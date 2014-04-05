True strength index mt5

TrueStrength Oscilador v1.00

Lo que se ve en el gráfico:

  • Línea azul gruesa 💙 : TSI principal, sigue el impulso del mercado

  • Línea roja gruesa ❤️: línea de señal (perfecta para detectar cruces)

  • Barras az ulesfinas 📊: desde la línea cero hasta la línea azul

  • Línea gris discontinua en el centro ➖: nivel cero, fácil de detectar cambios de dirección

Por qué es práctico todos los días:

  • Escalasiempre fija ( de -0,000001 a +0,000001), sin sorpresas ✅

  • Repintado cero: calculado sólo en barras cerradas 🔒

  • Funciona entodos los marcos temporales ( M1 a MN1) ⏰

  • Muy ligero: no ralentiza tu terminal ⚡

Lo que puedes ajustar fácilmente:

SignalPeriod = 2 (velocidad de la línea roja de la señal) ⚙️
SignalSmooth = 0.2 (suavizado de la señal) ⚙️

