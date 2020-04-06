Gold EMA Cross

Gold EMA Cross - Trading de Tendencia Automatizado para el ORO

Gold EMA Cross es un Asesor Experto automatizado diseñado específicamente para el ORO (XAUUSD), basado en una estrategia multi-marco de tiempo EMA Cross combinada con una estricta gestión del riesgo.
Simplemente conecte el EA a un gráfico de ORO y deje que el sistema analice el mercado, abra operaciones y gestione Stop Loss y Take Profit automáticamente.

Estrategia principal

Cruce de EMA en el marco de tiempo de señal

  • Utiliza EMA Rápida (21) y EMA Lenta (55) para detectar el impulso del mercado.

  • Señal deCOMPRA cuando la EMA Rápida cruza por encima de la EMA Lenta.

  • Señal deVENTA cuando la EMA Rápida cruza por debajo de la EMA Lenta.

  • Funciona en el marco de tiempo de la señal (por defecto: M5).

Filtro de Tendencia con EMA 200

  • Utiliza la EMA Tendencia (200) en un marco de tiempo superior (por defecto: M30).

  • Las operaciones de COMPRA sólo se permiten cuando el precio está por encima de la EMA 200.

  • Las operaciones de VENTA sólo se permiten cuando el precio está por debajo de la EMA 200.

  • Este filtro ayuda a evitar señales falsas y reduce la caída durante los mercados laterales.

Gestión inteligente del riesgo

Stop Loss y Take Profit flexibles

  • Soporta SL/TP basados en ATR:

    • Periodo ATR y Multiplicador ATR ajustables.

    • El Stop Loss se adapta a la volatilidad del mercado.

    • El Take Profit se calcula utilizando un Risk-Reward Ratio (RRR) personalizable.

  • Alternativamente, los usuarios pueden cambiar a SL/TP fijos en puntos.

Cálculo automático del lote

  • Cuando FixedLot = 0, el EA:

    • Calcula el tamaño del lote basado en RiskPercent (% del saldo de la cuenta).

    • Mantiene el riesgo consistente a través de diferentes tamaños de cuenta.

  • También está disponible la opción de Lote Fijo Manual.

Seguridad y control de las operaciones

Una operación cada vez

  • El EA sólo permite una posición abierta por símbolo.

  • Evita la sobreoperación y la exposición excesiva, especialmente importante para el ORO.

Filtro de operaciones basado en la hora (GMT)

  • Los usuarios pueden definir la hora de inicio y la hora de finalización (GMT).

  • Ayuda a evitar la baja liquidez o las horas de negociación desfavorables.

  • El filtro horario puede desactivarse poniendo ambos valores a cero.

Funciones visuales y de alerta

Visualización clara de gráficos

  • Dibuja en el gráfico

    • Precio de entrada

    • Stop Loss

    • Toma de beneficios

  • Hace que la lógica de la estrategia sea fácil de verificar y supervisar en tiempo real.

Alertas

  • Alertas opcionales cuando se producen señales de COMPRA o VENTA.

  • Pueden activarse o desactivarse según las preferencias del usuario.

Configuración recomendada para GOLD

Ajustes por defecto optimizados

  • EMA Rápida: 21

  • EMA Lenta: 55

  • EMA Tendencia: 200

  • Periodo de señal: M5

  • Periodo de tendencia: M30

  • Periodo ATR: 14

  • Multiplicador ATR: 2.5

  • Riesgo por operación: 1%.

  • Relación riesgo-recompensa: 1:3

  • Horario: 07 - 23 GMT

¿Para quién es este EA?

Gold EMA Cross es adecuado si usted:

  • Opera con ORO siguiendo la tendencia.

  • Prefiere el riesgo controlado y la lógica limpia sobre el trading agresivo.

  • Quiere un sistema totalmente automatizado con mínima intervención manual.

  • Evita estrategias como la martingala o la rejilla.

Notas Importantes

  • Este EA está diseñado y optimizado para XAUUSD (ORO).

  • Realice siempre backtest y forward test en una cuenta demo antes de utilizar fondos reales.

  • Los resultados de las operaciones dependen de las condiciones del mercado y de los ajustes de riesgo definidos por el usuario.

Conclusión

Gold EMA Cross es un EA de ORO limpio, disciplinado y profesional, que se centra en entradas de alta calidad, confirmación de tendencia sólida y gestión de riesgos estricta.
Es una excelente opción para los traders que quieren una estrategia fiable de EMA Cross automatizada de forma segura y transparente.


Productos recomendados
Bull Bat
Ryuki Ohno
Asesores Expertos
Este Asesor Experto (EA) utiliza una lógica simple pero sólida basada en la distancia entre las medias móviles exponenciales de corto y largo plazo (EMA20 y EMA200), así como en la detección del cruce del precio con la EMA200 para abrir posiciones en la dirección de la tendencia. Está diseñado para capturar movimientos amplios en mercados con tendencias fuertes, operando a favor de la tendencia. Parámetros recomendados: Par de divisas: USDJPY Marco temporal: H1 (ajustable tras realizar backtests
Sir Stoch and Commodities
Sergio Izquierdo Rodriguez
Asesores Expertos
Asesor Experto que funciona en momentos de alto contraste empleado el indicador estocástico y el indicador comodity index, empleando para la salida de las operaciones los puntos de sobrecompra o sobreventa o indicación ADX. También cuenta para activar a voluntad un control de stoploss que funciona por diferencia de porcentaje en el precio, con un escalado de lote progresivo a medida que se incrementa el balance, no pierde de vista el margen de llamada de la cuenta. Aprenda qué parámetros ofrecen
Phoenix Trend MT5
The Hung Ngo
Asesores Expertos
Phoenix Trend MT5 - Rejilla de Seguimiento de Tendencia ATR y Asesor Experto DCA Phoenix Trend MT5 es una rejilla de seguimiento de tendencia automatizada y DCA (dollar-cost averaging) Asesor Experto para MetaTrader 5. Combina un filtro de tendencia de media móvil en un marco temporal superior con una cuadrícula dinámica basada en ATR y una lógica de toma de beneficios de la cesta. El EA está destinado a los operadores que ya entienden los beneficios y riesgos de la cuadrícula / DCA y que acepta
GoldXpert
Orifox Technologies Private Limited
Asesores Expertos
GoldXpert EA - Asesor Experto Multiestrategia en Oro GoldXpert EA es un sistema de trading potente y totalmente automatizado diseñado para operar con oro (XAU/USD). Integra múltiples estrategias de trading, incluyendo seguimiento de tendencia, scalping, breakout y reversión a la media, para adaptarse a las diferentes condiciones del mercado. El EA GoldXpert es perfecto para los operadores que buscan una solución inteligente, adaptable y rentable para operar con oro. Opera sólo en XAUUSD. Funcion
GOLD h2 moon
The Trinh Nguyen
Asesores Expertos
Introducción al ORO h2 luna - EA Automatizado Basado en la Estrategia Ichimoku Introducción GOLD h2 moon es un Asesor Experto (EA) programado en MQL5 , diseñado para ejecutar operaciones automatizadas basadas en la estrategia Ichimoku Kinko Hyo . Este EA está optimizado para múltiples pares de divisas y marcos temporales, pero funciona mejor en XAU/USD (Oro) en el marco temporal H2 . Requisitos técnicos: Par de Divisas: XAUUSD (Oro) solamente Marco de tiempo principal: H2 - esto es lo que debe
DCA Guardian
Yulia Azan Sabaeva
Asesores Expertos
EA 100% enfocado a GBPUSD en M15. Estrategia DCA con cesta de hasta 5 órdenes, separación por desvío porcentual y cierre por objetivo de cesta. Incluye dos presets : Funding (conservador): pensado para pasar pruebas de fondeo con baja caída de balance. Turbo (agresivo): mismo algoritmo con tamaño de lote y SL de equity más altos para quien busca más velocidad asumiendo más riesgo. ️ Sin indicadores externos ni filtros de noticias (ejecución pura de precio). ️ SL de equity en % del balance (cor
Bear vs Bull EA MT5
Nguyen Nghiem Duy
Asesores Expertos
Bear vs Bull EA Es un asesor automatizado para la operación diaria del mercado de divisas FOREX en un mercado volátil y tranquilo. Adecuado tanto para traders experimentados como para principiantes. Funciona con cualquier corredor, incluyendo corredores americanos, que requieren FIFO para cerrar principalmente las transacciones previamente abiertas. *Para habilitar el panel, es necesario establecer el parámetro DRAW_INFORMATION = true en la configuración; - Recomendaciones Antes de utilizarlo
Nova WDX Trader
Anita Monus
Asesores Expertos
Nova WDX Trader es una implementación refinada del clásico algoritmo ADX de Wilder para la fuerza de la tendencia, diseñado como una estrategia de negociación disciplinada y automatizada que respeta el impulso, la estructura y el momento. Se basa en la lógica original introducida por Welles Wilder, mejorándola con una ejecución y un control del riesgo modernos. En lugar de reaccionar a la volatilidad a corto plazo, Nova WDX Trader espera la confirmación de la fuerza direccional basada en la fórm
CrossPulse EA
AL MOOSAWI ABDULLAH JAFFER BAQER
Asesores Expertos
¡Bienvenido al mundo del trading de precisión! CrossPulse EA está diseñado con una lógica de negociación detallada para que usted, el trader, disponga de una herramienta dinámica y personalizable. Con un precio de sólo $65, este EA está diseñado para aquellos que desean refinar y optimizar las estrategias de negociación por su cuenta. Por favor, tenga en cuenta que CrossPulse no está pre-optimizado - está construido para ofrecer una base para su optimización, dándole el control total de la estr
LT Moving Average EA
Sie Samuel Roland Youl
Asesores Expertos
¡Potencie sus operaciones con nuestro Asesor Experto de Medias Móviles Super Cargado! ¿Está listo para llevar sus operaciones al siguiente nivel? La Media Móvil es una herramienta favorita de los operadores de todo el mundo, ¡y ahora la hemos llevado un paso más allá! Nuestro AE (Asesor Experto) está diseñado para impulsar su estrategia de operaciones integrando los tres enfoques de medias móviles más populares: Señales de Cruce: Reciba alertas cuando el precio cruce una media móvil. Cruce Doble
The Simple Grid Trader
Pei Hoon Ng
Asesores Expertos
Este sencillo EA de trading de rejilla colocará órdenes de compra limitadas u órdenes stop de compra con toma de beneficios en cada paso basado en el rango de precios dado. El usuario tendrá que introducir los siguientes ajustes: inputUpperRange - Define el precio máximo. Por defecto es ask + 1000 puntos. inputLowerRange - Define el precio bajo, por defecto es ask - 1000 puntos . inputGridLevels - Define el número de niveles (u órdenes) a colocar dentro del rango dado. Por defecto es 10. inputLo
Nezha Huntian HK50
Long Jia Zhang
Asesores Expertos
HK50 Estrategia a corto plazo (2025.03-2025.06) Se trata de un EA de negociación grid de nivel empresarial diseñado específicamente para el índice Hang Seng (HK50), que admite la negociación automatizada multiperiodo. El EA adopta un diseño de parámetros muy simplificado, sólo es necesario establecer el tamaño de lote básico, y todos los parámetros principales están incorporados como valores predeterminados robustos, adecuados para una rápida implementación por parte de instituciones y usuario
Channel Trigger ProfRoboTrading EA
Irina Cherkashina
Asesores Expertos
This universal advisor is based on its own Algorithm, which is an incredibly effective tool due to the simultaneous operation of a trading strategy based on our  Indicator " Channel Sgnals ProfRoboTrading" and our proprietary signal filter system together with the Martingale method, which together work out a very interesting hedging system. Traders are also given the opportunity to set up their own risk management system with two filters to control deposit drawdowns . The advisor's algorithm is
VR Black Box MT5
Vladimir Pastushak
1 (1)
Asesores Expertos
El robot comercial VR Black Box se basa en la popular y probada estrategia de seguimiento de tendencias. A lo largo de varios años, se ha mejorado en las cuentas comerciales reales mediante actualizaciones periódicas y la introducción de nuevas ideas. Gracias a esto, VR Black Box se ha convertido en un robot comercial poderoso y único que puede impresionar tanto a principiantes como a operadores experimentados. Para familiarizarse con el robot y evaluar su eficacia, basta con instalarlo en una c
Breakout Momentum
Haidar, Lionel Haj Ali
5 (2)
Asesores Expertos
Breakout Momentum es un scalper automatizado para EURUSD. Su estrategia aprovecha la "falsa ruptura", el "breakout" y las "incursiones en la liquidez" por encima y por debajo de los precios actuales del mercado. Es efectivo tanto en mercados en racha como en tendencia. Muestra resultados prometedores durante el backtesting utilizando el modo "cada tick basado en tick real". también está probándose en una cuenta real. Comprobar Señal en Vivo en Señal en Vivo 1 - EURUSD ¿Dónde funciona mejor ? L
Range Destroyer
Jonathan Daniel Marion
Asesores Expertos
Launch PROMO: --> for a limited time Download the setfile here . Este asesor experto de scalping MT5 le permite operar cualquier ruptura de rango definida en el tiempo de forma totalmente automatizada. Funciona en todos los corredores y en todos los símbolos, ya sea de divisas, índices, materias primas, etc criptomonedas. NO UTILIZA: Martingala, Grid trading y Hedging. El EA funciona como un breakout mecánico de rango y tiene diferentes filtros para acomodar su estrategia personal de trading
Price Action Trender
Blessing Takura Chirewa
Asesores Expertos
Este robot se basa en una estrategia MACD para mercados en tendencia. La descripción de la estrategia se puede encontrar en el video de youtube adjunto. El vídeo explica la estrategia y muestra un backtest básico y la optimización de algunos símbolos. Se recomienda realizar un backtest y una optimización propios antes de utilizar el robot. El vídeo se puede encontrar en >> https://www.youtube.com/watch?v=wU_XCM_kV0Y&nbsp;
RSI Double Cross
Ihor Koshel
Asesores Expertos
RSI Double Cross Robot es un asesor experto totalmente automatizado basado en un concepto de impulso clásico pero potente: el cruce de dos indicadores RSI con periodos diferentes. El robot identifica los cambios de tendencia y los cambios de impulso del mercado mediante el seguimiento de la interacción entre los valores rápidos y lentos del RSI. Las operaciones sólo se abren cuando aparecen señales direccionales claras, mientras que un filtro de volatilidad incorporado ayuda a evitar condiciones
Arbitrage Triad Pro
Gabriel Lopes Rocha De Moraes
Asesores Expertos
Arbitrage Triad Pro – Inteligencia Avanzada de Arbitraje Triple en el Mercado Forex Arbitrage Triad Pro es un Asesor Experto de última generación que utiliza un sistema inteligente de arbitraje triple para identificar y aprovechar rápidamente oportunidades de beneficio entre diferentes pares de divisas, de forma totalmente automatizada. Diseñado para traders que buscan precisión, consistencia y eficiencia , el EA combina análisis estadístico avanzado, monitoreo de precios en tiempo real y ejecuc
Expert Smart Trend
Ruslan Pishun
3 (6)
Asesores Expertos
El sistema de negociación opera en siete pares y un marco temporal. El Asesor Experto utiliza sistemas de negociación para entradas basadas en tendencias con la ayuda de los indicadores Envelopes y CCI. Cada indicador utiliza hasta cinco periodos para calcular las tendencias. El EA utiliza noticias económicas para calcular los movimientos de precios prolongados. El EA tiene incorporado el filtro inteligente de toma de beneficios adaptable. El robot ha sido optimizado para cada moneda y marco de
Hachidori
Noriyuki Suzuki
5 (1)
Asesores Expertos
El EA Hachidori es un asesor experto de seguimiento de tendencias que realiza compras y ventas al alza. Es compatible con EURUSD, USDJPY, GBPUSD, y AUDUSD , y configura automáticamente los parámetros para el comercio basado en el par de divisas seleccionado en la configuración de EA. Por defecto, su objetivo es un beneficio de alrededor de 3 a 6 pips por operación , pero tiene como objetivo capturar mayores ganancias utilizando un trailing stop en función de los movimientos del mercado. Una vez
FREE
Apt EA MT5
Mohamed Samsudeen
Asesores Expertos
APT - Advance Pivot Trader EA para MT5 (MQL5) Este Asesor Experto funciona totalmente con cálculos matemáticos y algorítmicos y no utiliza estrategias de cuadrícula o martingala , por lo que es adecuado para los operadores que prefieren el trading controlado y sistemático. Timeframe & Risk Guidance Operaciones de bajo riesgo: Plazo recomendado H4 (4 horas) o H8 (8 horas). Operaciones de riesgo medio: Plazo recomendado M30 (30 minutos). Preparado para Prop Firm Este EA está diseñado para trabaja
Indicement MT5
Profalgo Limited
4.04 (26)
Asesores Expertos
¡Bienvenido a Indicement! ¡PROP FIRM LISTO! -> descargar archivos del conjunto   aquí PROMOCIÓN DE LANZAMIENTO: ¡Solo quedan unas pocas copias al precio actual! Precio final: 990$ NEW: Choose 1 EA for FREE! (limited to 2 trading account numbers) Oferta combinada definitiva     ->     haga clic aquí ÚNETE AL GRUPO PÚBLICO:   Haz clic aquí   VERSION 4.0 LIVE RESULTS OLD VERSION FINAL RESULTS INDICEMENT     aporta mis 15 años de experiencia en la creación de algoritmos comerciales profesionales a
Noloss
Stefano Padovano
Asesores Expertos
Os presento NOLOSS un complejo Ea creado y probado en EURUSD (también se puede utilizar en otros pares de divisas de bajo spread). Su característica es equilibrar los lotes en función del capital disponible . Marco temporal M5 Par recomendado EURUSD CAPITAL MÍNIMO 500 EUROS Cuenta ecn recomendada . ATENCION ANTES DE HACER LA PRUEBA cambie estos datos : >Capital aumentar lotes< si hace la prueba en 500€ ponga 500 lucha inicial recomiendo 0.01 conservador 0.02 Medio 0.03 empujado ¡LOS QUE DEJEN
Open Season
Philipp Shvetsov
Asesores Expertos
Open Season es un Asesor Experto totalmente automatizado que permite a los operadores "activos" y "listos y olvidados" negociar rupturas de acción de precios EURUSD H1 de alta probabilidad. Detecta la acción del precio antes de la apertura de Londres y negocia las rupturas. El EA se basa en la psicología humana para operar con cortos de alta probabilidad. Cada operación está protegida por un stop loss Filtro de tiempo incorporado Tres técnicas de dimensionamiento de posiciones para adaptarse a s
SmartRisk MA Pro
Oleg Polyanchuk
Asesores Expertos
SmartRisk MA Pro Visión general de la estrategia: SmartRisk MA Pro es una estrategia de negociación automatizada optimizada y orientada al riesgo (Asesor Experto) desarrollada para la plataforma MetaTrader 5. Está diseñada para identificar oportunidades de negociación basadas en las desviaciones de los precios con respecto a las medias móviles e incorpora un completo sistema de gestión del capital. El Asesor Experto opera con una lógica de "nueva barra", lo que garantiza la estabilidad y previs
Crash Master EA
Samuel Masumbuko Aganze
Asesores Expertos
¡Presentamos Crash Master EA , el revolucionario asesor experto MQL5 que transforma la forma de operar con el prestigioso par Crash 1000! Desarrollado por un equipo de traders con experiencia en el trading. Crash Master EA se distingue de otros asesores expertos por su notable enfoque en el manejo de las operaciones perdedoras. A diferencia de los métodos tradicionales que se basan únicamente en órdenes Stop Loss para limitar las pérdidas, Crash Master utiliza una sofisticada técnica para gest
Robot Scalping Specialist XAUUSD
Jinarto
Asesores Expertos
EA351 - Escalador de Momento Multi-Entrada (MT5) EA351 es un sistema de trading automatizado diseñado para el escaneo de alta frecuencia y entradas multiposición en el marco temporal M5 , optimizado para el trading de 0,01 lotes . El EA escanea continuamente el mercado; cuando se cumplen todas las condiciones, puede abrir múltiples posiciones (piramidación) para maximizar los movimientos de impulso. Cuando los beneficios aumentan, el AE gestiona la operación utilizando la protección de arrastre
BB King
Khima Gorania
Asesores Expertos
BB King EA para MT5 BB King Expert Advisor utiliza una estrategia de inversión simple utilizando las Bandas de Bollinger y la detección de tendencia. Está diseñado para ser utilizado fácilmente por novatos con muy pocos parámetros. Por favor, pruebe la demo y déjenos sus comentarios, tendrá que optimizarlo para el par que desee operar. Depósito mínimo: $100 por tamaño de lote de 0.01 por par de divisas. Gestión del riesgo NO hay Stop Loss o Take Profit para cada orden colocada. Stop Loss y Take
Los compradores de este producto también adquieren
Quantum Queen MT5
Bogdan Ion Puscasu
4.98 (379)
Asesores Expertos
¡Hola, traders! Soy   la Reina Cuántica   , la joya de la corona de todo el ecosistema Cuántico y el Asesor Experto mejor valorado y más vendido en la historia de MQL5. Con una trayectoria comprobada de más de 20 meses de trading en vivo, me he ganado mi lugar como la Reina indiscutible del XAUUSD. ¿Mi especialidad? ORO. ¿Mi misión? Ofrecer resultados comerciales consistentes, precisos e inteligentes, una y otra vez. IMPORTANT! After the purchase please send me a private message to receive the
Aot
Thi Ngoc Tram Le
4.73 (37)
Asesores Expertos
AOT MT5 - Sistema Multi-Divisa de IA de Nueva Generación Live Signal: [Main Account] | [Minor Account] |  [Satellite Signal]  | AOT Official Channel   ¡IMPORTANTE! Después de la compra, envíeme un mensaje privado para recibir el manual de instalación y las instrucciones de configuración: Recurso Descripción Comprensión de la Frecuencia de Trading de AOT Por qué el bot no opera todos los días Cómo Configurar el Bot AOT Guía de instalación paso a paso Set files AOT MT5 es un Expert Advisor av
AI Gold Sniper MT5
Ho Tuan Thang
5 (20)
Asesores Expertos
SEÑAL EN VIVO CON CUENTA DE TRADING REAL: MT4 por defecto (Más de 7 meses de trading en vivo): https://www.mql5.com/en/signals/2329380 IC Markets MT5 (Más de 5 meses de trading en vivo): https://www.mql5.com/en/signals/2340132 Canal de trading con EA de Forex en MQL5: Únete a mi canal de MQL5 para estar al día de mis últimas noticias. Mi comunidad de más de 14.000 miembros en MQL5 . ¡SOLO QUEDAN 3 COPIAS DE 10 A $399! Después de eso, el precio subirá a $499. El EA se venderá en cantidades li
Zenox
PETER OMER M DESCHEPPER
4.65 (20)
Asesores Expertos
Cada vez que la señal en vivo aumente un 10%, el precio se incrementará para mantener la exclusividad de Zenox y proteger la estrategia. El precio final será de $2,999. Señal en Vivo Cuenta de IC Markets, ¡vea el rendimiento en vivo por usted mismo como prueba! Descargar manual de usuario (Inglés) Zenox es un robot de trading multipar con IA de vanguardia que sigue las tendencias y diversifica el riesgo en dieciséis pares de divisas. Años de desarrollo dedicado han dado como resultado un potent
NTRon 2OOO
Konstantin Freize
5 (16)
Asesores Expertos
Estrategia de Trading Híbrida para XAUUSD – Combinación de Sentimiento de Noticias y Desequilibrio del Libro de Órdenes Esta estrategia combina dos enfoques de trading poco utilizados pero altamente efectivos en un sistema híbrido desarrollado exclusivamente para operar XAUUSD (Oro) en el gráfico de 30 minutos . Mientras que los Asesores Expertos convencionales suelen depender de indicadores predefinidos o patrones gráficos básicos, este sistema se basa en un modelo inteligente de acceso al merc
Quantum King EA
Bogdan Ion Puscasu
5 (87)
Asesores Expertos
Quantum King EA: Poder inteligente, perfeccionado para cada trader IMPORTANT! After the purchase please send me a private message to receive the installation manual and the setup instructions. Precio especial de lanzamiento Señal en vivo:       HAGA CLIC AQUÍ Versión MT4:   HAGA CLIC AQUÍ Canal de Quantum King:       Haga clic aquí ***¡Compra Quantum King MT5 y podrás obtener Quantum StarMan gratis!*** ¡Pregunta en privado para más detalles! Gobierna   tus operaciones con precisión y
AI Gold Trading MT5
Ho Tuan Thang
5 (9)
Asesores Expertos
SEÑAL EN VIVO CON CUENTA DE TRADING REAL: Configuración predeterminada: https://www.mql5.com/en/signals/2344271 Canal de trading de Forex EA en MQL5: Únete a mi canal de MQL5 para estar al día de mis últimas noticias. Mi comunidad de más de 14 000 miembros en MQL5. ¡SOLO QUEDAN 3 COPIAS DE 10 A $399! Después de eso, el precio subirá a $499. El EA se venderá en cantidades limitadas para garantizar los derechos de todos los clientes que lo hayan adquirido. AI Gold Trading aprovecha el modelo ava
Mad Turtle
Gennady Sergienko
4.56 (75)
Asesores Expertos
Símbolo XAUUSD (Oro/Dólar) Período (marco temporal) H1-M15 (cualquiera) Soporte para operación única SÍ Depósito mínimo 500 USD (o equivalente en otra moneda) Compatible con cualquier bróker SÍ (compatible con cotizaciones de 2 o 3 dígitos, cualquier moneda de cuenta, símbolo o GMT) Funciona sin configuración previa SÍ Si te interesa el tema del aprendizaje automático, suscríbete al canal: ¡Suscribirse! Características Clave del Proyecto Mad Turtle: Aprendizaje Automático Real Este Asesor Exp
Nova Gold X
Hicham Chergui
5 (6)
Asesores Expertos
Nota importante: Para garantizar total transparencia, estoy proporcionando acceso a la cuenta de inversor real vinculada a este EA, lo que le permite monitorear su rendimiento en vivo sin manipulación alguna. En solo 5 días, todo el capital inicial fue retirado por completo, y desde entonces, el EA ha estado operando exclusivamente con fondos de ganancias, sin ninguna exposición al saldo original. El precio actual de $199 es una oferta de lanzamiento limitada, y se incrementará después de vende
Quantum Emperor MT5
Bogdan Ion Puscasu
4.87 (496)
Asesores Expertos
Presentando       Quantum Emperor EA   , el innovador asesor experto en MQL5 que está transformando la forma de operar con el prestigioso par GBPUSD. Desarrollado por un equipo de comerciantes experimentados con experiencia comercial de más de 13 años. IMPORTANT! After the purchase please send me a private message to receive the installation manual and the setup instructions. ***Compra Quantum Emperor EA y podrás obtener Quantum StarMan   gratis.*** Pregunta en privado para más detalles. Señal
Aura Ultimate EA
Stanislav Tomilov
4.84 (83)
Asesores Expertos
Aura Ultimate: la cúspide del comercio de redes neuronales y el camino hacia la libertad financiera. Aura Ultimate es el siguiente paso evolutivo en la familia Aura: una síntesis de arquitectura de IA de vanguardia, inteligencia adaptativa al mercado y precisión con control de riesgos. Basada en el ADN probado de Aura Black Edition y Aura Neuron, va más allá, fusionando sus fortalezas en un ecosistema unificado multiestrategia, a la vez que introduce una capa completamente nueva de lógica pred
ABS GoldGrid
Thi Ngoc Tram Le
5 (14)
Asesores Expertos
P recio especial de  $109  (precio regular: $365) . Guía de configuración y uso :  ABS Channel . Monitoreo en tiempo real:   ABS Signal .  Archivo de configuración de señal en vivo Archivo de configuración básica ¿Qué es ABS EA? ABS EA es un robot de trading profesional desarrollado específicamente para XAUUSD (Oro) en el marco temporal H1. Se basa en un sistema Martingala con controles de riesgo integrados . Diseñado tanto para traders nuevos como experimentados, ABS EA es fácil de confi
X Fusion AI
Chen Jia Qi
5 (5)
Asesores Expertos
X Fusion AI — Sistema de Trading Híbrido con Adaptación Neural Descuento por tiempo limitado. Solo quedan 7 de 20 — casi agotado. El precio promocional actual es de 149 USD y pronto volverá a 999 USD. Demostración de funcionamiento Rendimiento en cuenta real   Después de la compra, no olvides enviarnos un mensaje privado para recibir los parámetros recomendados, instrucciones, precauciones, consejos de uso y otra información. Muchas gracias por tu apoyo. 1. Descripción General X Fusion AI es u
AI Forex Robot MT5
MQL TOOLS SL
4.44 (64)
Asesores Expertos
AI Forex Robot - El futuro del trading automatizado. AI Forex Robot está impulsado por un sistema de Inteligencia Artificial de última generación basado en una red neuronal híbrida LSTM Transformer, diseñada específicamente para analizar los movimientos del precio del oro (XAUUSD) en el mercado Forex. El sistema analiza complejas estructuras de mercado, adapta su estrategia en tiempo real y toma decisiones basadas en datos con un alto nivel de precisión. AI Forex Robot es un sistema moderno, tot
Pivot Killer
Pablo Dominguez Sanchez
4.6 (20)
Asesores Expertos
Crecimiento a Largo Plazo. Consistencia. Resiliencia. Pivot Killer EA no es un sistema de ganancias rápidas, sino un algoritmo de trading profesional diseñado para hacer crecer tu cuenta de manera sostenible a largo plazo . Desarrollado exclusivamente para XAUUSD (ORO) , Pivot Killer es el resultado de años de investigación, pruebas y desarrollo disciplinado. Su filosofía es simple: la consistencia vence a la suerte . Este sistema ha sido puesto a prueba en distintos ciclos de mercado, cambios d
Argos Rage
Aleksandar Prutkin
4.58 (26)
Asesores Expertos
Un nuevo paso adelante | Precisión impulsada por IA encuentra la lógica del mercado Con Argos Rage , se introduce un nuevo nivel de automatización en el trading, impulsado por un sistema DeepSeek AI integrado que analiza el comportamiento del mercado en tiempo real. Si bien se basa en las fortalezas de Argos Fury, este EA sigue un camino estratégico diferente: más flexibilidad, una interpretación más amplia y una mayor interacción con el mercado. Live Signal Marco temporal: M30 Apalancamiento
CryonX EA MT5
Solomon Din
5 (1)
Asesores Expertos
Cryon X-9000 — Sistema de Trading Autónomo con Núcleo Analítico Cuántico SEÑAL REAL:  https://www.mql5.com/en/signals/2347543 Hoy en día, muchos traders manipulan los resultados ejecutando sus Expert Advisors en cuentas cent o con saldos muy pequeños , lo cual demuestra en realidad que no confían en sus propios sistemas . Este señal, en cambio, opera en una cuenta real de 20.000 USD . Refleja una inversión de capital auténtica y ofrece un rendimiento transparente , sin amplificaciones artificia
Big Forex Players MT5
MQL TOOLS SL
4.74 (129)
Asesores Expertos
Estamos orgullosos de presentar nuestro robot de vanguardia, el Big Forex Players EA diseñado para maximizar su potencial de negociación, minimizar el comercio emocional, y tomar decisiones más inteligentes impulsado por la tecnología de vanguardia. Todo el sistema de este EA nos llevó muchos meses construirlo, y luego pasamos mucho tiempo probándolo. Este EA único incluye tres estrategias distintas que se pueden utilizar de forma independiente o en conjunto.El robot recibe las posiciones de los
Syna
William Brandon Autry
5 (17)
Asesores Expertos
BLACK FRIDAY - 20% DE DESCUENTO Solo por 24 horas. La oferta termina el 29 de noviembre. Esta será la única oferta para este producto. Presentando Syna Versión 4 - El Primer Ecosistema de Trading Agéntico con IA del Mundo Me complace presentar Syna Versión 4, el primer sistema verdadero de coordinación multi-EA agéntico de la industria del trading forex . Esta innovación revolucionaria permite que múltiples Asesores Expertos operen como una red de inteligencia unificada en diferentes terminal
The Gold Reaper MT5
Profalgo Limited
4.47 (88)
Asesores Expertos
¡PROP FIRME LISTO!   (   descargar SETFILE   ) WARNING : ¡Solo quedan unas pocas copias al precio actual! Precio final: 990$ Obtenga 1 EA gratis (para 2 cuentas comerciales) -> contácteme después de la compra Ultimate Combo Deal   ->   click here JOIN PUBLIC GROUP:   Click here Live Signal ¡Bienvenido al Segador de Oro! Basado en el exitoso Goldtrade Pro, este EA ha sido diseñado para ejecutarse en múltiples períodos de tiempo al mismo tiempo y tiene la opción de establecer la frecuencia de
The ORB Master
Profalgo Limited
4.88 (24)
Asesores Expertos
PROP FIRM READY!  PROMOCIÓN DE LANZAMIENTO: ¡NÚMERO MUY LIMITADO DE COPIAS DISPONIBLES AL PRECIO ACTUAL! Precio final: 990$ Desde $349: ¡Elige 1 EA gratis! (para un máximo de 2 cuentas comerciales) Oferta combinada definitiva     ->     haga clic aquí ÚNETE AL GRUPO PÚBLICO:   Haz clic aquí   LIVE RESULTS REVISIÓN INDEPENDIENTE Bienvenido a "The ORB Master"   :   Tu ventaja en las rupturas de rango de apertura Descubra el poder de la estrategia Opening Range Breakout (ORB) con ORB Master EA
Aura Black Edition MT5
Stanislav Tomilov
4.36 (50)
Asesores Expertos
Aura Black Edition es un EA totalmente automatizado diseñado para operar solo con ORO. El experto mostró resultados estables en XAUUSD en el período 2011-2020. No se utilizan métodos peligrosos de gestión del dinero, ni martingala, ni cuadrícula ni scalp. Adecuado para cualquier condición de bróker. EA entrenado con un perceptrón multicapa La red neuronal (MLP) es una clase de red neuronal artificial (ANN) de retroalimentación. El término MLP se usa de manera ambigua, a veces de manera vaga para
EA Pips Hunter
Ihor Otkydach
4.2 (5)
Asesores Expertos
Monitoreo real. Pruebas honestas. Cero hype. LIVE SIGNAL MANUAL and SET FILES Antes de entrar en los detalles técnicos, hay dos cosas que debes saber: PipsHunter está confirmado por una señal de monitoreo con dinero real. El EA ha estado operando en una cuenta real (Pepperstone) durante varios meses, y el monitoreo es totalmente público. Sin simulaciones, sin cuentas ocultas, sin “solo backtests perfectos” — los resultados reales de trading confirman su rendimiento auténtico. Los backtests son 1
Gold vs Bitcoin Arbitrage
Anton Zverev
5 (1)
Asesores Expertos
¡El primer algoritmo de arbitraje público del mundo entre oro y Bitcoin! ¡Ofertas abiertas todos los días! Señal en vivo -   https://www.mql5.com/en/signals/2348132 EA: Brokers recomendados a lo largo del tiempo como:   IC Markets Pares negociados:   XAUUSD, BTCUSD Símbolo de archivo adjunto:   XAUUSD H1 ¡Asegúrese de verificar que   los pares de divisas negociados se agreguen   a la ventana   Observación del mercado   ! Tipo de cuenta: ECN/Raw Spread Configuración de prefijo: Si su bróker tie
HTTP ea
Yury Orlov
5 (8)
Asesores Expertos
How To Trade Pro (HTTP) EA — un asesor de trading profesional para operar con cualquier activo sin martingala ni redes del autor con más de 25 años de experiencia. La mayoría de los asesores top trabajan con oro en ascenso. Lucen brillantes en las pruebas... mientras el oro sube. Pero ¿qué pasa cuando el trend se agota? ¿Quién protegerá tu depósito? HTTP EA no cree en el crecimiento eterno — se adapta al mercado cambiante y está diseñado para diversificar ampliamente tu cartera de inversión y pr
Remstone
Remstone
5 (8)
Asesores Expertos
Remstone no es un asesor experto cualquiera.   Combina años de investigación y gestión de activos. Live:   Remstone Club   ICMarkets   Darwinex The price increases by $500 every profitable quarter. January: $2,500 Desde 2018   , mi última empresa, Armonia Capital, proporcionó la señal ARF a Darwinex, un gestor de activos regulado por la FCA, recaudando 750 000 USD. ¡Domina 4 clases de activos con un solo asesor! Sin promesas, sin ajustes, sin ilusiones. Pero con una amplia experiencia en vivo.
Golden Mirage mt5
Michela Russo
4.71 (28)
Asesores Expertos
¡Stock limitado al precio actual! Precio final: $1999 --> PROMO: Desde $299 --> El precio subirá cada 5 compras, próximo precio : $399 Golden Mirage es un robusto robot de comercio de oro diseñado para los comerciantes que valoran la fiabilidad, simplicidad y rendimiento de nivel profesional. Impulsado por una combinación probada de indicadores RSI, Media Móvil, ADX y Nivel Alto/Bajo , Golden Mirage ofrece señales de alta calidad y operaciones totalmente automatizadas en el marco temporal M5 pa
Golden Hen EA
Taner Altinsoy
5 (7)
Asesores Expertos
Resumen Golden Hen EA es un Asesor Experto diseñado específicamente para XAUUSD . Funciona combinando ocho estrategias comerciales independientes, cada una activada por diferentes condiciones de mercado y marcos temporales (M5, M30, H2, H4, H6, H12). El EA está diseñado para gestionar sus entradas y filtros automáticamente. La lógica central del EA se centra en identificar señales específicas. Golden Hen EA no utiliza técnicas de grid (cuadrícula), martingala ni promedios . Todas las operacione
Quantum StarMan
Bogdan Ion Puscasu
4.86 (103)
Asesores Expertos
Hola a todos, déjenme presentarme: Soy   Quantum StarMan,   el miembro más electrizante y fresco de la familia   Quantum EAs   . Soy un asesor experto (EA) multidivisa totalmente automatizado con la capacidad de gestionar hasta 5 pares dinámicos:   AUDUSD, EURAUD, EURUSD, GBPUSD y USDCAD   . Con la máxima precisión y una responsabilidad inquebrantable, llevaré tu trading al siguiente nivel. Y lo mejor de todo: no utilizo estrategias Martingala. En su lugar, utilizo un sofisticado sistema de cu
Golden Synapse
Abdelrahman Ahmed Mahmoud Ahmed
3.75 (51)
Asesores Expertos
Golden Synapse EA es un sistema de trading diseñado con precisión que combina una estrategia avanzada con un estricto análisis técnico para ofrecer un rendimiento constante y de bajo riesgo. Diseñado para operar con disciplina, evita los enfoques arriesgados y se centra totalmente en la calidad sobre la cantidad. Cada operación se selecciona cuidadosamente y siempre está protegida por un stop loss. Golden Synapse nunca utiliza sistemas de cuadrícula o martingala. Sólo abre una posición cada vez,
Otros productos de este autor
Gold 1 Minute Grid
Nguyen Chung
5 (7)
Asesores Expertos
Promoción especial de Navidad y Año Nuevo. Precio sólo 30 dólares. Promoción válida hasta el 2 de enero de 2026. Luego vuelve a su precio original de 99,99 dólares. Grid 1 Minute EA - Grid Trading profesional para GOLD Totalmente Automático - Cálculo Inteligente de Lotes - Modo de Protección de Saldo Bajo - Grid Profesional de Seguimiento de Tendencia con Cobertura Inteligente y Control Dinámico de Riesgo LIVE SIGNAL:  https://www.mql5.com/en/signals/2346883 Grid 1 Minute EA es un sistem
Gold 1 Minute
Nguyen Chung
4.89 (18)
Asesores Expertos
GOLD 1 MINUTE - Escalador de precisión para XAUUSD Velocidad. Precisión. Seguridad. Special Christmas and New Year promotion. Price only $30. Promotion valid until January 2nd, 2026. EA Gold 1 Minute Grid:  https://www.mql5.com/en/market/product/156724 Opere con oro como un profesional: rápido, preciso y consistente en el gráfico de 1 minuto. I. Visión general EA Oro 1 Minuto es un sistema de trading totalmente automatizado diseñado exclusivamente para el Oro (XAUUSD) usando pura lógi
FREE
Filtro:
No hay comentarios
Respuesta al comentario