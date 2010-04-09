Phoenix Structure Trader MT5

Phoenix Struktur Trader MT5

Übersicht

Phoenix Structure Trader MT5 ist ein regelbasierter Preis-Aktions-Expert Advisor für den Handel mit Break of Structure (BOS) auf dem M1-Zeitrahmen mit diszipliniertem Risikomanagement.

Der EA kombiniert die Analyse der Marktstruktur, ATR-basierte Stop-Loss- und Take-Profits, Filterung von Extremwerten auf höheren Zeitebenen und Intraday-Drawdown-Kontrolle, um einen transparenten und kontrollierten Handelsansatz zu bieten.

Es gibt keine Martingale, kein Grid, kein Hedging und keine versteckte Erholungslogik.

Handelsstrategie

Die Strategie folgt einem klaren und deterministischen Ablauf:

  • Break of Structure (BOS) Erkennung auf M1

  • ATR-basierter Stop Loss und Take Profit

  • Reward-to-Risk-basierte Ausstiege

  • Höherer Zeitrahmen (H1 & H4) Extremfilter zur Vermeidung von Trades gegen starken Druck

  • Intraday-Drawdown-Schutz zur Begrenzung des täglichen Risikos

  • Tägliches Handelslimit zur Kontrolle der Häufigkeit

Alle Entscheidungen sind regelbasiert und vollständig transparent.

Zeitrahmen

  • Ausführung: M1

  • Filter: H1 und H4

  • Tägliche Rückstellung: Basierend auf der Tageskerze des Brokers (D1)

Symbole

  • Funktioniert mit jedem einzelnen Symbol

  • Empfohlen für hochliquide Instrumente wie:

    • XAUUSD

    • EURUSD

    • GBPUSD

    • NAS100 (Umgebungen mit niedrigem Spread)

Verbinden Sie den EA nur mit einem Chart.

Geld- und Risikomanagement

Phoenix Structure Trader MT5 bietet eine flexible Risikokontrolle:

  • Feste Losgröße

  • Saldobasierte Staffel-Losgröße

  • Prozentuales Risiko pro Handel

  • ATR-basierter Stop-Loss

  • Intraday-Drawdown-Limit

  • Maximale Trades pro Tag

Alle Risikoparameter sind vom Benutzer vollständig konfigurierbar.

Empfehlung des Kontokapitals

  • Minimum: $200 (nur zum Testen)

  • Empfohlen: $500 - $1.000 (ausgewogene Performance)

  • Professioneller Einsatz: $2.000+ (geringerer Drawdown, gleichmäßigeres Eigenkapital)

Empfohlenes Risiko pro Trade:

  • Kleine Konten: ≤ 0,5%

  • Mittlere bis große Konten: 0.5% - 1.0%

Geringeres Kapital und höhere Risikoeinstellungen können zu höheren Auszahlungen führen.

Wichtige Eingaben (Zusammenfassung)

  • Rendite-Risiko-Verhältnis

  • Lot-Berechnungsmodus (Fest / Balance Tier / Risiko %)

  • ATR-Zeitraum und Multiplikator

  • Intraday Drawdown-Limit

  • Maximale Trades pro Tag

  • Filter für höhere Zeitrahmen

Was dieser EA NICHT tut

  • ❌ Kein Martingal

  • ❌ Kein Gitterhandel

  • ❌ Keine Absicherung

  • ❌ Keine garantierten Gewinne

  • ❌ Keine versteckten Rückgewinnungssysteme

Empfohlene Nutzung

  • Verwendung bei Brokern mit geringer Streuung

  • Beginnen Sie mit Demo-Tests

  • Halten Sie das Risiko konservativ (≤ 1%)

  • Parameter nicht überoptimieren

Risiko-Haftungsausschluss

Der Handel mit Devisen und CFDs birgt ein erhebliches Risiko und ist möglicherweise nicht für alle Anleger geeignet.
Die Wertentwicklung in der Vergangenheit ist keine Garantie für zukünftige Ergebnisse.

Testen Sie den Expert Advisor immer auf einem Demokonto, bevor Sie ihn auf einem Live-Konto einsetzen.

Phoenix Struktur Trader MT5

Ein disziplinierter Expert Advisor für die Marktstruktur, der für Händler entwickelt wurde, die Wert auf Klarheit, Kontrolle und Transparenz legen.

