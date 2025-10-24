Fibonacci Hunter
Fibonacci Hunter ist ein mechanisches Handelssystem, das speziell für XAUUSD (Gold) auf der MetaTrader 5-Plattform entwickelt wurde. Der Algorithmus konzentriert sich auf die Identifizierung von Preisumkehrungen unter Verwendung klassischer Fibonacci-Retracement-Levels.
Handelsstrategie
Das System verwendet keine gefährlichen Methoden wie Martingale oder Grid. Die Logik basiert auf vier Validierungsschritten:
-
Identifikation: Der EA erkennt eine Folge von Kerzen, um einen Hauptimpuls zu definieren.
-
Berechnung: Interne Algorithmen projizieren die Fibonacci-Levels (0%, 50% und 61.8%).
-
Fixierung (Bestätigung): Der Preis muss das 61.8%-Level berühren, um das Setup zu validieren.
-
Einstieg: Die Order wird nur beim Rücklauf (Retracement) auf das 50%-Level ausgeführt.
Risikomanagement
Kapitalschutz hat bei diesem Algorithmus Priorität.
-
Kein Martingale: Das Volumen wird nach Verlusten nicht erhöht.
-
Kein Grid: Es werden keine weiteren Positionen gegen den Trend eröffnet (kein Durchschnittskosteneffekt).
-
Stop Loss und Take Profit: Alle Orders haben bei Eröffnung definierte Ausstiegslevels.
-
Gewinnsicherung: Beinhaltet Profit Lock und dynamischen Trailing Stop zur Sicherung realisierter Gewinne.
Hauptparameter
-
MaxOpenPositions: Maximale Anzahl gleichzeitiger Positionen.
-
MinSequenceCandles: Empfindlichkeitseinstellung zur Erkennung des initialen Impulses.
-
EntryTolerance: Toleranzbereich für den Einstieg am 50%-Level.
-
FixationTolerance: Toleranzbereich für die Bestätigung am 61.8%-Level.
-
Risk Management: Wählbar zwischen prozentualem Risiko (%RiskPerTrade) oder festem Lot (FixedLotSize).
-
Additional Filters: Optionen zur Aktivierung von CCI, Trendlinie und Kerzenschluss-Bestätigungsfiltern.
Empfehlungen
-
Symbol: XAUUSD (Gold).
-
Zeitrahmen (Timeframe): M1.
-
Konto: Ein Broker mit niedrigem Spread und schneller Ausführung (ECN) wird empfohlen.
