Double TMA with Reversal Bands Signals Edition
- Indikatoren
- Clayton Prickett
- Version: 4.0
- Aktualisiert: 8 Dezember 2025
- Aktivierungen: 5
Das technische AnalysetoolDouble TMA with Bands - Signals Edition v4.0 wurde für MetaTrader 5 entwickelt und kombiniert zwei dreieckige gleitende Durchschnitte (TMA) mit ATR-basierten Umkehrzonen, um die Trendrichtung und potenzielle Wendepunkte zu identifizieren. Es beinhaltet eine optionale Indikatorvisualisierung, mehrere Signaltypen und eine flexible Alarmierung, um sicherzustellen, dass Sie den Handel nicht verpassen!
Hinweis des Entwicklers:
Wenn Sie derzeit die Double TMA with Bands - Signals Edition verwenden, wurde soeben v4.0 Beta veröffentlicht. Lesen Sie die Release Notes und die aktualisierte Beschreibung für den vollen Umfang der Änderungen.
Es gibt einige bekannte Probleme (siehe Benutzungshinweise), die derzeit bearbeitet werden, und wir würden uns sehr über Ihr Feedback zur Funktionalität und Zuverlässigkeit des Tools freuen.
Bitte helfen Sie uns, dieses Produkt zu verbessern, indem Sie uns Ihr Feedback in den Kommentaren mitteilen und eine Bewertung hinterlassen.
Wenn Sie das Produkt noch nicht besitzen, können Sie es, solange sich v4.0 noch in der Betaphase befindet, mit einem Preisnachlass von 70% ($59) auf den Zielpreis von *$199* erwerben.
v4.0 Versionshinweise
Wichtigste Merkmale
- Sieben Signaltypen: (statt bisher 4) Fortsetzung, Umkehrzone, Umkehr mit hoher Wahrscheinlichkeit, Preis/TMA-Kreuzung, vollständige Konfluenz, VolStop Trend-Flash und TMA Fast/Slow-Kreuzung.
- VolStop Trend-Engine: ATR-basierter nachlaufender Trendfilter mit eigener Signalfamilie und Bestätigungsbalken.
Technische Verbesserungen
- UI und Signallogik wurden getrennt: TMA Slope-Schwellenwerte für Linienfarben, Epsilon-Bänder für tatsächliche Signalberechnungen.
- Steuerung der Steigungsempfindlichkeit: Neutrale Band-Epsilons pro Linie plus optionale Hysterese für Einstiegs- und Ausstiegsschwellen.
- Anti-Noise-Crossover-Engine: Bestätigungsbalken, minimaler TMA-Abstand, Steigungsprüfungen und Optionen, die nur geschlossene Balken zulassen.
- ADX-Gating für Zusammenfluss: ADX + DI+/DI- Mindestwerte für Signale vom Typ 5 mit hoher Wahrscheinlichkeit.
- Signalbegrenzung pro Typ: Obergrenzen pro Trend für jede Signalfamilie mit trendbasierten Rücksetzern.
- Verfeinerte Alarme und Benachrichtigungen: globale und Unit-Level-Toggles und Limiter.
Kernkonzept
- Haupttrend (TMA Slow): breiter direktionaler Filter und Hauptstrukturreferenz.
- Kleiner Trend (TMA Fast): reaktionsschnelle Signallinie für das Timing von Einstiegen und kleinen Trendverschiebungen.
- ATR Reversal Zones: langsame TMA-Bänder (und optionale zusätzliche Bänder), in denen der Preis oft reagiert oder sich erschöpft.
- VolStop Trend-Filter: ATR-basierte Trailing-Linie, die aktive Trendbeine und Umkehrpunkte definiert.
- Multi-Timeframe-Ansicht: kompakte Panels, die Haupt- und Nebentrends über verschiedene Timeframes hinweg zusammenfassen.
Wichtigste Merkmale
- Sieben Einstiegssignal-Familien plus konfigurierbare Ausstiegs- und Minor-Trendwechsel-Signale.
- Optionale Heikin Ashi und VolStop Overlays für eine umfassendere visuelle Trendbestätigung.
- Flexible Steigungssteuerung mit Epsilon-Bändern, Hysterese und Crossover-Persistenzfiltern.
Eingabe-Parameter
TMA Slow Einstellungen
|Name der Eingabe
|Standardwert
|Beschreibung
|Langsamer TMA-Zeitraum
|200
|Wichtiger (langsamer) TMA-Zeitraum für den Haupttrend.
|TMA Slow Bands Glättungsperiode
|300
|ATR-Glättungsperiode für langsame TMA-Bänder (höher = glattere Bänder, mehr Verzögerung).
|ATR-Multiplikator von TMA Slow
|5.0
|ATR-Multiplikator, mit dem die wichtigsten oberen/unteren langsamen TMA-Bänder gebildet werden.
|TMA Slow Steigungsanpassung
|200
|Lookback-Länge für die Berechnung der langsamen Steigung.
|TMA Slow Redraw
|Ja
|Langsames TMA-Redraw zulassen (geringere Verzögerung, kann historische Werte neu zeichnen).
|TMA Slow Line anzeigen
|Ja
|Zeigt die langsame TMA-Linie auf dem Chart an.
TMA Fast Einstellungen
|Name der Eingabe
|Standardwert
|Beschreibung
|TMA-Fast-Periode
|26
|Kleine (schnelle) TMA-Periode; dient als Signalleitung.
|TMA Schnelle Steigungsanpassung
|26
|Lookback-Länge für die schnelle Steigungsberechnung.
|TMA Schnelles Neuzeichnen
|Nein
|Erlaubt schnelles TMA-Redraw (weniger Verzögerung, kann neu gezeichnet werden), wenn aktiviert.
|TMA Fast Line anzeigen
|Ja
|Zeigt die schnelle TMA-Linie auf dem Diagramm an.
TMA Schwellenwerte für neutralen Zustand (UI)
|Name der Eingabe
|Standardwert
|Beschreibung
|TMA Schwellenwert für langsamen Trend
|0.00
|Schwellenwert für langsame Steigung, der für den UI-Trendstatus verwendet wird (nur Färbung).
|TMA Schneller Trend-Schwellenwert
|0.0
|Schwellenwert für schnelle Neigung, der für den UI-Trendstatus verwendet wird (nur Färbung).
Hinweis: Die TMA-Schwellenwerte für langsam/schnell steuern die Linienfarben (grün/magenta/grau). Signalberechnungen verwenden die Epsilon-Werte im Abschnitt Neigungsempfindlichkeit, nicht diese Schwellenwerte.
Steigungsempfindlichkeit (Signalberechnungen)
|Name der Eingabe
|Standardwert
|Beschreibung
|Schnelle Steilheit Neutrales Band Epsilon
|0.0
|Breite des neutralen Bandes für schnelle Steigung; höher = weniger, sauberere Signale.
|Neutrales Band mit langsamer Steigung Epsilon
|0.0
|Neutrale Bandbreite für langsame Steigung; steuert die Trendklassifizierung.
|Hysterese-Schwellenwerte verwenden
|Nein
|Verwenden Sie unterschiedliche Eintritts- und Austrittsschwellen, um ein Umkippen des Signals zu verhindern.
|Trendschwelle eingeben
|0.03
|Die Steigung muss diesen Wert überschreiten, um einen Trendzustand zu erreichen.
|Schwellenwert für das Verlassen der Neutralität
|0.015
|Die Steigung muss unter diesen Wert fallen, um einen Trendzustand zu verlassen.
Zusätzliche ATR-Bänder
|Name der Eingabe
|Standardwert
|Beschreibung
|Extra ATR-Bänder anzeigen
|Nein
|Zeichnet zusätzliche ATR-Bänder um die langsame TMA (verbraucht mehr CPU).
|Extra Band 1 Multiplikator
|1.0
|Multiplikator relativ zum langsamen Haupt-ATR-Band für Extraband 1.
|Extra Band 2 Multiplikator
|2.0
|Multiplikator im Verhältnis zum langsamen ATR-Hauptband für Extraband 2.
|Extra Band 3 Multiplikator
|3.0
|Multiplikator im Verhältnis zum langsamen ATR-Hauptband für das Extraband 3.
|Extra Band 4 Multiplikator
|4.0
|Multiplikator im Verhältnis zum langsamen ATR-Hauptband für das Extraband 4.
|Extra Band 5 Multiplikator
|5.0
|Multiplikator im Verhältnis zum langsamen ATR-Hauptband für das Extraband 5.
|Extra Band 6 Multiplikator
|6.0
|Multiplikator im Verhältnis zum langsamen ATR-Hauptband für das Extraband 6.
|Extra Band 7 Multiplikator
|7.0
|Multiplikator relativ zum langsamen ATR-Hauptband für das Extraband 7.
Haupteingabesignale (Global)
|Eingabe-Name
|Standardwert
|Beschreibung
|Signal Bestätigungsbalken
|0
|Bars, die auf die Signalbestätigung warten (0 = aktueller Bar).
|Buy/Sell-Entry-Signale anzeigen
|Ja
|Hauptschalter, um alle Einstiegssignalpfeile anzuzeigen.
Signaltyp 1
|Name der Eingabe
|Standardwert
|Beschreibung
|Signaltyp 1 Aktivieren
|Nein
|Aktiviert Signale des Typs 1: Preis gegen den Haupttrend + kleiner Trendwechsel + Zusammenfluss des Haupttrends.
|Signaltyp 1 Kaufpfeil Code
|241
|Wingdings-Pfeilcode für Kaufsignale vom Typ 1.
|Signaltyp 1 Verkaufspfeil-Code
|242
|Pfeilcode in Wingdings für Verkaufssignale vom Typ 1.
|Max Typ 1 Signale pro Trend
|1
|Maximal zulässige Anzahl von Signalen des Typs 1 pro Trend (0 = unbegrenzt).
Signal-Typ 2
|Name der Eingabe
|Standardwert
|Beschreibung
|Signaltyp 2 Freigabe
|Nein
|Aktivieren Sie Signale vom Typ 2: Preis schließt in der Umkehrzone + TMA Fast in der Umkehrzone + Bestätigung des kleinen Trends.
|Signaltyp 2 Kaufpfeil Code
|233
|Wingdings-Pfeilcode für Kaufsignale vom Typ 2.
|Signaltyp 2 Verkaufspfeil Code
|234
|Pfeilcode in Wingdings für Verkaufssignale vom Typ 2.
|Max Typ 2 Signale pro Trend
|1
|Maximal zulässige Anzahl von Signalen des Typs 2 pro Trend (0 = unbegrenzt).
Signal-Typ 3
|Name der Eingabe
|Standardwert
|Beschreibung
|Signaltyp 3 Freigabe
|Nein
|Aktiviert Typ 3 Umkehrsignale mit hoher Wahrscheinlichkeit (Einstieg + Ausstieg auf derselben Kerze).
|Signaltyp 3 Kauf-Pfeil Code
|177
|Wingdings-Pfeilcode für Kaufsignale vom Typ 3.
|Signal Typ 3 Verkaufspfeil Code
|177
|Wingdings Pfeilcode für Typ 3 Verkaufssignale.
|Max Typ 3 Signale pro Trend
|1
|Maximal zulässige Anzahl von Signalen des Typs 3 pro Trend (0 = unbegrenzt).
Signal-Typ 4
|Name der Eingabe
|Standardwert
|Beschreibung
|Signaltyp 4 Aktivieren
|Nein
|Aktiviert Signale vom Typ 4: Der Preis öffnet auf einer Seite des TMA Slow und schließt auf der anderen.
|Signaltyp 4 Kauf-Pfeil Code
|170
|Wingdings-Pfeilcode für Kaufsignale vom Typ 4.
|Signaltyp 4 Verkaufspfeil-Code
|170
|Wingdings Pfeilcode für Typ 4 Verkaufssignale.
|Max. Typ 4 Signale pro Trend
|1
|Maximal zulässige Anzahl von Signalen des Typs 4 pro Trend (0 = unbegrenzt).
Signal-Typ 5
|Name der Eingabe
|Standardwert
|Beschreibung
|Signaltyp 5 Aktivieren
|Nein
|Aktiviert Signale vom Typ 5: TMA Fast + TMA Slow + VolStop + Heikin Ashi + ADX + DI confluence.
|Signaltyp 5 Kaufpfeil Code
|200
|Wingdings Pfeilcode für Typ 5 Kaufsignale.
|Signal Typ 5 Verkaufspfeil Code
|202
|Wingdings Pfeilcode für Typ 5 Verkaufssignale.
|Max. Typ 5 Signale pro Trend
|1
|Maximale Anzahl von Typ 5 Signalen, die pro VolStop Trend erlaubt sind (0 = unbegrenzt).
|Typ 5 Erfordert Preis über/unter TMA Slow
|Ja
|Erfordert, dass der Preis in der Richtung des Signals über/unter TMA Slow liegt.
|Typ 5 Signalverzögerung
|1
|Balken zur Verzögerung des Signals Typ 5 (0 = gleicher Balken, 1 = nächster Balken, usw.).
Signal Typ 6
|Name der Eingabe
|Standardwert
|Beschreibung
|Signaltyp 6 Freigabe
|Nein
|Aktiviert Signale vom Typ 6, wenn VolStop Trends in Übereinstimmung mit TMA Slow schaltet.
|Signaltyp 6 Kauf-Pfeil Code
|233
|Wingdings-Pfeilcode für Kaufsignale vom Typ 6.
|Signal Typ 6 Verkaufspfeil Code
|234
|Wingdings Pfeilcode für Typ 6 Verkaufssignale.
|Max. Typ 6 Signale pro Trend
|3
|Maximale Anzahl von Typ 6 Signalen, die pro VolStop Trend erlaubt sind (0 = unbegrenzt).
|Typ 6 erfordert TMA Slow Confluence
|Ja
|Erfordert, dass TMA Slow mit dem VolStop-Trend für Signale des Typs 6 übereinstimmt.
|Typ 6 VolStop Bestätigungsbalken
|1
|Bars VolStop-Trend muss anhalten, bevor Signale vom Typ 6 bestätigt werden.
Signaltyp 7
|Name der Eingabe
|Standardwert
|Beschreibung
|Signaltyp 7 Aktivieren
|Ja
|Aktiviert Typ 7 Anti-Repainting Crossover-Signale zwischen TMA Fast und TMA Slow.
|Signaltyp 7 Kaufen Pfeil Code
|164
|Wingdings-Pfeilcode für Kaufsignale vom Typ 7.
|Signaltyp 7 Verkaufspfeil-Code
|164
|Wingdings Pfeilcode für Typ 7 Verkaufssignale.
|Max. Typ 7 Signale pro Trend
|0
|Maximale Anzahl von Typ 7 Signalen, die pro Trend erlaubt sind (0 = unbegrenzt).
|Typ 7 Crossover Bestätigungsbalken
|0
|Bars Crossover muss vor einem Typ 7 Signal gültig bleiben (0 = sofort).
|Typ 7 Mindest-TMA-Abstand
|0.0001
|Mindestabstand zwischen TMA Fast und TMA Slow, der für ein Crossover-Signal erforderlich ist.
|Typ 7 Erfordert konsistente Steigungen
|Nein
|Beide TMA-Neigungen müssen mit der Signalrichtung übereinstimmen.
|Typ 7 Nur geschlossener Balken
|Ja
|Erkennen Sie nur Kreuzungen auf geschlossenen Schienen (Anti-Repainting).
|Typ 7 Nachleuchtende Balken
|1
|Bars, in denen der Crossover bestehen muss, bevor ein Typ-7-Signal bestätigt wird.
ADX-Einstellungen (für Signale vom Typ 5)
|Name der Eingabe
|Standardwert
|Beschreibung
|ADX Zeitraum
|14
|Periode für die ADX-Berechnung, die bei Typ-5-Zusammenflüssen verwendet wird.
|Minimaler ADX-Wert
|25.0
|ADX-Mindestwert, der erforderlich ist, um den Markt als tendenziell zu behandeln.
|Minimale DI+/DI--Differenz
|5.0
|Mindestdifferenz zwischen DI+ und DI- zur Bestätigung der Richtungsstärke.
Ausstiegs-/kleine Trendwechsel-Signale
|Name der Eingabe
|Standardwert
|Beschreibung
|Ausstiegssignale anzeigen
|Ja
|Anzeige kleinerer Trendwechsel / Ausstiegspfeile basierend auf Preis vs. TMA Slow.
|Ausstiegssignal Cooldown-Balken
|26
|Mindesttakte zwischen Ausstiegssignalen, um Unordnung zu vermeiden.
|Ausstiegs-Buy-Pfeil-Code
|222
|Wingdings-Pfeilcode für Bull→Bear kleiner Trendwechsel (Kaufausstieg).
|Exit Sell Arrow Code
|221
|Wingdings-Pfeilcode für Bear→Bull kleiner Trendwechsel (Sell Exit).
Benachrichtigungen
|Name der Eingabe
|Standardwert
|Beschreibung
|Benachrichtigungen senden
|Ja
|Aktivieren Sie Pop-ups für Plattformwarnungen bei Signalen.
|Push-Benachrichtigungen senden
|Ja
|Push-Benachrichtigungen an die mobile App senden.
|Neuer Balken-Alarm
|Nein
|Jedes Mal einen Alarm auslösen, wenn ein neuer Takt geöffnet wird.
|Testbenachrichtigung bei Init senden
|Nein
|Senden Sie eine Testbenachrichtigung, wenn der Indikator initialisiert wird.
Trendpanels und Visualisierung
|Name der Eingabe
|Standardwert
|Beschreibung
|Haupttrendpanel anzeigen
|Ja
|Anzeige des Multi-Timeframe-Haupttrend-Panels.
|Neben-Trend-Panel anzeigen
|Ja
|Anzeige des Multi-Timeframe-Panels für den Nebentrend.
|Panel-Eckposition
|Unten links
|Chartecke, in der die Panels verankert sind.
|Haupttrend-Panel X-Offset
|10
|Horizontaler Offset (Pixel) für das Haupttrendpanel.
|Haupttrendpanel Y-Versatz
|80
|Vertikaler Versatz (Pixel) für das Haupttrendpanel.
|Neben-Trend-Panel X-Offset
|10
|Horizontaler Versatz (Pixel) für das Neben-Trend-Panel.
|Y-Offset für das Neben-Trend-Panel
|30
|Vertikaler Versatz (Pixel) für das Nebentrend-Panel.
|Bull Trend Farbe
|Limone
|Diese Farbe wird verwendet, um den Aufwärtstrend in den Panels anzuzeigen.
|Bären-Trend Farbe
|Magenta
|Diese Farbe wird verwendet, um einen Abwärtstrend in den Panels anzuzeigen.
Heikin Ashi
|Name der Eingabe
|Standardwert
|Beschreibung
|Heikin Ashi-Kerzen anzeigen
|Ja
|Überlagert die Heikin Ashi-Kerzen auf dem Hauptdiagramm.
VolStop-Einstellungen
|Name der Eingabe
|Standardwert
|Beschreibung
|VolStop-Linie anzeigen
|Ja
|Zeigt die VolStop-Trailing-Trendlinie im Diagramm an.
|VolStop ATR Zeitraum
|26
|ATR-Periode, die von der VolStop-Berechnung verwendet wird.
|VolStop-Quellpreis
|Schlusskurs
|Preisart, die für VolStop verwendet wird (z. B. Schlusskurs).
|VolStop ATR-Multiplikator
|3.0
|ATR-Multiplikator, der den Abstand des VolStop vom Kurs steuert.
Typische Anwendungen
- Trendfolge: Handel in Richtung des Haupttrends, wenn sich der Nebentrend ausrichtet.
- Reversal Trading: Konzentration auf Signale innerhalb von Umkehrzonen.
- Scalping oder Swing: Passen Sie Perioden und Bestätigungen an den Zeitrahmen an.
Technische Details
- Plattform: MetaTrader 5
- Zeitrahmen: Beliebig
- Märkte: Forex, Indizes, Rohstoffe, Kryptowährungen
- Betrieb: historische und Live-Charts
- Implementierung: keine DLL-Aufrufe; verwendet keine externe WebRequest.
Hinweise zur Verwendung
Hinweise zur Produktverwendung:
- Um Signale vom Typ 3 verwenden zu können, müssen Sie mindestens Signale vom Typ 2 und Exit-Signale für die korrekte Berechnung von Signalen vom Typ 3 aktivieren.
Bekannte Probleme:
- Signale vom Typ 1 funktionieren nicht
- Der Begrenzer für maximale Signale vom Typ 6 funktioniert nicht
- UI-Problem beim Deaktivieren der Hikin-Ashi-Kerzen (vorübergehende Lösung - lassen Sie die Hikin-Ashi-Kerzen auf der Registerkarte Eingaben aktiviert und setzen Sie die Hikin-Ashi-Kerzenfarben auf der Registerkarte Farben auf Keine)
*Es gibt keinen festgelegten Zeitrahmen für die Entwicklung der Fehlerbehebung, aber die Fehler werden vor der Preiserhöhung behoben.
I want to congratulate the developer on this improved version. I highly recommend the signals edition of this great indicator. Well planned and structured product. Fully functional and user-friendly interface. Finally, it is an intuitive tool to track the market trend and its many opportunities of reversals. Great work. Hope to have soon the EA version of this indicator.