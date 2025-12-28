Aqui está a tradução profissional para o português, ajustada para o mercado de investimentos e otimizada para a plataforma MQL5 Market:

Panel Full AVARUBENUY MT5 - O Dashboard MTF Definitivo

Descrição

O Panel Full AVARUBENUY é uma ferramenta analítica avançada desenvolvida para traders que buscam uma visão integral do mercado em uma única tela. Este painel multifuncional processa dados em tempo real de múltiplos indicadores e tempos gráficos para oferecer um veredito de trading preciso e rápido.

Principais Características

Dados do Mercado ao Vivo: Monitoramento instantâneo de Spread, Volatilidade (ATR), Volume e status da conta (Balanço, Equidade e Lucro Flutuante).

Suíte de Osciladores: Análise integrada de RSI, Estocástico, MACD, ADX, CCI, Williams %R e Bulls/Bears Power.

Scanner de Médias Móveis: Acompanhamento em tempo real de 5 Médias Móveis críticas (10, 20, 50, 100 e 200 períodos).

Tendências Multi-Timeframe (MTF): Visualização da direção do preço desde M5 até MN1 para um alinhamento perfeito da tendência.

Veredito Inteligente: O painel calcula uma pontuação baseada em todos os indicadores para exibir sinais claros de COMPRA ou VENDA.

Como Funciona: Perspectiva Profissional

O Panel Full AVARUBENUY proporciona a vantagem necessária nos mercados modernos:

Temporizador de Fechamento de Vela: Mostra exatamente quanto tempo resta para a vela atual fechar (minutos/horas). Isso é vital para traders que executam ordens especificamente no fechamento de uma barra.

Spread Independente da Corretora: Monitore o spread exato em tempo real para evitar entradas de alto custo, independentemente da sua corretora.

Volatilidade (Pontos): Medida em pontos, indica a movimentação potencial do preço. Se o painel mostra 1000 pontos de volatilidade, significa que o preço tem espaço para se mover essa distância, ajudando você a definir níveis precisos de Stop Loss e Take Profit.

Volume Operativo: Uma escala de 0 a 100 que representa a atividade atual do mercado.

Saúde da Conta: Acompanhamento em tempo real do seu Saldo, Equidade e do Lucro/Prejuízo flutuante das operações ativas.

Confirmação de Tendência: Os osciladores e as médias móveis trabalham juntos para categorizar os estados do mercado em VENDA, VENDA FORTE, COMPRA ou COMPRA FORTE, destacados em cores vermelha ou verde intuitivas.

Estratégia de Trading: O Enfoque do Sniper

Diz-se que um sniper mantém os dois olhos abertos: um na mira e o outro no ambiente ao redor. O Panel Full AVARUBENUY funciona da mesma maneira — você mantém sua estratégia na mira enquanto o painel monitora todo o ambiente do mercado, aumentando drasticamente sua precisão.

Estratégia de Compra (Buy)

Recomenda-se entrar em uma posição de compra quando as seguintes condições de confluência forem atingidas:

Veredito: O painel exibe "COMPRA" ou "COMPRA FORTE" em verde.

Médias Móveis: O preço deve estar acima das MAs de 50 e 200 (Tendência Principal de Alta).

Alinhamento MTF: Pelo menos 3 tempos gráficos superiores (ex: H4, D1, W1) devem mostrar "ALCISTA" (Alta).

Osciladores: Certifique-se de que o RSI não esteja em sobrecompra (>70) para evitar entradas tardias.

Estratégia de Venda (Sell)

Recomenda-se entrar em uma posição de venda quando:

Veredito: O painel exibe "VENDA" ou "VENDA FORTE" em vermelho.

Médias Móveis: O preço deve estar abaixo das MAs de 50 e 200 (Tendência Principal de Baixa).

Alinhamento MTF: Pelo menos 3 tempos gráficos superiores devem mostrar "BAJISTA" (Baixa).

Osciladores: Confirme se o Estocástico ou Williams %R está saindo da zona de sobrecompra para capturar o impulso de queda.

Desenvolvido por AVARUBENUY para o Grupo AVA INTERNACIONAL.