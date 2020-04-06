Gold EMA Cross
- Asesores Expertos
- Nguyen Chung
- Versión: 1.1
- Actualizado: 22 diciembre 2025
- Activaciones: 5
Gold EMA Cross - Trading de Tendencia Automatizado para el ORO
Gold EMA Cross es un Asesor Experto automatizado diseñado específicamente para el ORO (XAUUSD), basado en una estrategia multi-marco de tiempo EMA Cross combinada con una estricta gestión del riesgo.
Simplemente conecte el EA a un gráfico de ORO y deje que el sistema analice el mercado, abra operaciones y gestione Stop Loss y Take Profit automáticamente.
Estrategia principal
Cruce de EMA en el marco de tiempo de señal
-
Utiliza EMA Rápida (21) y EMA Lenta (55) para detectar el impulso del mercado.
-
Señal deCOMPRA cuando la EMA Rápida cruza por encima de la EMA Lenta.
-
Señal deVENTA cuando la EMA Rápida cruza por debajo de la EMA Lenta.
-
Funciona en el marco de tiempo de la señal (por defecto: M5).
Filtro de Tendencia con EMA 200
-
Utiliza la EMA Tendencia (200) en un marco de tiempo superior (por defecto: M30).
-
Las operaciones de COMPRA sólo se permiten cuando el precio está por encima de la EMA 200.
-
Las operaciones de VENTA sólo se permiten cuando el precio está por debajo de la EMA 200.
-
Este filtro ayuda a evitar señales falsas y reduce la caída durante los mercados laterales.
Gestión inteligente del riesgo
Stop Loss y Take Profit flexibles
-
Soporta SL/TP basados en ATR:
-
Periodo ATR y Multiplicador ATR ajustables.
-
El Stop Loss se adapta a la volatilidad del mercado.
-
El Take Profit se calcula utilizando un Risk-Reward Ratio (RRR) personalizable.
-
-
Alternativamente, los usuarios pueden cambiar a SL/TP fijos en puntos.
Cálculo automático del lote
-
Cuando FixedLot = 0, el EA:
-
Calcula el tamaño del lote basado en RiskPercent (% del saldo de la cuenta).
-
Mantiene el riesgo consistente a través de diferentes tamaños de cuenta.
-
-
También está disponible la opción de Lote Fijo Manual.
Seguridad y control de las operaciones
Una operación cada vez
-
El EA sólo permite una posición abierta por símbolo.
-
Evita la sobreoperación y la exposición excesiva, especialmente importante para el ORO.
Filtro de operaciones basado en la hora (GMT)
-
Los usuarios pueden definir la hora de inicio y la hora de finalización (GMT).
-
Ayuda a evitar la baja liquidez o las horas de negociación desfavorables.
-
El filtro horario puede desactivarse poniendo ambos valores a cero.
Funciones visuales y de alerta
Visualización clara de gráficos
-
Dibuja en el gráfico
-
Precio de entrada
-
Stop Loss
-
Toma de beneficios
-
-
Hace que la lógica de la estrategia sea fácil de verificar y supervisar en tiempo real.
Alertas
-
Alertas opcionales cuando se producen señales de COMPRA o VENTA.
-
Pueden activarse o desactivarse según las preferencias del usuario.
Configuración recomendada para GOLD
Ajustes por defecto optimizados
-
EMA Rápida: 21
-
EMA Lenta: 55
-
EMA Tendencia: 200
-
Periodo de señal: M5
-
Periodo de tendencia: M30
-
Periodo ATR: 14
-
Multiplicador ATR: 2.5
-
Riesgo por operación: 1%.
-
Relación riesgo-recompensa: 1:3
-
Horario: 07 - 23 GMT
¿Para quién es este EA?
Gold EMA Cross es adecuado si usted:
-
Opera con ORO siguiendo la tendencia.
-
Prefiere el riesgo controlado y la lógica limpia sobre el trading agresivo.
-
Quiere un sistema totalmente automatizado con mínima intervención manual.
-
Evita estrategias como la martingala o la rejilla.
Notas Importantes
-
Este EA está diseñado y optimizado para XAUUSD (ORO).
-
Realice siempre backtest y forward test en una cuenta demo antes de utilizar fondos reales.
-
Los resultados de las operaciones dependen de las condiciones del mercado y de los ajustes de riesgo definidos por el usuario.
Conclusión
Gold EMA Cross es un EA de ORO limpio, disciplinado y profesional, que se centra en entradas de alta calidad, confirmación de tendencia sólida y gestión de riesgos estricta.
Es una excelente opción para los traders que quieren una estrategia fiable de EMA Cross automatizada de forma segura y transparente.