Version 2.60 freigegeben

Position Sizer & Order Assistant MT5 ist ein halbautomatischer Handelsassistent für MetaTrader 5. Er berechnet die Positionsgröße auf der Grundlage des Risikoprozentsatzes und ermöglicht die visuelle Platzierung von Stop-Loss-, Entry- und Take-Profit-Levels direkt auf dem Chart.

Dieses Tool hilft Händlern, eine strenge Risikokontrolle aufrechtzuerhalten und manuelle Berechnungsfehler zu vermeiden.

WAS ES MACHT

Dieser EA handelt nicht automatisch. Er unterstützt den Händler bei:

Berechnung der Positionsgröße basierend auf dem angegebenen Risikoprozentsatz

Visuelle Einstellung und Anpassung von SL / Entry / TP Levels

Überwachung des tatsächlichen Risikos vor der Auftragsausführung

Alle Handelsentscheidungen werden vom Benutzer getroffen.

SCHLÜSSEL-FEATURES

Positionsgrößenbestimmung nach Risikoprozentsatz

Unterstützung für Market und Pending Orders

Visuelle SL/Entry/TP-Platzierung auf dem Chart

Risikoanzeige in Prozent und Kontowährung

Hervorhebung von Risikozonen (Verlust-/Gewinnbereiche)

Warnung, wenn das Risiko das Ziel überschreitet

Bestätigung für risikoreiche Trades erforderlich

Multi-Timeframe-Unterstützung

Funktioniert mit allen MT5-Handelsinstrumenten

WIE BENUTZEN

Hängen Sie den EA an einen Chart an Klicken Sie auf "Neue Order". Legen Sie SL-, Entry- und TP-Levels fest, indem Sie auf den Chart klicken Geben Sie Ihren gewünschten Risikoprozentsatz an Überprüfen Sie die berechnete Positionsgröße Bestätigen Sie die Orderplatzierung

WICHTIG

Es handelt sich nicht um eine automatisierte Handelsstrategie

Keine Trades werden ohne Bestätigung durch den Benutzer ausgeführt

Keine Martingal-, Grid- oder Mittelwertbildungsmethoden

Keine versteckten Einschränkungen oder Kopierschutz

EIGNET SICH FÜR