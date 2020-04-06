Gold EMA Cross - Trading de Tendencia Automatizado para el ORO

Gold EMA Cross es un Asesor Experto automatizado diseñado específicamente para el ORO (XAUUSD), basado en una estrategia multi-marco de tiempo EMA Cross combinada con una estricta gestión del riesgo.

Simplemente conecte el EA a un gráfico de ORO y deje que el sistema analice el mercado, abra operaciones y gestione Stop Loss y Take Profit automáticamente.

Estrategia principal

Cruce de EMA en el marco de tiempo de señal

Utiliza EMA Rápida (21) y EMA Lenta (55) para detectar el impulso del mercado.

Señal de COMPRA cuando la EMA Rápida cruza por encima de la EMA Lenta.

Señal de VENTA cuando la EMA Rápida cruza por debajo de la EMA Lenta.

Funciona en el marco de tiempo de la señal (por defecto: M5).

Filtro de Tendencia con EMA 200

Utiliza la EMA Tendencia (200) en un marco de tiempo superior (por defecto: M30).

Las operaciones de COMPRA sólo se permiten cuando el precio está por encima de la EMA 200.

Las operaciones de VENTA sólo se permiten cuando el precio está por debajo de la EMA 200.

Este filtro ayuda a evitar señales falsas y reduce la caída durante los mercados laterales.

Gestión inteligente del riesgo

Stop Loss y Take Profit flexibles

Soporta SL/TP basados en ATR : Periodo ATR y Multiplicador ATR ajustables. El Stop Loss se adapta a la volatilidad del mercado. El Take Profit se calcula utilizando un Risk-Reward Ratio (RRR) personalizable.

Alternativamente, los usuarios pueden cambiar a SL/TP fijos en puntos.

Cálculo automático del lote

Cuando FixedLot = 0 , el EA: Calcula el tamaño del lote basado en RiskPercent (% del saldo de la cuenta) . Mantiene el riesgo consistente a través de diferentes tamaños de cuenta.

También está disponible la opción de Lote Fijo Manual.

Seguridad y control de las operaciones

Una operación cada vez

El EA sólo permite una posición abierta por símbolo .

Evita la sobreoperación y la exposición excesiva, especialmente importante para el ORO.

Filtro de operaciones basado en la hora (GMT)

Los usuarios pueden definir la hora de inicio y la hora de finalización ( GMT ) .

Ayuda a evitar la baja liquidez o las horas de negociación desfavorables.

El filtro horario puede desactivarse poniendo ambos valores a cero.

Funciones visuales y de alerta

Visualización clara de gráficos

Dibuja en el gráfico Precio de entrada Stop Loss Toma de beneficios

Hace que la lógica de la estrategia sea fácil de verificar y supervisar en tiempo real.

Alertas

Alertas opcionales cuando se producen señales de COMPRA o VENTA.

Pueden activarse o desactivarse según las preferencias del usuario.

Configuración recomendada para GOLD

Ajustes por defecto optimizados

EMA Rápida: 21

EMA Lenta: 55

EMA Tendencia: 200

Periodo de señal: M5

Periodo de tendencia: M30

Periodo ATR: 14

Multiplicador ATR: 2.5

Riesgo por operación: 1%.

Relación riesgo-recompensa: 1:3

Horario: 07 - 23 GMT

¿Para quién es este EA?

Gold EMA Cross es adecuado si usted:

Opera con ORO siguiendo la tendencia .

Prefiere el riesgo controlado y la lógica limpia sobre el trading agresivo.

Quiere un sistema totalmente automatizado con mínima intervención manual.

Evita estrategias como la martingala o la rejilla.

Notas Importantes

Este EA está diseñado y optimizado para XAUUSD (ORO) .

Realice siempre backtest y forward test en una cuenta demo antes de utilizar fondos reales.

Los resultados de las operaciones dependen de las condiciones del mercado y de los ajustes de riesgo definidos por el usuario.

Conclusión

Gold EMA Cross es un EA de ORO limpio, disciplinado y profesional, que se centra en entradas de alta calidad, confirmación de tendencia sólida y gestión de riesgos estricta.

Es una excelente opción para los traders que quieren una estrategia fiable de EMA Cross automatizada de forma segura y transparente.