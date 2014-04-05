True strength index mt5

TrueStrength Oscillator v1.00

Ce que tu vois sur le graphique :

  • Ligne bleue épaisse 💙 : le TSI principal, qui suit le momentum du marché

  • Ligne rouge épaisse ❤️ : le signal qui suit de près (parfait pour repérer les croisements)

  • Petites barres bleues fines 📊 : qui partent de la ligne zéro jusqu'à la ligne bleue

  • Ligne grise pointillée au milieu ➖ : le zéro, pour voir direct quand ça change de camp

Pourquoi c'est pratique au quotidien :

  • L'échelle reste toujours fixe (-0.000001 à +0.000001), pas de surprise ✅

  • Zéro repaint : calculé uniquement sur les barres fermées 🔒

  • Marche sur tous les timeframes (M1 à MN1) ⏰

  • Très léger : n'encrasse pas du tout le terminal ⚡

Ce que tu peux régler facilement :

SignalPeriod = 2     (vitesse du signal rouge) ⚙️
SignalSmooth = 0.2   (lissage du signal) ⚙️

