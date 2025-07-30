Double TMA with Reversal Bands Signals Edition

Wenn Sie derzeit die Double TMA with Bands - Signals Edition verwenden, wurde soeben v4.0 Beta veröffentlicht. Lesen Sie die Release Notes und die aktualisierte Beschreibung für den vollen Umfang der Änderungen.

Es gibt einige bekannte Probleme (siehe Benutzungshinweise), die derzeit bearbeitet werden, und wir würden uns sehr über Ihr Feedback zur Funktionalität und Zuverlässigkeit des Tools freuen.

Bitte helfen Sie uns, dieses Produkt zu verbessern, indem Sie uns Ihr Feedback in den Kommentaren mitteilen und eine Bewertung hinterlassen.

Wenn Sie das Produkt noch nicht besitzen, können Sie es, solange sich v4.0 noch in der Betaphase befindet, mit einem Preisnachlass von 70% ($59) auf den Zielpreis von *$199* erwerben.