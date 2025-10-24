Fibonacci Hunter

Fibonacci Hunter ist ein mechanisches Handelssystem, das speziell für XAUUSD (Gold) auf der MetaTrader 5-Plattform entwickelt wurde. Der Algorithmus konzentriert sich auf die Identifizierung von Preisumkehrungen unter Verwendung klassischer Fibonacci-Retracement-Levels.

Handelsstrategie

Das System verwendet keine gefährlichen Methoden wie Martingale oder Grid. Die Logik basiert auf vier Validierungsschritten:

Identifikation: Der EA erkennt eine Folge von Kerzen, um einen Hauptimpuls zu definieren. Berechnung: Interne Algorithmen projizieren die Fibonacci-Levels (0%, 50% und 61.8%). Fixierung (Bestätigung): Der Preis muss das 61.8%-Level berühren, um das Setup zu validieren. Einstieg: Die Order wird nur beim Rücklauf (Retracement) auf das 50%-Level ausgeführt.

Risikomanagement

Kapitalschutz hat bei diesem Algorithmus Priorität.

Kein Martingale: Das Volumen wird nach Verlusten nicht erhöht.

Kein Grid: Es werden keine weiteren Positionen gegen den Trend eröffnet (kein Durchschnittskosteneffekt).

Stop Loss und Take Profit: Alle Orders haben bei Eröffnung definierte Ausstiegslevels.

Gewinnsicherung: Beinhaltet Profit Lock und dynamischen Trailing Stop zur Sicherung realisierter Gewinne.

Hauptparameter

MaxOpenPositions: Maximale Anzahl gleichzeitiger Positionen.

MinSequenceCandles: Empfindlichkeitseinstellung zur Erkennung des initialen Impulses.

EntryTolerance: Toleranzbereich für den Einstieg am 50%-Level.

FixationTolerance: Toleranzbereich für die Bestätigung am 61.8%-Level.

Risk Management: Wählbar zwischen prozentualem Risiko (%RiskPerTrade) oder festem Lot (FixedLotSize).

Additional Filters: Optionen zur Aktivierung von CCI, Trendlinie und Kerzenschluss-Bestätigungsfiltern.

Empfehlungen