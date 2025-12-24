Position Sizer Order Assistant MT5

Version 2.60 freigegeben

Position Sizer & Order Assistant MT5 ist ein halbautomatischer Handelsassistent für MetaTrader 5. Er berechnet die Positionsgröße auf der Grundlage des Risikoprozentsatzes und ermöglicht die visuelle Platzierung von Stop-Loss-, Entry- und Take-Profit-Levels direkt auf dem Chart.

Dieses Tool hilft Händlern, eine strenge Risikokontrolle aufrechtzuerhalten und manuelle Berechnungsfehler zu vermeiden.

WAS ES MACHT

Dieser EA handelt nicht automatisch. Er unterstützt den Händler bei:

  • Berechnung der Positionsgröße basierend auf dem angegebenen Risikoprozentsatz
  • Visuelle Einstellung und Anpassung von SL / Entry / TP Levels
  • Überwachung des tatsächlichen Risikos vor der Auftragsausführung

Alle Handelsentscheidungen werden vom Benutzer getroffen.

SCHLÜSSEL-FEATURES

  • Positionsgrößenbestimmung nach Risikoprozentsatz
  • Unterstützung für Market und Pending Orders
  • Visuelle SL/Entry/TP-Platzierung auf dem Chart
  • Risikoanzeige in Prozent und Kontowährung
  • Hervorhebung von Risikozonen (Verlust-/Gewinnbereiche)
  • Warnung, wenn das Risiko das Ziel überschreitet
  • Bestätigung für risikoreiche Trades erforderlich
  • Multi-Timeframe-Unterstützung
  • Funktioniert mit allen MT5-Handelsinstrumenten

WIE BENUTZEN

  1. Hängen Sie den EA an einen Chart an
  2. Klicken Sie auf "Neue Order".
  3. Legen Sie SL-, Entry- und TP-Levels fest, indem Sie auf den Chart klicken
  4. Geben Sie Ihren gewünschten Risikoprozentsatz an
  5. Überprüfen Sie die berechnete Positionsgröße
  6. Bestätigen Sie die Orderplatzierung

WICHTIG

  • Es handelt sich nicht um eine automatisierte Handelsstrategie
  • Keine Trades werden ohne Bestätigung durch den Benutzer ausgeführt
  • Keine Martingal-, Grid- oder Mittelwertbildungsmethoden
  • Keine versteckten Einschränkungen oder Kopierschutz

EIGNET SICH FÜR

  • Manuelle Trader
  • Intraday- und Swing-Trading
  • Händler, die ein strenges Risikomanagement verfolgen
  • Ausbildung und Disziplin im Risikomanagement
