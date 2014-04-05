True strength index mt5

TrueStrength Oscillator v1.00

Ce que tu vois sur le graphique :

Ligne bleue épaisse 💙 : le TSI principal, qui suit le momentum du marché

Ligne rouge épaisse ❤️ : le signal qui suit de près (parfait pour repérer les croisements)

Petites barres bleues fines 📊 : qui partent de la ligne zéro jusqu'à la ligne bleue

Ligne grise pointillée au milieu ➖ : le zéro, pour voir direct quand ça change de camp

Pourquoi c'est pratique au quotidien :

L'échelle reste toujours fixe (-0.000001 à +0.000001), pas de surprise ✅

Zéro repaint : calculé uniquement sur les barres fermées 🔒

Marche sur tous les timeframes (M1 à MN1) ⏰

Très léger : n'encrasse pas du tout le terminal ⚡

Ce que tu peux régler facilement :

SignalPeriod = 2 (vitesse du signal rouge) ⚙️

SignalSmooth = 0.2 (lissage du signal) ⚙️



