 EA Iron Machine ist ein Expert Advisor, der in erster Linie auf der Grundlage wichtiger Unterstützungs- und Widerstandsniveaus handelt. Wenn der Kurs eine wichtige Unterstützungszone erreicht, löst der Roboter ein Kaufsignal aus. Wenn der Kurs eine wichtige Widerstandszone erreicht, löst er ein Verkaufssignal aus.

Dieser EA reagiert empfindlich auf Nachrichtenereignisse, daher sollten Sie auch beim Backtesting bedenken, dass er den Handel in Zeiten wichtiger Nachrichten unterbrechen kann.

Dies ist eine der zuverlässigsten und bewährtesten Handelsmethoden, die durchweg eine hohe Effektivität auf dem Markt zeigt!

Hauptmerkmale des Roboters
  • Funktioniert mit Gold und Forex-Paaren

  • Intelligentes Erholungssystem, wenn der Markt auf die andere Seite geht
  • Eingebauter Nachrichtenfilter, um große Bewegungen zu vermeiden.

Empfehlung

  • Hebelwirkung:
  • 1:500
  • Symbole:
  • XAUUSD oder EURUSD

  • Zeitrahmen:
  • M15 für Gold und M15 für EURUSD

  • Einstellungen:
  • Standardeinstellungen für 0,01 Lot - kontaktieren Sie mich privat für den Risikomanagement-Aspekt

Da wichtige Unterstützungs- und Widerstandszonen in allen Zeitrahmen erscheinen, ist der Roboter sehr vielseitig und kann sich an jeden Zeitrahmen anpassen. Für einen stabilen und konsistenten Ansatz könnten Sie z.B. in Erwägung ziehen, alle Forex-Paare auf dem M15- oder H1-Zeitrahmen zu handeln.

Kontaktieren Sie mich nach dem Kauf, um Anweisungen und einen privaten BONUS zu erhalten !
Bewertungen 23
fxgeezer
211
fxgeezer 2025.09.01 02:29 
 

Bought a couple of weeks ago, still testing. Trading Gold M5, EA makes several small profits then gets a big loss, it then attempts to recover the loss by increasing the lot size (sometimes x5) on he next trade, in profit overall.

Marco Scherer
1719
Marco Scherer 2025.08.25 19:04 
 

A very powerful EA that works with order blocks has made me $150–200 per day at 0.2 lots with 5 open charts (5-minute). This was achieved without major drawdown. However, it’s important to set a proper stop loss, because on high-impact news days the price often ignores order blocks.

Carda_4
52
Carda_4 2025.08.21 04:38 
 

I am testing EA IronMachine and I am very satisfied, it works very reliably. Good work from the author

