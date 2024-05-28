Trend Punch

Riesiger 70% Halloween-Sale nur für 24 Stunden!

Dieser Indikator ist nicht zu stoppen, wenn er mit unserem anderen Indikator namens Support & Resistance kombiniert wird. Senden Sie uns nach dem Kauf eine Nachricht und Sie erhalten ihn GRATIS als BONUS!

Wir stellen Ihnen Trend Punch vor, den revolutionären Forex-Trend-Indikator, der Ihre Art zu handeln verändern wird! Trend Punch wurde entwickelt, um Ihnen während starker Markttrends präzise Kauf- und Verkaufspfeile zu liefern und Ihre Handelsentscheidungen klarer und sicherer zu machen. Egal, ob Sie mit den wichtigsten Währungspaaren oder exotischen Symbolen handeln, Trend Punch passt sich an alle Zeitrahmen an und gibt Ihnen die Flexibilität, so zu handeln, wie Sie wollen!

Dieser benutzerdefinierte Indikator verwendet fortschrittliche Algorithmen, um robuste Trends zu erkennen, so dass Sie mit der Gewissheit handeln können, dass Sie fundierte Entscheidungen auf der Grundlage einer genauen Marktanalyse treffen.

Warum Trend Punch wählen?

  • Intelligente Trend-Erkennung: Nutzt modernste Algorithmen, um starke Markttrends zu erkennen und hilft Ihnen, fundierte Entscheidungen zu treffen!
  • Keine Verzögerung und kein Repainting: Erleben Sie verlässliche und zeitnahe Signale ohne Verzögerungen oder Nachbesserungen!
  • Professionelles Panel: Zeigt Symbolname und Zeitrahmen, 3 Take-Profit-Preise, Stop-Loss-Preis, Gesamtsignale, Gewinn/Verlust-Verhältnis, Alter des letzten Signals, Gesamtgewinn in Punkten, Erfolgsrate und Gesamttrendbewertung an.
Funktionen
  • Kauf- und Verkaufspfeile: Klare Signale mit einem coolen Effekt zur einfachen Visualisierung.
  • Alarme und Push-Benachrichtigungen: Bleiben Sie mit Echtzeit-Warnungen und -Benachrichtigungen auf dem Laufenden.
  • Vielseitige Zeitrahmen: M1 für Scalper, M15 für Intraday Trader, H1 & H4 für Day Trader. Andere Zeitrahmen sind ebenfalls hervorragend geeignet!
  • Empfohlene Symbole: M1 für XAUUSD (Gold) & M15 für Forex-Paare! Probieren Sie ruhig auch andere Symbole oder Zeitrahmen aus, dies ist nur unsere Empfehlung.

Verbessern Sie Ihre Handelsstrategie mit Trend Punch und handeln Sie wie ein echter Profi!

Handbuch:Klicken Sie hier


Bewertungen 38
juan miguel palomares
48
juan miguel palomares 2025.09.17 09:24 
 

Probando todavía el indicador, parece que promete. Gracias al desarrollador.

Mateusz Boguslaw Ciechanowicz
218
Mateusz Boguslaw Ciechanowicz 2024.11.27 19:23 
 

Great indicator, highly recommend

Yik Hung Lai
795
Yik Hung Lai 2024.11.05 16:49 
 

great indicator, highly recommend

