EA Iron Machine

Riesiger 70% Halloween Sale nur für 24 Stunden! Anleitung: Hier klicken Dieser Indikator ist nicht zu stoppen, wenn er mit unserem anderen Indikator namens Katana kombiniert wird. Schicken Sie uns nach dem Kauf eine Nachricht und Sie könnten ihn GRATIS als BONUS erhalten ! Der Elliot-Wellen-Impuls ist ein Muster , das in der Elliott-Wellen-Theorie identifiziert wurde, einer Form der technischen Analyse, die zur Analyse von Finanzmarktzyklen verwendet wird. Die Impulswelle gilt als der stärkst