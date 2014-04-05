True strength index mt5
- Indicadores
- Vincent Albert Feugier
- Versión: 1.0
- Activaciones: 20
TrueStrength Oscilador v1.00
Lo que se ve en el gráfico:
Línea azul gruesa 💙 : TSI principal, sigue el impulso del mercado
Línea roja gruesa ❤️: línea de señal (perfecta para detectar cruces)
-
Barras az ulesfinas 📊: desde la línea cero hasta la línea azul
Línea gris discontinua en el centro ➖: nivel cero, fácil de detectar cambios de dirección
Por qué es práctico todos los días:
-
Escalasiempre fija ( de -0,000001 a +0,000001), sin sorpresas ✅
Repintado cero: calculado sólo en barras cerradas 🔒
Funciona entodos los marcos temporales ( M1 a MN1) ⏰
Muy ligero: no ralentiza tu terminal ⚡
Lo que puedes ajustar fácilmente: