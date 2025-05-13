EA Iron Machine
- Experten
- Mohamed Hassan
- Version: 1.0
- Aktivierungen: 10
Dieser EA reagiert empfindlich auf Nachrichtenereignisse, daher sollten Sie auch beim Backtesting bedenken, dass er den Handel in Zeiten wichtiger Nachrichten unterbrechen kann.
Dies ist eine der zuverlässigsten und bewährtesten Handelsmethoden, die durchweg eine hohe Effektivität auf dem Markt zeigt!
Hauptmerkmale des Roboters
- Funktioniert mit Gold und Forex-Paaren
- Intelligentes Erholungssystem, wenn der Markt auf die andere Seite geht
- Eingebauter Nachrichtenfilter, um große Bewegungen zu vermeiden.
Empfehlung
- Hebelwirkung:
- 1:500
- Symbole:
- XAUUSD oder EURUSD
- Zeitrahmen:
- M15 für Gold und M15 für EURUSD
- Einstellungen:
- Standardeinstellungen für 0,01 Lot - kontaktieren Sie mich privat für den Risikomanagement-Aspekt
Kontaktieren Sie mich nach dem Kauf, um Anweisungen und einen privaten BONUS zu erhalten !
Bought a couple of weeks ago, still testing. Trading Gold M5, EA makes several small profits then gets a big loss, it then attempts to recover the loss by increasing the lot size (sometimes x5) on he next trade, in profit overall.