können Sie die Momente des Spitzenvolumens und Momente beobachten, in denen der Markt kein professionelles Interesse hat Identifizieren Sie Momente, in denen sich der Markt durch Trägheit bewegt und nicht durch d
Trading Utility
Tahir Hussain
Utilitys
Trading Utility nur für Forex-Währungspaare, nicht für Gold Funktionen Automatische Lotberechnung auf Basis des Risikos Automatischer StopLoss Automatischer TakeProfit Breakeven Auto Close Half % Schließen in Prozent in Bezug auf die PIPs Pending Orders BuyLimit Sell Limit mit Abständen BuyStop Sell Stop mit Abständen Handelsinformationen Risiko in Prozent Bei mehreren Geschäften Takeprofit und Stoploss zusammenfassen
VR Grid Mt5
Vladimir Pastushak
3.25 (8)
Indikatoren
Der VR-Raster-Indikator ist entwickelt , um ein grafisches Raster mit benutzerdefinierten Einstellungen zu erstellen. Im Gegensatz zum Standardgitter wird VR Grid zum Erstellen von kreisförmigen Ebenen verwendet. Je nach Wahl des Benutzers kann der Schritt zwischen den Rundenstufen beliebig sein. Darüber hinaus behält VR Grid im Gegensatz zu anderen Indikatoren und Dienstprogrammen die Position des Rasters bei, selbst wenn sich der Zeitraum ändert oder das Terminal neu gestartet wird. Einstellun
FREE
Advance Demand and Supply
Oyinemomoemi Emeledor
5 (1)
Indikatoren
Der Demand & Supply Zone Indicator mit Volume Filtering ist ein technisches Analysetool für MetaTrader, das wichtige Preiszonen identifiziert, in denen sich der Kauf- (Nachfrage) oder Verkaufsdruck (Angebot) konzentriert. Er nutzt Fraktale, Volumenanalyse und Preisaktionen, um diese Zonen auf dem Chart zu erkennen und hervorzuheben. Hauptmerkmale: Zonenerkennung auf der Grundlage von Fraktalen Identifiziert Nachfrage- (Unterstützung) und Angebotszonen (Widerstand) anhand von Fraktalmustern ( lok
FREE
Color Histogram Volume Set
Ricardo Almeida Branco
Indikatoren
Verwenden Sie das Volumen bei Ihrer Marktbeobachtung? Sicherlich verwenden es viele Händler und können sich nicht vorstellen, ohne es zu arbeiten. Der Indikator Color Histogram Volume Set ermöglicht es dem Benutzer, den Wert zu wählen, den er für interessant hält, um ihn zu überwachen. Wenn Sie diesen Wert überschreiten, haben Sie eine visuelle Bestätigung und, wenn Sie wollen, auch einen akustischen Alarm, der vom Indikator ausgegeben wird. Natürlich gibt es auch andere Möglichkeite
Blahtech Supply Demand MT5
Blahtech Limited
4.54 (13)
Indikatoren
War: $299 Jetzt: $99 Supply Demand nutzt frühere Kursbewegungen, um potenzielle Ungleichgewichte zwischen Käufern und Verkäufern zu erkennen. Der Schlüssel liegt darin, die Zonen mit den besten Chancen zu identifizieren, nicht nur die unberührten Zonen. Der Blahtech Supply Demand Indikator bietet eine Funktionalität, die bisher auf keiner Handelsplattform verfügbar war. Dieser 4-in-1-Indikator hebt nicht nur die Zonen mit höherer Wahrscheinlichkeit hervor, indem er eine Multikriterien-Stärke-Eng
Smart Price Action Concepts MT5
Issam Kassas
4 (14)
Indikatoren
Zunächst einmal ist es wichtig zu betonen, dass dieses Handelstool ein Nicht-Repaint-, Nicht-Redraw- und Nicht-Verzögerungsindikator ist, was es ideal für professionelles Trading macht. Online-Kurs, Benutzerhandbuch und Demo. Der Smart Price Action Concepts Indikator ist ein sehr leistungsstarkes Werkzeug sowohl für neue als auch erfahrene Händler. Er vereint mehr als 20 nützliche Indikatoren in einem und kombiniert fortgeschrittene Handelsideen wie die Analyse des Inner Circle Traders und Str
Volume Delta Candle
Muhammad Muzaffar Hussan
Indikatoren
Volumen-Delta-Kerzen: Ein umfassendes Tool für eine tiefgehende Handelsanalyse Erschließen Sie einen nahtlosen Weg zur Interpretation von Handelserfahrungen innerhalb jeder Kerze. Mit Volume Delta Candles benötigen Sie keine zusätzlichen Volumenindikatoren - alles, was Sie brauchen, ist bereits integriert. Dieses fortschrittliche Tool nutzt niedrigere Zeitrahmen oder Live-Marktdaten, um den prozentualen Anteil des Kauf- und Verkaufsvolumens innerhalb jeder Kerze als intuitiven farbcodierten Balk
Käufer dieses Produkts erwarben auch
ARIPoint
Temirlan Kdyrkhan
1 (1)
Indikatoren
ARIPoint ist ein leistungsstarker Handelsbegleiter, der hochwahrscheinliche Einstiegssignale mit dynamischen TP/SL/DP-Levels auf Basis der Volatilität generiert. Das integrierte Performance-Tracking zeigt Gewinn/Verlust-Statistiken, PP1/PP2-Treffer und Erfolgsraten, die alle live aktualisiert werden. Hauptmerkmale: Kauf-/Verkaufssignale mit adaptiven Volatilitätsbändern TP/SL/DP-Levels in Echtzeit auf Basis von ATR Eingebauter MA-Filter mit optionaler ATR/StdDev-Volatilität Performance-Statisti
ARIScalping
Temirlan Kdyrkhan
Indikatoren
ARIScalp ist ein leistungsstarker Handelsbegleiter, der hochwahrscheinliche Einstiegssignale mit dynamischen TP/SL/DP-Levels auf Basis der Volatilität generiert. Das integrierte Performance-Tracking zeigt Gewinn/Verlust-Statistiken, PP1/PP2-Treffer und Erfolgsraten, die alle live aktualisiert werden. Hauptmerkmale: Kauf-/Verkaufssignale mit adaptiven Volatilitätsbändern TP/SL/DP-Levels in Echtzeit auf Basis von ATR Eingebauter MA-Filter mit optionaler ATR/StdDev-Volatilität Performance-Statistik
AriX
Temirlan Kdyrkhan
1 (4)
Indikatoren
AriX Indicator für MT5 Ein leistungsstarkes Trendfolge- und Signalauswertungstool AriX ist ein benutzerdefinierter MT5-Indikator, der gleitende Durchschnitte und ATR-basierte Risiko/Ertrags-Logik kombiniert, um klare Kauf-/Verkaufssignale zu generieren. Er visualisiert dynamische SL/TP-Levels, wertet vergangene Handelsergebnisse aus und zeigt Gewinn/Verlust-Statistiken in einem übersichtlichen On-Chart-Panel an. Die wichtigsten Funktionen sind: Kauf-/Verkaufssignale auf Basis von MA-Crossovers
ARICoins
Temirlan Kdyrkhan
Indikatoren
ARICoin ist ein leistungsstarker Handelsbegleiter, der hochwahrscheinliche Einstiegssignale mit dynamischen TP/SL/DP-Levels auf Basis der Volatilität generiert. Das integrierte Performance-Tracking zeigt Gewinn/Verlust-Statistiken, PP1/PP2-Treffer und Erfolgsraten, die alle live aktualisiert werden. Hauptmerkmale: Kauf-/Verkaufssignale mit adaptiven Volatilitätsbändern TP/SL/DP-Levels in Echtzeit auf Basis von ATR Eingebauter MA-Filter mit optionaler ATR/StdDev-Volatilität Performance-Statistik-
TrendMaestro5
Stefano Frisetti
Indikatoren
Hinweis: Dieser Indikator ist für METATRADER4, wenn Sie die Version für METATRADER5 wünschen, ist dies der Link: https://www.mql5.com/it/market/product/108106 TRENDMAESTRO ver 2.5 TRENDMAESTRO erkennt einen neuen TREND von Anfang an, er macht nie Fehler. Die Gewissheit, einen neuen TREND zu erkennen, ist unbezahlbar. BESCHREIBUNG TRENDMAESTRO erkennt einen neuen TREND im Keim, dieser Indikator untersucht die Volatilität, die Volumina und das Momentum, um den Moment zu identifizieren, in dem es z
Dynamic Scalper System MT5
Vitalyi Belyh
Indikatoren
Der Indikator „ Dynamic Scalper System MT5 “ ist für Scalping-Handel innerhalb von Trendwellen konzipiert. Getestet an wichtigen Währungspaaren und Gold, Kompatibilität mit anderen Handelsinstrumenten ist gegeben. Liefert Signale für die kurzfristige Eröffnung von Positionen entlang des Trends mit zusätzlicher Unterstützung von Kursbewegungen. Das Prinzip des Indikators: Große Pfeile bestimmen die Trendrichtung. Ein Algorithmus zur Generierung von Scalping-Signalen in Form kleiner Pfeile arbei
Divergence In Chaos Environment
Arief
Indikatoren
Erhalte den KOSTENLOSEN AUX Indikator und EA-Support Direkter Download — Hier klicken [ D.I.C.E ] The DICE Indicator  Divergence in Chaos Environment ist ein spezialisiertes MT5-Tool für Trader, die die Elliott-Wellen-Theorie im Rahmen der Trading-Chaos-Methoden anwenden. Es erkennt versteckte und reguläre Divergenzen in der Preisbewegung, synchronisiert mit dem chaotischen Marktumfeld nach Bill Williams. Hauptmerkmale Elliott-Wellen-abgestimmte Divergenz: erkennt bullische und bärische Diverge
MT5 Forecast System
Peter Maggen
Indikatoren
+++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++ +++ Link zu EURUSD Only Free Version --> https://www.mql5.com/en/market/product/156904?source=Unknown +++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++ Hallo Trader, Dies ist eine traditionelle GANN & FIBONACCI Strategie, die auf der Erkennung einer impulsiven Bewegung in die Gegenrichtung basiert. Dies wird als Breakout bezeichnet. Im Moment des Ausbr
Frontier Pivots
Nestor Jose Mendez Boza
Indikatoren
FRONTIER PIVOTS - Geometrischer Niveaustufenanzeiger Dieser Indikator stellt mit Hilfe mathematischer Berechnungen Unterstützungs- und Widerstandsniveaus/-bereiche auf dem Chart dar. Er hilft Händlern, potenzielle Preisreaktionszonen auf der Grundlage geometrischer Muster zu identifizieren. Hauptmerkmale: Berechnet und zeigt automatisch die wichtigsten Kursniveaus an Zeichnet sowohl Unterstützungs- als auch Widerstandslinien Verwendet tägliche Kursdaten zur Berechnung der Niveaus Saubere visuell
Forex Buy Sell Arrow Premium MT5
Md Meraz Mahmud
Indikatoren
Hallo Ich möchte die Forex Buy Sell Arrow Premium MT5 Ich habe vor kurzem diese Premium-Indikator! seine 1000% Non Repaint Indikator, Es funktioniert perfekt gut,, Ich testete es von Tag zu Tag, nur Geist weht Ergebnis, Inklusive Powerful Trend Algorithmus! Wie es funktioniert? gut, es funktioniert Markttrend Formel, wenn Trend Bullish oder wenn Trend Bearish, Empfehlen Timeframe M30, H1 es funktionieren alle Zeitrahmen, und alle Währungspaare, 100% non repaint, Wie nehmen Sie Signal
Pantera Indicator
Temirlan Kdyrkhan
5 (1)
Indikatoren
Ein Tool für das Backtesting von Strategien auf dem Chart und die Leistungsanalyse. Ein Dienstprogramm für die Entwicklung, das Debugging und das Testen von benutzerdefinierten Handelsideen und Indikatorfunktionen. Ein Indikator zum schnellen Testen von Handelskonzepten und zur Visualisierung der Effektivität verschiedener Eingabeparameter. Eine All-in-One-Sandbox zum Testen von einfachen Crossovers bis hin zu komplexen Handelssystemen mit mehreren Bedingungen. .
Big Player Range
Thalles Nascimento De Carvalho
5 (3)
Indikatoren
BigPlayerRange – Der beste Indikator für MT5 BigPlayerRange gilt als der beste Indikator für Mini-DAX und Mini-Dollar im MetaTrader 5. Dieses Tool hebt strategische Zonen großer Marktteilnehmer hervor und ermöglicht eine institutionelle technische Analyse mit höchster Präzision. Wie funktioniert der BigPlayerRange? Der Indikator zeichnet Kauf- (grüne Linie) und Verkaufszonen (rote Linie) ein. Schließt der Kurs außerhalb dieser Bereiche, deutet dies auf eine Trendbewegung hin. Schlusskurs
Mercaria Professional Trading Zones
Anton Serozhkin
Indikatoren
## NUR GOLD ## NUR GOLD **Mercaria Professional Trading Zones - Vollständiger Leitfaden** ## **Mercaria Professionelle Handelszonen - Vollständiger Leitfaden** ### **Wie Mercaria-Zonen funktionieren** **Englisch:** Mercaria Zones ist ein fortschrittlicher Handelsindikator, der mithilfe von ZigZag-Extremen in Kombination mit mathematischen Zonenberechnungen hochwahrscheinliche Unterstützungs- und Widerstandsbereiche identifiziert. Der Indikator arbeitet auf mehreren Zeitrahmen gleichzeitig un
Meravith MT5
Ivan Stefanov
Indikatoren
Der Indikator analysiert das Volumen von jedem beliebigen Punkt aus und berechnet die Erschöpfungsniveaus des Marktes für dieses Volumen. Hauptlinien von Meravith: Bullische Volumen-Erschöpfungslinie – dient als Ziel. Bärische Volumen-Erschöpfungslinie – dient als Ziel. Trendlinie – zeigt den Markttrend an. Sie ändert ihre Farbe je nachdem, ob der Markt bullisch oder bärisch ist, und dient als Trendunterstützung. Verwendung: Doppelklicken Sie auf die violette vertikale Linie und verschieben Sie
Heikin Ashi with Pivot
Anna Russel Abanes
Indikatoren
ChartMaster Heikin Ashi mit Pivot-Indikator für MT5 Bringen Sie Ihr Trading auf die nächste Stufe mit ChartMaster Heikin Ashi mit Pivot-Indikator , einem leistungsstarken Tool, das die Klarheit der Heikin Ashi-Kerzen mit einer fortschrittlichen Pivot-Punkt-Analyse kombiniert. Dieser Indikator wurde für Händler entwickelt, die Markttrends, Umkehrungen und wichtige Unterstützungs-/Widerstandszonen präzise erkennen möchten. Hauptmerkmale: Heikin Ashi Visualisierung - Glättet das Marktrauschen
VTrende Pro
Andrii Diachenko
5 (1)
Indikatoren
VTrende Pro - MTF-Indikator für den Trendhandel mit einem Anzeigefeld für MT5 *** Videos können mit Untertiteln in jede Sprache übersetzt werden (Videosprache - Russisch) Obwohl die Signale des VTrende Pro Indikators als Signale eines vollwertigen Handelssystems verwendet werden können, wird empfohlen, sie in Verbindung mit dem Bill Williams TS zu verwenden. VTrende Pro ist eine erweiterte Version des VTrende-Indikators. Unterschied zwischen Pro Version und VTrende: - Zeitzonen - Signal V - Sig
Enigma 112
issam rahhal sabour
Indikatoren
Enigma 112 Indikator - Benutzerhandbuch Enigma 112 Indikator Vollständiges Benutzerhandbuch - Ultimative Handelslösung Einleitung Der Enigma 112 ist ein umfassender Multi-Timeframe-Handelsindikator, der fortschrittliche technische Analysekonzepte wie Tesla 3-6-9 Gates, die Huddleston-Theorie, PO3 Dealing Ranges und hochentwickelte Risikomanagement-Systeme kombiniert. Tesla 3-6-9 Gates Basierend auf Nikola Teslas Wirbelmathematik für präzise Unterstützungs- und Widerstandsebenen Huddl
XCalper TFO
Aecio de Feo Flora Neto
Indikatoren
Dieser Oszillator wurde 2015 exklusiv von xCalper entwickelt und basiert auf Berechnungen gleitender Durchschnitte, um überverkaufte und überkaufte Niveaus anzuzeigen und vorherzusagen. Die schnelle Linie (standardmäßig weiß) oszilliert grundsätzlich zwischen den Werten -0,5 (überverkauft) und +0,5 (überkauft). Immer wenn diese Linie den Wert -0,5 nach oben kreuzt, bedeutet dies ein überkauftes Kursniveau. Wenn sie den Wert +0,5 nach unten kreuzt, bedeutet dies ein überkauftes Preisniveau. Wenn
Pan PrizMA CD Phase
Aleksey Panfilov
Indikatoren
Der Expert Advisor und das Video sind auf der Registerkarte "Diskussion" zu sehen . Der Roboter wendet nur einen Auftrag an und folgt strikt den Signalen, um die Effizienz des Indikators zu bewerten. Pan PrizMA CD Phase ist eine Option, die auf dem Indikator Pan PrizMA basiert. Einzelheiten (auf Russisch). Die Mittelwertbildung durch ein quadratisch-quartisches Polynom erhöht die Glätte der Linien, verleiht Schwung und Rhythmus. Die Extrapolation durch die Sinusfunktion in der Nähe einer Konstan
Trend strength classifier
Vladyslav Goshkov
Indikatoren
Trendstärke-Klassifikator. Die Messwerte in der Historie werden dadurch nicht verändert. Nur die Klassifizierung eines nicht geschlossenen Balkens wird geändert. Von der Idee her ähnelt es dem vollständigen ASCTrend-System, dessen Signalmodul, bzw. dessen Annäherung in einer etwas "reduzierten" Form, frei verfügbar ist, ebenso wie im Terminal als Signalindikator SilverTrend . Es handelt sich dabei nicht um eine exakte Kopie des ASCTrend-Systems . Er funktioniert auf allen Instrumenten und in all
FFx Universal Strength Meter PRO MT5
Eric Venturi-Bloxs
Indikatoren
FFx Universal Strength Meter PRO ist mehr als ein einfaches Kraftmessgerät. Anstatt die Berechnung auf den Preis zu beschränken, kann sie auf jedem der 19 integrierten Stärke-Modi + 9 Zeitrahmen basieren. Mit dem FFx USM können Sie einen beliebigen Zeitraum für eine beliebige Kombination von Zeitfenstern definieren. Zum Beispiel können Sie das Dashboard für die letzten 10 Kerzen für M15-H1-H4 einstellen... Volle Flexibilität! Sehr einfach zu interpretieren... Es gibt Ihnen einen guten Überblick
FFx Universal MTF Alerter MT5
Eric Venturi-Bloxs
Indikatoren
Der FFx Universal MTF Alerter zeigt auf einem einzigen Chart alle Zeitrahmen (M1 bis Monthly) mit ihrem jeweiligen Status für den gewählten Indikator an. 9 Indikator-Modi (MACD-RSI-Stochastik-MA-ADX-Ichimoku-Candles-CCI-PSAR). Jeder Indikator kann mehrfach auf demselben Diagramm mit unterschiedlichen Einstellungen angewendet werden. Sehr einfach zu interpretieren. Bestätigen Sie Ihre KAUFEN-Einträge, wenn die meisten der Zeitrahmen grün angezeigt werden. Bestätigen Sie Ihre SELL-Einträge, wenn d
FFx Watcher Pro MT5
Eric Venturi-Bloxs
Indikatoren
Der FFx Watcher PRO ist ein Dashboard, das auf einem einzigen Chart die aktuelle Richtung von bis zu 15 Standardindikatoren und bis zu 21 Zeitrahmen anzeigt. Er verfügt über 2 verschiedene Modi: Watcher-Modus: Multi-Indikatoren Der Benutzer kann bis zu 15 Indikatoren auswählen, die angezeigt werden sollen Der Benutzer kann bis zu 21 Zeitrahmen auswählen, die angezeigt werden sollen Beobachter-Modus: Mehrere Paare Der Benutzer kann eine beliebige Anzahl von Paaren/Symbolen auswählen Der Benutzer
FFx 4 Patterns Alerter MT5
Eric Venturi-Bloxs
Indikatoren
FFx Patterns Alerter gibt Handelsvorschläge mit Entry, Target 1, Target 2 und StopLoss .... für jedes der ausgewählten Muster (PinBar, Engulfing, InsideBar, OutsideBar) Nachstehend sind die verschiedenen verfügbaren Optionen aufgeführt: Mehrere Instanzen können auf denselben Chart angewendet werden, um verschiedene Muster zu überwachen Einstiegsvorschlag - Pips, die über dem Break für den Einstieg hinzugefügt werden 3 verschiedene Optionen zur Berechnung des SL - nach Pips, nach dem ATR-Multipli
FFx Basket Scanner MT5
Eric Venturi-Bloxs
Indikatoren
MetaTrader 4 Version hier verfügbar: https://www.mql5.com/en/market/product/24881 FFx Basket Scanner ist ein globales Tool, das alle Paare und alle Zeitrahmen über bis zu fünf der 16 verfügbaren Indikatoren scannt. Sie werden deutlich sehen, welche Währungen Sie nicht handeln sollten und auf welche Sie sich konzentrieren sollten. Sobald eine Währung in eine extreme Zone (z.B. 20/80%) eintritt, können Sie den gesamten Korb mit großem Vertrauen handeln. Eine andere Möglichkeit besteht darin, zwei
Currency Index Watcher
Icham Aidibe
Indikatoren
Currency Index Watcher ist ein einfaches und benutzerfreundliches Tool für alle, die am Forex mit Währungsindizes handeln möchten. Currency Index Watcher ist konfigurierbar und kann direkt vom Panel aus genutzt werden. Indizes von 8 benutzerdefinierten Währungen EUR, USD, GBP, JPY, CHF, AUD, CAD, NZD (Standard) Jedes 3-Zeichen-Symbol aus Ihrer Marktbeobachtung kann verwendet werden (BTC = Bitcoin, RUB = Rubel, CNH = Yuan etc ...): Doppelklick auf das Symbol-Label Auswahl der zu analysierenden Wä
FFx Pivot SR Suite Pro MT5
Eric Venturi-Bloxs
Indikatoren
MetaTrader 4 Version hier verfügbar: https://www.mql5.com/en/market/product/25793 FFx Pivot SR Suite PRO ist eine komplette Suite für Unterstützungs- und Widerstandsniveaus. Unterstützung und Widerstand sind die am häufigsten verwendeten Niveaus in allen Arten des Handels. Sie können verwendet werden, um eine Trendwende zu finden, Ziele und Stopps zu setzen, etc. Der Indikator ist direkt aus dem Chart heraus voll flexibel 4 Perioden zur Auswahl für die Berechnung: 4Stunden, Täglich, Wöchentlich
Weis Wave with Alert MT5
Trade The Volume Waves Single Member P.C.
4.94 (17)
Indikatoren
Optionen und Privilegien des Miet-/Lifetime-Pakets Miete Monatlich Sechs Monate Jährlich/Lebenslang Weis Wave mit Geschwindigkeit mit Alert+Speed Index x x x Manuell x x x Video zur Schnelleinrichtung x x x Blog x x x Lifetime-Updates x x x Einrichtungs- und Schulungsmaterial x x Discord-Zugangskanal "Die SI-Händler" x Rectangle Break Alert Tool x Wie man damit handelt: http: // www.tradethevolumewaves.com ** Wenn Sie kaufen, nehmen Sie bitte Kontakt mit mir auf, um Ihren : Schulungsraum un
Pendiente de Precio
Cesar Juan Flores Navarro
Indikatoren
Indikator, der auf der Steigung der Preislinie basiert, er zeichnet eine farbige Linie, wenn sie auf der Grundlage der zuvor verarbeiteten oder linearisierten Preise steigt, und wenn die Steigung fällt, erhält die linearisierte Linie eine andere Farbe. In diesem Fall haben wir 6 Linien mit unterschiedlichen Verläufen betrachtet, von langen Steigungen bis hin zu kurzen Steigungen, wobei wir festgestellt haben, dass, wenn die Steigungen zusammenfallen, ein Maximum oder Minimum entsteht, was uns au
WanaScalper
Isaac Wanasolo
1 (1)
Indikatoren
Ein auf mathematischen Mustern basierender Scalping-Indikator, der im Durchschnitt Signale mit relativ kleinem SL liefert und gelegentlich auch hilft, große Bewegungen auf den Märkten zu erkennen (weitere Informationen im Video) Dieser Indikator hat drei Haupttypen von Benachrichtigungen: Der erste Typ warnt vor einem möglichen/kommenden Signal auf dem nächsten Balken Der zweite Typ zeigt das Vorhandensein eines fertigen Signals zum Einstieg in den Markt/zur Eröffnung einer Position an Der drit
Weitere Produkte dieses Autors
OrderFlow Absorption
Chi Sum Poon
Indikatoren
OrderFlow Absorption – Professioneller Delta- & Absorptionssignal-Indikator für MT4 Entfesseln Sie die Kraft echter Orderflow-Analyse mit OrderFlow Absorption – dem ultimativen Delta-Histogramm- und Absorptionssignal-Indikator für MetaTrader 4. Entwickelt für Trader, die wissen wollen, was wirklich hinter jeder Kursbewegung steckt, zeigt dieses Tool versteckten Kauf-/Verkaufsdruck und Absorptionsereignisse, die den Markt bewegen. Funktionen Delta-Histogramm-Visualisierung:   Sehen Sie Kauf- und
Key Zone Detector
Chi Sum Poon
Indikatoren
Key-Zonen-Detektor (Key Zone Detector) Angebots- & Nachfragezonen-Erkenner (Key Level Supply & Demand Zone Detector) Übersicht (Overview) Ein ausgeklügelter Indikator zur Erkennung von Angebots- und Nachfragezonen, der wichtige Preisniveaus mit signifikanter Marktaktivität identifiziert und bewertet. Nutzt Fraktalanalysen und mehrfache Validierungsmethoden zur Zonenerkennung. Hauptmerkmale (Key Features) Zonenerkennung (Zone Detection) Automatische Unterstützungs-/Widerstandszonenerkennung Dua
Flat Reminder
Chi Sum Poon
Indikatoren
Wohnung Reminder Übersicht Flat Reminder ist ein leistungsstarkes technisches Analysetool, das Preiskonsolidierungszonen auf Ihrem Chart identifiziert und hervorhebt. Es erkennt, wenn sich die Kursbewegung verlangsamt und seitwärts bewegt, und weist so auf potenzielle Umkehrpunkte, Fortsetzungs-Setups oder wichtige Entscheidungszonen im Markt hin. Hauptmerkmale Erkennung von Konsolidierungen : Identifiziert automatisch flache Preiszonen, in denen die Marktdynamik nachlässt Messung der Spanne : B
FREE
Key Zone
Chi Sum Poon
Indikatoren
Bitte beachten Sie die Vollversion: https://www.mql5.com/en/market/product/140908 Schlüssel Zonendetektor Key Level Supply & Demand Zonendetektor Überblick Ein hochentwickelter Indikator zur Erkennung von Angebots- und Nachfragezonen, der wichtige Kursniveaus identifiziert und bewertet, in denen bedeutende Marktaktivitäten stattfinden. Der Indikator verwendet Fraktalanalyse und mehrere Validierungsmethoden, um Handelszonen zu erkennen und zu klassifizieren. Wichtigste Merkmale Zonen-Erkennung A
FREE
MA Reminder
Chi Sum Poon
Indikatoren
MA-Erinnerung Übersicht MA Reminder ist ein vielseitiger Indikator für gleitende Durchschnitte, der visuelle Hinweise und Hintergrundfarben liefert, um Händlern zu helfen, die Trendrichtung und potenzielle Handelsmöglichkeiten auf der Grundlage von MA-Überkreuzungen zu erkennen. Hauptmerkmale Mehrere gleitende Durchschnitte : Zeigt bis zu 4 konfigurierbare gleitende Durchschnitte auf dem Chart an Hintergrundfärbung : Hervorhebung des Chart-Hintergrunds basierend auf MA1- und MA2-Crossovers Zeitr
FREE
AO Time Trading
Chi Sum Poon
Experten
大家睇住冬令夏令時間呀~ MEDIAN = (Hoch + Tief)/2 TYPISCH = (Hoch + Tief + Schluss)/3 GEWICHTET= (Hoch + Tief + Schluss + Offen)/4 --------------------- 附上自己用緊的 Einstellung, 不代表是最好的, 還需大家反饋 附上真倉紀錄, 全部EA入市, 但出市我成日手動, 但手動的效果欠佳, 應該信EA的... 附上今日2024/2/23的Cap圖, 16727.44追升, 16819.28手動平左, 高位~16895, 有進步空間的 --------------------- Mindestabstand 係咩 ？ Kontrollzeit同Bestellzeit相距的距離 原意係, 兩個價差唔多即係冇方向, 就唔開單 用呢個最少距離可以只做大單邊 . Kontrollzeit恆指16000 最少距離10000 <- 100點 Bestellzeit 16100以上/15900以下先會開 其他都當佢橫行唔玩 -------------------
MTF Parabolic SAR S11
Chi Sum Poon
5 (1)
Experten
附上20240307市況, 順勢加單真開心 附上20240306市況, 順勢加單真開心 ※ ※ ※ Diese Konfiguration ist extrem aggressiv und extrem risikoreich. Bitte führen Sie Ihr eigenes Backtesting durch und passen Sie sie an ein angemessenes Risikoniveau an. ※ ※ ※ Bitte teilen Sie mir auch die Anforderungen an die Konfiguration und die EA-Modifikation mit. ※※ ※ ※ Dieser EA handelt auf Basis des Multi-Time-Frame Parabolic SAR Indikators. Z.B. wenn es noch ein Kaufsignal auf dem M15 Zeitrahmen SAR gibt, im M1 Zeitrahmen, wird der EA e
BO Time Trading
Chi Sum Poon
Experten
---Bar Open Time Trading--- Die meisten EA auf dem Markt, ist es oft der Fall, dass Trades zu Beginn eines jeden Balkens ausgeführt werden, bekannt als "Per Bar". Wir können in den ersten Sekunden eines jeden Balkens auf den zukünftigen Trend schließen. Lassen Sie die Kugeln fliegen! Dieser EA vergleicht den Eröffnungskurs eines jeden Balkens mit dem Kurs "nach ein paar Sekunden", um Trades zu tätigen. Dieser EA ist für alle Märkte geeignet, einschließlich Gold, Indizes, Forex und mehr. Lassen S
YinYang Reverse
Chi Sum Poon
Experten
Was ins Extreme geht, muss sich umkehren; was ins Negative geht, bringt Wohlstand. Dieser EA fängt technische Erholungen ein, wenn aufeinanderfolgende bärische (bullische) Kerzen neue Tiefs (Hochs) bilden. Er kauft bei einer Aufwärtsumkehr, wenn eine aufeinanderfolgende bärische Kerze beginnt, von einem Tiefpunkt aus zurückzugehen. Er verkauft bei einer Umkehrung nach unten, wenn eine aufeinanderfolgende bullische Kerze von einem Hoch aus einen Rücklauf beginnt. === 物極必反、否極泰來 此 EA 捕捉連續陰(陽)燭創新低
Raging Daemon
Chi Sum Poon
Experten
Wütender Dämon Dieser EA kann Stop-Orders auf beiden Seiten bis zu 1 Sekunde vor der Nachrichtenveröffentlichung platzieren. Bitte probieren Sie die Demo-Live-Version selbst aus, um zu sehen, was zuerst passiert. Die Verwendung erfolgt auf eigene Gefahr; ich empfehle keine Glücksspiele. Die Screenshots zeigen die tatsächlichen Ergebnisse der US-Non-Farm-Payroll-Daten. Es ist alles echt. Ich habe es dreimal ausprobiert, bevor ich mich getraut habe, es zu teilen. Es ist möglich, zu verlieren. A
BallBallG
Chi Sum Poon
Experten
BallBallG Der BallBallG Expert Advisor (EA) nutzt eine Kombination aus technischen Indikatoren, um fundierte Handelsentscheidungen zu treffen. Er verwendet hauptsächlich den ADX (Average Directional Index) und dessen steigende/fallende Trends, den Unterschied zwischen DI+ und DI-, den RSI (Relative Strength Index) und den Parabolic SAR Indikator. Diese Strategie wird über sechs verschiedene Zeitrahmen hinweg angewendet, um die Robustheit und Genauigkeit zu erhöhen. Hauptmerkmale: Indikatorbasier
Mad Max T
Chi Sum Poon
Experten
Mad Max Dieser EA handelt auf Basis der Indikatoren ADX, ADX steigend/fallend, Di+ und Di- Differenz, RSI, 5-Timeframe 6-MA, insgesamt 30 MAs, und deren Differenz. Kann Einzelwetten handeln, kann Martingale handeln. Dieser EA ist für alle Märkte geeignet, einschließlich Gold, Indizes, Forex und mehr. ====== 瘋狂麥斯 此EA跟據 ADX, ADX 升緊/跌緊, Di+ 和 Di- Difference, RSI, 5 個 TimeFrame 6 條 MA 指標共30條MA, 和它們的相差 作出交易; 可玩單注, 可玩馬丁 此EA適用於所有市場, 黃金, 指數, 外匯......
Ichiichiichiku
Chi Sum Poon
Experten
Ichiichiichiku Dieser EA handelt auf Basis der Indikatoren ADX, ADX steigend/fallend, Di+ und Di- Differenz, RSI, 5-timeframe 2-ichimoku conversion, base line, insgesamt 10 MAs. Kann Einzelwetten handeln, kann Martingale handeln. Dieser EA ist für alle Märkte geeignet, einschließlich Gold, Indizes, Forex, und mehr. ====== 一齊一齊一齊沽 此EA跟據 ADX, ADX 升緊/跌緊, Di+ 和 Di- Difference, RSI, 5 個 TimeFrame 2 條 ichimoku conversion, base line 指標共10條MA, 作出交易; 可玩單注, 可玩馬丁 此EA適用於所有市場, 黃金, 指數, 外匯......
YinYang Marty
Chi Sum Poon
Experten
YinYang Marty Dieser EA handelt auf Basis von 2-Timeframe ADX, ADX steigend/fallend, Di+ und Di- Differenz, RSI Indikatoren. Martin-Regel: Eröffnen Sie nur dann einen Kaufauftrag, wenn die vorherige Kerze bullisch ist. Eröffnen Sie nur dann einen Verkaufsauftrag, wenn die vorherige Kerze bärisch ist. Kann Einzelwetten handeln, kann Martingale handeln. Dieser EA ist für alle Märkte geeignet, einschließlich Gold, Indizes, Forex und mehr. ====== 陰陽馬丁 此EA跟據 2 個 TimeFrame ADX, ADX 升緊/跌緊, Di+ 和 Di- Di
DarkGhost
Chi Sum Poon
Experten
DarkGhost DarkGhost ist ein Durchbruch Einzelwette EA (Expert Advisor), der mehrere technische Indikatoren für Handelsentscheidungen verwendet. Er nutzt hauptsächlich die folgenden Indikatoren, um das Momentum zu bestimmen: Den Wert des Average True Range (ATR) Den Wert des Average Directional Index (ADX) und die Bestimmung, ob der ADX steigt oder fällt Den Unterschied zwischen DI+ und DI- Diese Strategie wird auf sechs verschiedenen Zeitrahmen angewendet, um die Robustheit und Genauigkeit zu er
Energy X
Chi Sum Poon
Indikatoren
EnergyX-Indikator EnergyX ist ein einzigartiges Instrument, das die "Energie" des Marktes in einem separaten Fenster visualisiert. Es hilft Ihnen, schnell zu erkennen, wann die Energie steigt oder fällt, und erleichtert so das Erkennen potenzieller Handelsmöglichkeiten. Gelbe Balken zeigen an, wenn die Energie steigt. Rote Balken zeigen an, wenn die Energie abnimmt. Wie Sie es verwenden : Wenn sich der Kurs einem Widerstandsniveau nähert: Wenn die Energie hoch ist und zunimmt (gelb), besteht ein
Break Out Detector
Chi Sum Poon
Indikatoren
Breakout Detector – Fortschrittliches Volatilitätsanalyse- und Ausbruchs-Erkennungstool Beschreibung Der Breakout Detector ist ein fortschrittlicher technischer Indikator, der Phasen niedriger Volatilität erkennt, die häufig bedeutenden Kursausbrüchen vorausgehen. Der Indikator kombiniert die Parkinson-Volatilitätsberechnung mit einer RSI-Analyse und hilft Tradern, potenzielle Ausbruchschancen frühzeitig zu erkennen. Welche Probleme werden gelöst Verpasste Ausbrüche : Wenn Sie den Ausbruch bemer
Auswahl:
Keine Bewertungen
Antwort auf eine Rezension