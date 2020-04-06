Fundamentals EA

Risikohinweis
Der Handel mit Devisen und gehebelten Instrumenten birgt ein hohes Risiko und kann zum Verlust eines Teils oder des gesamten Kapitals führen. Dieser Expert Advisor ist ein Hilfsmittel zur Unterstützung bei der Handelsausführung und dem Risikomanagement auf der Grundlage vordefinierter Regeln. Er schaltet das Risiko nicht aus. Es liegt in der Verantwortung des Benutzers, die Risikoparameter zu konfigurieren und sicherzustellen, dass die Strategie mit seiner Risikotoleranz übereinstimmt.

Live-Signal

Über mich

Hallo, ich bin ein Quanten-Enthusiast mit einem tiefen Interesse an KI, Statistik und Marktverhalten. Es macht mir Spaß, Systeme zu entwickeln, die Handelsideen in wiederholbare, testbare Regeln verwandeln. Dieser EA wurde mit der gleichen Denkweise entwickelt: weniger Emotionen, weniger Zeit am Bildschirm und eine konsistentere Ausführung.

Ich habe diesen EA entwickelt, weil ich nicht den ganzen Tag manuell Charts beobachten wollte. Stattdessen wollte ich eine Strategie, die Bedingungen überwacht, Körbe intelligent verwaltet und Risikoregeln automatisch durchsetzt - genau die Art von Disziplin, die die meisten Händler nur schwer manuell aufrechterhalten können.

Was dieser EA tut

Dieser Expert Advisor ist eine korbbasierte Strategie, die in erster Linie für XAUUSD (Gold) / EURUSD entwickelt wurde, wo Volatilität und Bewegungsstruktur oft gute Gelegenheiten schaffen. Er ist jedoch so kodiert, dass er auch für andere Paare funktioniert (NZDCAD, GBPUSD usw.), wobei sich die Hauptlogik an die Größe der Symbolticks und die Spreads anpasst.

Die Einstiegslogik kombiniert:

  • RSI-Timing
  • Volumenbestätigung (zur Vermeidung schwacher, wenig aktiver Einstiege)
  • Korbmanagement, das sich auf die Kontrolle des Engagements konzentriert, anstatt zufälligen Zugängen nachzujagen

Warum ist es anders?

Die meisten EAs konzentrieren sich auf "ein Einstieg → ein Ausstieg". Der reale Handel ist chaotischer als das. Dieser EA wurde entwickelt, um mit der Realität von Bewegung und Volatilität umzugehen, indem er auf Korbebene denkt und das Risiko kontrolliert.

Wichtigste Stärken:

  • Korb-Stop-Loss-Cap - der EA schließt den gesamten Korb, wenn der schwebende P/L das definierte Verlustlimit erreicht
  • Gewinnsperre & Pullback-Schutz - hilft, Gewinne zu schützen, sobald der Korb die Gewinnschwelle erreicht
  • Milde Lot-Progression - kontrollierter als aggressives Martingal
  • S itzungssteuerung (US-Ostzeit) - vermeidet Stunden mit geringer Qualität und reduziert das Risiko von unvorhersehbaren Perioden
  • S pread-Filter + Slippage-Kontrolle - verhindert den Handel unter schlechten Ausführungsbedingungen
  • O n-Chart-Status-Panel - zeigt an, ob der Bot aktiv/inaktiv ist, Live Basket PnL und die Anzahl der offenen Trades

Bester Anwendungsfall

  • Empfohlenes Symbol: XAUUSD (Gold) / EURUSD
  • Funktioniert auch bei: anderen FX-Paaren (Ergebnisse hängen vom Spread/Volatilitätsprofil ab)
  • Beste Umgebung: stabile Spreads, zuverlässige Broker-Ausführung
  • Konzipiert für Händler, die: Automatisierung + Kontrolle, nicht manuelles Babysitting
  • Minimum: $600

Risikomanagement (wichtig)

Dieser EA verwendet ein virtuelles Basket-Management, d.h. er setzt keine broker-seitigen TP/SL auf jede Position. Er verwaltet das Risiko intern, indem er den gesamten schwebenden P/L überwacht und die Körbe basierend auf den konfigurierten Regeln schließt.

Dieser Ansatz bietet Flexibilität und eine saubere Basket-Kontrolle - aber er bedeutet auch, dass:

  • Ihr Terminal/VPS muss online bleiben, damit die Risikoregeln ausgeführt werden können.
  • Die Ausführungsqualität (Spread/Slippage) ist wichtig.

Eingaben (einfache Einrichtung)

Um die Dinge sauber und einsteigerfreundlich zu halten, zeigt der EA nur die wichtigsten Steuerelemente an:

  • Maximaler Spread
  • Schlupf
  • Magische Zahl
  • Handel am Freitag (Ja/Nein)

Alles andere ist in der Strategielogik festgelegt und optimiert, um Konsistenz zu gewährleisten.

Für wen ist dieser EA geeignet?

Wenn Sie einen EA wollen, der sich anfühlt, als wäre er mit einer quantitativen Denkweise entwickelt worden - strukturierte Logik, kontrolliertes Risiko, saubere Automatisierung - dann ist dieser EA für Sie. Er ist für Trader gedacht, die Wert auf:

  • Konsistenz über Hype
  • Regeln über Emotionen
  • Risikokontrolle über "maximale Trades"

Empfehlung vor dem Going Live

Testen Sie immer mit:

  1. Strategie-Tester (schnelle Validierung)
  2. Demo (reale Streuung und Ausführungsverhalten)
  3. Kleines Live-Sizing (reale Fills + Psychologie)


