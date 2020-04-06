Fundamentals EA

Rebajas de Año Nuevo - 88 $. Precio habitual $288

Descargo de responsabilidad por riesgos

Operar con divisas e instrumentos apalancados conlleva un alto nivel de riesgo y puede resultar en la pérdida de parte o la totalidad de su capital. Este Asesor Experto es una herramienta de ayuda para la ejecución de operaciones y la gestión de riesgos basada en reglas predefinidas. No elimina el riesgo. Los usuarios son responsables de configurar los parámetros de riesgo y asegurarse de que la estrategia se ajusta a su tolerancia al riesgo.

Señal en vivo

Sobre mi

Hola, soy un entusiasta quant con un profundo interés en la IA, las estadísticas y el comportamiento del mercado. Disfruto construyendo sistemas que convierten ideas de trading en reglas repetibles y comprobables. Este EA fue creado desde la misma mentalidad: reducir la emoción, reducir el tiempo de pantalla, y mejorar la consistencia de ejecución.

Diseñé este EA porque no quería mirar manualmente los gráficos todo el día. En su lugar, quería una estrategia que pudiera controlar las condiciones, gestionar las cestas de forma inteligente y aplicar las reglas de riesgo de forma automática, exactamente el tipo de disciplina que la mayoría de los operadores se esfuerzan por mantener manualmente.

Qué hace este EA

Este Asesor Experto es una estrategia basada en cestas construida principalmente para XAUUSD (Oro) / EURUSD, donde la volatilidad y la estructura del movimiento a menudo crean grandes oportunidades. Dicho esto, está codificado para trabajar también en otros pares (NZDCAD, GBPUSD, etc.), con la lógica clave adaptándose al tamaño del tick del símbolo y a los spreads.

La lógica de entrada combina:

sincronización del RSI

Confirmación de volumen (para evitar entradas débiles y de baja actividad)

Gestión de la cesta que se centra en controlar la exposición en lugar de perseguir entradas aleatorias.

Por qué es diferente

La mayoría de los EA se centran en "una entrada → una salida". El trading real es más complicado que eso. Este EA está diseñado para manejar la realidad del movimiento y la volatilidad con el pensamiento a nivel de cesta y el control del riesgo.

Puntos fuertes clave:

✅ Basket stop loss cap - el EA cerrará toda la cesta cuando el P/L flotante alcance el límite de pérdida definido.

Basket stop loss cap - el EA cerrará toda la cesta cuando el P/L flotante alcance el límite de pérdida definido. ✅ Profit lock & pullback protection - ayuda a proteger las ganancias una vez que la cesta alcanza el umbral de beneficios

Profit lock & pullback protection - ayuda a proteger las ganancias una vez que la cesta alcanza el umbral de beneficios ✅ Progresión de lotes suave - más controlada que la martingala agresiva

Progresión de lotes suave - más controlada que la martingala agresiva ✅ Control de sesión (hora del este de EEUU) - evita las horas de baja calidad y reduce la exposición a periodos impredecibles

Control de sesión (hora del este de EEUU) - evita las horas de baja calidad y reduce la exposición a periodos impredecibles ✅ Filtro de diferencial + control de deslizamiento - evita la negociación durante condiciones de ejecución deficientes

Filtro de diferencial + control de deslizamiento - evita la negociación durante condiciones de ejecución deficientes ✅ Panel de estado en el gráfico - muestra si el bot está Activo/Inactivo, PnL de la cesta en vivo y número de operaciones abiertas

Mejor caso de uso

Símbolo recomendado: XAUUSD (Oro) / EURUSD

Funciona en: Otros pares de divisas también (los resultados dependen del perfil de spread/volatilidad)

Mejor entorno: spreads estables, ejecución fiable del broker

Diseñado para traders que quieren: automatización + control, no niñera manual

Mínimo: $600

Gestión del riesgo (Importante)

Este EA utiliza la gestión de cesta virtual, lo que significa que no coloca TP/SL del lado del broker en cada posición. Gestiona el riesgo internamente monitorizando el total flotante P/L y cerrando las cestas basándose en las reglas configuradas.

Este enfoque da flexibilidad y un control más limpio de la cesta, pero también significa:

Su terminal/VPS debe permanecer en línea para que se ejecuten las reglas de riesgo.

La calidad de ejecución (spread/slippage) importa.

Entradas (Configuración simple)

Para mantener las cosas limpias y para principiantes, el EA sólo expone los controles esenciales:

Spread máximo

Deslizamiento

Número Mágico

Operar el viernes (Sí/No)

Todo lo demás es fijo y optimizado en la lógica de la estrategia para la coherencia.

Para quién es este EA

Si desea un EA que se sienta como si hubiera sido construido con una mentalidad cuántica - lógica estructurada, riesgo controlado, automatización limpia - esto es para usted. Está destinado a los comerciantes que valoran:

la consistencia por encima de la exageración

las reglas por encima de las emociones

el control del riesgo por encima de las "operaciones máximas".

Recomendaciones antes de empezar a operar

Pruebe siempre en: